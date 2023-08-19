«Криштиану хотел забить победный, самый красивый гол. Я сказал: «Ты должен забивать так много, как только сможешь, приятель». Меленстен о Роналду в «МЮ»

Рене Меленстен вспомнил, как учил Криштиану Роналду забивать чаще.

Нидерландец входил в штаб « » в качестве ассистента главного тренера в 2007-2013 годах.

«В первом разговоре с ним, я спросил его, сколько голов он забил в том сезон. «23», – прозвучал ответ. «Так, а сколько будет в следующем?» – спросил я. «Предполагаю, ты хочешь прибавить». Его целью были 30 голов. «Думаю, ты должен забить 40», – сказал я.

Я хотел изменить его образ мышления. Он мыслил в таком стиле: «Хочу забить победный и самый красивый гол в мире». Я сказал ему: « , ты просто должен забивать столь много голов, сколько сможешь, приятель, идеальные голы придут, чем больше разнообразия ты привнесешь в свою игру, тем интенсивнее будет работать этот счетчик». Щелк, щелк, щелк. К февралю у него было 30 голов, а закончил он с 42 – поразительно», – сказал .

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