«Криштиану хотел забить победный, самый красивый гол. Я сказал: «Ты должен забивать так много, как только сможешь, приятель». Меленстен о Роналду в «МЮ»

Теги Манчестер Юнайтед Криштиану Роналду Сборная Португалии по футболу премьер-лига Англия высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд Рене Меленстен Футбол

Рене Меленстен вспомнил, как учил Криштиану Роналду забивать чаще.

Нидерландец входил в штаб «Манчестер Юнайтед» в качестве ассистента главного тренера в 2007-2013 годах.

«В первом разговоре с ним, я спросил его, сколько голов он забил в том сезон. «23», – прозвучал ответ. «Так, а сколько будет в следующем?» – спросил я. «Предполагаю, ты хочешь прибавить». Его целью были 30 голов. «Думаю, ты должен забить 40», – сказал я.

Я хотел изменить его образ мышления. Он мыслил в таком стиле: «Хочу забить победный и самый красивый гол в мире». Я сказал ему: «Криштиану, ты просто должен забивать столь много голов, сколько сможешь, приятель, идеальные голы придут, чем больше разнообразия ты привнесешь в свою игру, тем интенсивнее будет работать этот счетчик». Щелк, щелк, щелк. К февралю у него было 30 голов, а закончил он с 42 – поразительно», – сказал Меленстен.

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29 комментариев

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pit4er
Ответ А. Мостовой
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Представляю как у тебя горело бы, если бы Роналду стал чемпионом мира, 5 раз за турнир пробив пенальти, ещё 2 раза в серии пенальти, и добив с двух метров в финале)
+21
-11
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Александр Северный
Ответ pit4er
Представляю как у тебя горело бы, если бы Роналду стал чемпионом мира, 5 раз за турнир пробив пенальти, ещё 2 раза в серии пенальти, и добив с двух метров в финале)
помимо пенальти, Месси был связующим звеном в команде.ты бы наверное всё отдал что у тебя есть за добив с двух метров в игре кринжа с Морокко)
+17
-11
+6
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rigobersong
Ответ pit4er
Да вообще плевать, я за сборную Португалии никогда не болел) Просто забавно, что Месси стал чемпионом именно так (с пенальти и добиванием в пустые), как его оголтелые фанаты критиковали Роналду)
А чего ты молчишь, что в ворота сборной Аргентины 2 пенальти назначили в финале, и Месси даже несмотря на это выиграл Чемпионат, или правда глаза колет?:)) Обязательно добавляй в конце по методичке, что ты не болельщик кринжа:)))
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ман сити фейк
Ответ JENNINGS
Роналду - лучший ассистент ЛЧ. Да и в Ла Лиге статистика по ассистам топовая и в разы лучше, чем в Англии: 292 матча, 311+95, в АПЛ 236 матчей, 103+39
Реал всей командой работали на статистику португальна номер7
+10
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Oleg
Ответ &_Bishep_&
И это принесло 4 ЛЧ
Судьи принесли.
Поэтому даже ты до сих пор не смог объяснить как можно было засчитывать его голы с очевидных офсайдов.
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pit4er
Ответ rigobersong
роналду стал бы Чемпионом Мира:)🤣🤣🤣 Агент 0 голов 0 голевых 7 номер в ПО ЧМ! и Это за 5 мундиалей:))🤣🤣🤣
Роналду действительно плохо играл в плей-офф ЧМ (но он лучший в ЛЧ), но хз каким боком вдруг Месси так возвысился со своим 0 голов в плей-офф пока не назначили целую пачку пенальти в Катаре)
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Oleg
Ответ JENNINGS
Роналду - лучший ассистент ЛЧ. Да и в Ла Лиге статистика по ассистам топовая и в разы лучше, чем в Англии: 292 матча, 311+95, в АПЛ 236 матчей, 103+39
Ну на те ассисты в ЛЧ без иронии не взглянешь)
Нет у него футьольного интеллекта на уровне величайших плеймейкеров.
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pit4er
Ответ rigobersong
А чего ты молчишь, что в ворота сборной Аргентины 2 пенальти назначили в финале, и Месси даже несмотря на это выиграл Чемпионат, или правда глаза колет?:)) Обязательно добавляй в конце по методичке, что ты не болельщик кринжа:)))
Ну я просто не дурачок, чтобы коверкать фамилии, хейтить (да и обожествлять) любого из лучших игроков в истории :)
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rigobersong
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Брэд Либил
приятно слышать от бывшего тренера Анжи
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rigobersong
Ответ pit4er
Представляю как у тебя горело бы, если бы Роналду стал чемпионом мира, 5 раз за турнир пробив пенальти, ещё 2 раза в серии пенальти, и добив с двух метров в финале)
роналду стал бы Чемпионом Мира:)🤣🤣🤣

Агент 0 голов 0 голевых 7 номер в ПО ЧМ! и Это за 5 мундиалей:))🤣🤣🤣
+6
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Абдул Абакаев
Ответ Александр Северный
помимо пенальти, Месси был связующим звеном в команде.ты бы наверное всё отдал что у тебя есть за добив с двух метров в игре кринжа с Морокко)
твм одна голевая с Голландцами чего стоит
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Oleg
Ответ rigobersong
А чего ты молчишь, что в ворота сборной Аргентины 2 пенальти назначили в финале, и Месси даже несмотря на это выиграл Чемпионат, или правда глаза колет?:)) Обязательно добавляй в конце по методичке, что ты не болельщик кринжа:)))
Месси, Пеле, Марадона.
_______________________________

Без ЧМ к ним в один ряд не встать. Это прописная истина, как и то, что статус величайшего без ЧМ невозможен.
это мой ответ pit4er, а то он в чс спрятался.
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Muga Gappaev
Ответ pit4er
Представляю как у тебя горело бы, если бы Роналду стал чемпионом мира, 5 раз за турнир пробив пенальти, ещё 2 раза в серии пенальти, и добив с двух метров в финале)
Но ещё и разогнал ту самую атаку в которой забил с двух метров))
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JENNINGS
Ответ Artem Piatkov
Всё верно В МЮ он был больше игроком "на команду", чем голеодором (лучший ассистент АПЛ 2006/2007) В Реале стал исключительным бомбардиром
Роналду - лучший ассистент ЛЧ. Да и в Ла Лиге статистика по ассистам топовая и в разы лучше, чем в Англии: 292 матча, 311+95, в АПЛ 236 матчей, 103+39
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Oleg
Ответ &_Bishep_&
После голов Баварии замолкали мюнхенские трибуны, Голам Ювентусу аплодировал Турин. А ты про Кубок Эвребе-09 наверное ?
Но ты так и не объяснила, как можно было засчитать эти голы с офсайдов, более чем очевидных.
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