«Криштиану хотел забить победный, самый красивый гол. Я сказал: «Ты должен забивать так много, как только сможешь, приятель». Меленстен о Роналду в «МЮ»
Рене Меленстен вспомнил, как учил Криштиану Роналду забивать чаще.
Нидерландец входил в штаб «Манчестер Юнайтед» в качестве ассистента главного тренера в 2007-2013 годах.
«В первом разговоре с ним, я спросил его, сколько голов он забил в том сезон. «23», – прозвучал ответ. «Так, а сколько будет в следующем?» – спросил я. «Предполагаю, ты хочешь прибавить». Его целью были 30 голов. «Думаю, ты должен забить 40», – сказал я.
Я хотел изменить его образ мышления. Он мыслил в таком стиле: «Хочу забить победный и самый красивый гол в мире». Я сказал ему: «Криштиану, ты просто должен забивать столь много голов, сколько сможешь, приятель, идеальные голы придут, чем больше разнообразия ты привнесешь в свою игру, тем интенсивнее будет работать этот счетчик». Щелк, щелк, щелк. К февралю у него было 30 голов, а закончил он с 42 – поразительно», – сказал Меленстен.
Тест к матчу «Спартака» и «Зенита». Сможете пройти без ошибок?
Поэтому даже ты до сих пор не смог объяснить как можно было засчитывать его голы с очевидных офсайдов.
Нет у него футьольного интеллекта на уровне величайших плеймейкеров.
Агент 0 голов 0 голевых 7 номер в ПО ЧМ! и Это за 5 мундиалей:))🤣🤣🤣
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Без ЧМ к ним в один ряд не встать. Это прописная истина, как и то, что статус величайшего без ЧМ невозможен.
это мой ответ pit4er, а то он в чс спрятался.