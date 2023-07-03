Барнс об «МЮ»: «Роналду помешал молодым игрокам вроде Санчо показать, на что они способны. Хочу, чтобы Джейдон остался и доказал всем, что они ошибались»
Джон Барнс считает, что переход Криштиану Роналду в «МЮ» помешал прогрессу Джейдона Санчо.
«Теперь, когда «Юнайтед» стремится к прогрессу, они постараются усилиться в атаке, что может опустить Санчо еще ниже в командной иерархии.
Мне жаль его, потому что он хороший игрок, а Роналду, придя в клуб, помешал таким игрокам, как Санчо, показать, на что они способны.
[Санчо] – молодой игрок с высокой зарплатой, так что все непросто. Я бы хотел, чтобы Санчо остался в «Юнайтед», чтобы доказать людям, что они ошибаются, ведь он все еще молод и ему предстоит набраться опыта», – сказал бывший полузащитник «Ливерпуля» в интервью Bonus Code Bets.
В минувшем сезоне Джейдон Санчо провел за «МЮ» 26 матчей в АПЛ, забив 6 мячей. Подробная статистика 23-летнего полузащитника доступна здесь.
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