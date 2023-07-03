Барнс об «МЮ»: «Роналду помешал молодым игрокам вроде Санчо показать, на что они способны. Хочу, чтобы Джейдон остался и доказал всем, что они ошибались»

Теги Манчестер Юнайтед Криштиану Роналду премьер-лига Англия высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд Джон Барнс Джейдон Санчо Футбол

Джон Барнс считает, что переход Криштиану Роналду в «МЮ» помешал прогрессу Джейдона Санчо.

«Теперь, когда «Юнайтед» стремится к прогрессу, они постараются усилиться в атаке, что может опустить Санчо еще ниже в командной иерархии.

Мне жаль его, потому что он хороший игрок, а Роналду, придя в клуб, помешал таким игрокам, как Санчо, показать, на что они способны.

[Санчо] – молодой игрок с высокой зарплатой, так что все непросто. Я бы хотел, чтобы Санчо остался в «Юнайтед», чтобы доказать людям, что они ошибаются, ведь он все еще молод и ему предстоит набраться опыта», – сказал бывший полузащитник «Ливерпуля» в интервью Bonus Code Bets.

В минувшем сезоне Джейдон Санчо провел за «МЮ» 26 матчей в АПЛ, забив 6 мячей. Подробная статистика 23-летнего полузащитника доступна здесь.

 

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16 комментариев

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ZZRM
Интересно как долго ещё Криштиану будут винить в неудачах Санчо 🤔
+35
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+31
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corazón blanco
По мне так Санчо пока еще ничего не доказал после ухода Роналду, как играл не стабильно, так и продолжает это делать.
+15
-3
+12
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David Aprasidze
Ответ VERBLYUD
А кому Роналду не мешал? Он всю карьеру этим и занимался. Руни, Тевес, Игуаин, Бензема, Бэйл, Дибала, Рэшфорд... Все эти мужики свои самые результативные сезоны провели без Кришти, а рядом с ним страдали.
А что можно сказать про Анри, Вилью, Ибрагимовича и т.д., которым из-за гнома приходилось страдать на фланге.
+11
-3
+8
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United_LP
Гринвуда на них нет. Ему было пофиг, Рон перед ним или кто ещё: спокойно брал инициативу, не боялся обходить соперников и бить, при этом довольно успешно для его возраста.
+7
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Александр Кот
На столько мешал Роналду, что бедный Санчо никак не может до сих пор заигратьи показать свои уровень 😂😂😂
+6
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Александр Кот
Ответ David Aprasidze
А что можно сказать про Анри, Вилью, Ибрагимовича и т.д., которым из-за гнома приходилось страдать на фланге.
Это другое 😁
+6
-1
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Marcus-light
А между тем Джейдон отыграл 55 матчей за 2 сезона. Понятно, что часто на замене, но тем не менее. В МЮ надо или доверие, как к Рэшфорду, или браться сразу за дело, как Бруну. Потому что 100 млн за крайка каждый год это становится зависимостью
+3
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Red devi1
Санчо выглядел в последнем сезоне так будто ему не удобно играть там где он играл, плюс большой перерыв в игре очевидно сказался. Предсезонка может стать хорошим шансом запустить сезон как положено и определиться с наилучшей позицией в схеме. Очень хочется увидеть его игру времен Дортмунда
+1
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Александр Болотнов
при султшереибыли б совсем другие наигровки и Антони б ни кто не покупал
0
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Алексей Ильин
Ответ ZZRM
Интересно как долго ещё Криштиану будут винить в неудачах Санчо 🤔
Затянувшийся ресентимент
0
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иц а мэн
Ответ ZZRM
Интересно как долго ещё Криштиану будут винить в неудачах Санчо 🤔
и в чем барнс не прав?
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David Aprasidze
Ответ Лука Стабровский
Анри после перехода первые два сезона провел на уровне, но с Барселоной он выиграл больше трофеев, чем с Арсеналом. Месси никак не мог ему мешать, тем более они в разных позициях играют и ни разу не видел, чтобы душили друг друга. Виллья же отлично вписался и вместе с Месси и Педро заставляли бояться соперников. Из всех троих никто плохо не отзывался о Месси. Были слухи только про то, что Гвардиола между Месси и Златаном выбрал аргентинца. Но вопли хейтерков такие, что именно Лео угробил их как футболиста
Все трое были недовольны своей позицией и особо не скрывали. Вам лень поискать интервью Анри?
Анри о Мбаппе: "Я приведу пример из своей карьеры. В «Барселоне» мне не нравилось играть на фланге. Я ненавидел это."
0
0
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