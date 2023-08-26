Мамаев о тюрьме: «Ничего хорошего там нет. Урок я получил. Спустя 3-4 месяца начал понимать, что я сам туда пришел»

Теги премьер-лига Россия Сборная России по футболу происшествия Павел Мамаев Кокорин и Мамаев Футбол

Павел Мамаев рассказал о том, как его изменила тюрьма.

– Если бы не тюрьма, ты мог бы прийти ко всем знаниям, которые ты получил? Другим способом?

– Да кто знает. Это уже философия. Безусловно, урок я свой получил. В любом случае это негативный опыт. Через который мы становимся сильнее эмоционально, что-то отсекаем от себя.

– Ты сам ощущаешь, что ты изменился?

– Конечно, безусловно, изменился. Но изменения за последние два года связаны только с женой и новой семьей, и все. Я сейчас понимаю, что в жизни важно то, кто находится рядом.

Когда ты в последний раз слышал про меня что-то скандальное? Не зря говорят: «Мужчина – голова, а женщина – шея».

– Ты в тюрьме начал думать: «Выйду – жизнь поменяю»?

– Сначала было отрицание – каждый человек пытается себя в чем-то оправдать. Была надежда: «Сейчас нас освободят». А потом прошел месяц, два, три... И с каждым днем приходило осознание, смирение. Спустя 3-4 месяца я начал в себе копаться, понимать, что я сам туда пришел. Слава богу, что получилось так, а не хуже.

Я не могу сказать, что тюрьма может как-то на человека положительно повлиять. Вопрос в том, хочет ли человек. Это просто были условия, которые на меня повлияли. В тот момент я остался сам с собой, что мне надо было в тот момент.

Но то, что тюрьма может хорошо повлиять на человека... Ничего хорошего там нет, объективно. Абсолютно. Ничего такого, ради чего туда надо. Сомнительное удовольствие, – сказал бывший полузащитник сборной России.

В октябре 2018 года Мамаев, Александр Кокорин, его младший брат Кирилл, а также их друг Александр Протасовицкий затеяли потасовку в московском кафе «Кофемания».

В результате Кокорин, выступавший на тот момент за «Зенит», ударил стулом по голове главу департамента Минпромторга Дениса Пака, нанеся тому черепно-мозговую травму.

Спустя несколько дней все они были задержаны. Мамаев был приговорен к 1 году и 5 месяцам тюрьмы. В сентябре того же года его и Кокорина выпустили из колонии по УДО.

Кокорин о тюрьме: «Хорошая школа. Каждый нормальный мужчина должен отсидеть, чтоб чуть в себя прийти. Ребята чуть поплыли – на месяц-два в СИЗО»

Игра про Олимпиаду в Древней Греции. За прохождение – промокод на доставку

Материалы по теме

39 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
majestic1980
Всё-таки Мамаев адекватнее Кокорина
+206
0
+206
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
qwaza
Ответ Отец Абду
"Каждый мужчина должен отсидеть" (с) Кокорин
"Каждый Кокорин должен отсидеть"

(с) мужчина
+168
0
+168
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Johnie
А твой друг считает иначе
+86
-1
+85
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Александр Колосов
Мамаеву тюрьма, на мой взгляд, даже помогла. Павел умерил свой пыл, стал спокойнее и рассудительнее, в последнее время очень адекватно себя ведёт и грамотно рассуждает. Удачи ему
+42
0
+42
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Отец Абду
Ответ Johnie
А твой друг считает иначе
"Каждый мужчина должен отсидеть"

(с) Кокорин
+38
-1
+37
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
SaH4r.
оказался немного умнее дружка
+31
-1
+30
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Bartez1986
Так-то все по делу сказал
+19
0
+19
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Денис Давыдов
Ответ Александр Колосов
Мамаеву тюрьма, на мой взгляд, даже помогла. Павел умерил свой пыл, стал спокойнее и рассудительнее, в последнее время очень адекватно себя ведёт и грамотно рассуждает. Удачи ему
Но лучше конечно самому меняться, а не проходить чёрез это 😄
+18
0
+18
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Samsonov_24_4_11_15
Ответ Анатолий Дегтярёв
Из всего интервью вы только это решили в новость превратить?!
Подожди) скоро всё интервью на двадцать частей поделят )
+14
0
+14
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Александр Колосов
Ответ Денис Давыдов
Но лучше конечно самому меняться, а не проходить чёрез это 😄
Если у самого не получается, то лучше хоть так. Помню, когда Мамаев в ЦСКА играл, его партнеры по команде гопником называли.
+14
0
+14
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Alex Aminov
«В сентябре того же года его и Кокорина выпустили из колонии по УДО»

Какого «того же» то?
+11
0
+11
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
dreamstep
Плюсую Мамаеву, хотя никогда не думал в жизни что смогу оставить такой комментарий. Видимо реально понял что ничего хорошего там нет.
+12
-1
+11
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Groznyi2024
Ответ Johnie
А твой друг считает иначе
В тюрьме нет друзей, есть сокамерники
+7
0
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Жорег Борщофф
Ответ Максим Попов-Максим
тем более абсолютно все кто там сидел, выходят оттуда геями или петухами,так что откуда у него жена большой вопрос
По себе судишь? По своему окружению?
+5
-1
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
T622222
А ударил бы не Пака и не пришел был дальше гудел бы. Все судьба…
+9
-5
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
НАВАЛЬНЫЙ
Так, всего-то по руке ударил слегка стулом… какая черепно-мозговая травма? 🤦🏼
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
krokodilych
Ответ Иван Иванов
А я считаю это хорошая школа жизни, хотя бы годик пусть на поселении, отматать не помешает каждому.
Как говорил один журналист, если порыться в письмах читателей, можно найти идею поголовной кастрации населения. Ваша мысль - примерно того же сорта.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Alex1104
Понимание пришло, это хорошо. Плохо, что только через тюрьму, но могло быть и хуже, если позже.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Дмитрий Пузырёв
Час зачатья я помню неточно
Значит память моя однобока,
Но зачат я был ночью порочно
И явился на свет не до срока
Я рождался не в муках, не в злобе
Девять месяцев — это не лет
Первый срок отбывал я в утробе:
Ничего там хорошего нет
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Seven2482
всё верно, что там хорошего на киче, любой полуадекватный урка мечтает побыстрее откинуться
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Hong Kil
Довольно парадоксальная ситуация, когда уроки не несут ничего хорошего. Да так и не бывает
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
nerol
(с) не зря говорят мужчина голова а женщина шея.
Бред, потому что именно голова отдает сигнал шее куда ей провернуть, а не наоборот.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Анатолий Дегтярёв
Из всего интервью вы только это решили в новость превратить?!
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
bukvoed33
Ответ Johnie
А твой друг считает иначе
там два одинаковых друга..
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
milya ololo
смотрю шоу Выжить в Дубае. Мамаев просто умничка, хозяйственный, смелый и сильный мужчина <3
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий