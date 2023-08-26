Павел Мамаев рассказал о том, как его изменила тюрьма.

– Если бы не тюрьма, ты мог бы прийти ко всем знаниям, которые ты получил? Другим способом?

– Да кто знает. Это уже философия. Безусловно, урок я свой получил. В любом случае это негативный опыт. Через который мы становимся сильнее эмоционально, что-то отсекаем от себя.

– Ты сам ощущаешь, что ты изменился?

– Конечно, безусловно, изменился. Но изменения за последние два года связаны только с женой и новой семьей, и все. Я сейчас понимаю, что в жизни важно то, кто находится рядом.

Когда ты в последний раз слышал про меня что-то скандальное? Не зря говорят: «Мужчина – голова, а женщина – шея».

– Ты в тюрьме начал думать: «Выйду – жизнь поменяю»?

– Сначала было отрицание – каждый человек пытается себя в чем-то оправдать. Была надежда: «Сейчас нас освободят». А потом прошел месяц, два, три... И с каждым днем приходило осознание, смирение. Спустя 3-4 месяца я начал в себе копаться, понимать, что я сам туда пришел. Слава богу, что получилось так, а не хуже.

Я не могу сказать, что тюрьма может как-то на человека положительно повлиять. Вопрос в том, хочет ли человек. Это просто были условия, которые на меня повлияли. В тот момент я остался сам с собой, что мне надо было в тот момент.

Но то, что тюрьма может хорошо повлиять на человека... Ничего хорошего там нет, объективно. Абсолютно. Ничего такого, ради чего туда надо. Сомнительное удовольствие, – сказал бывший полузащитник сборной России.

В октябре 2018 года Мамаев, Александр Кокорин, его младший брат Кирилл, а также их друг Александр Протасовицкий затеяли потасовку в московском кафе «Кофемания».

В результате Кокорин, выступавший на тот момент за «Зенит», ударил стулом по голове главу департамента Минпромторга Дениса Пака, нанеся тому черепно-мозговую травму.

Спустя несколько дней все они были задержаны. Мамаев был приговорен к 1 году и 5 месяцам тюрьмы. В сентябре того же года его и Кокорина выпустили из колонии по УДО.

Кокорин о тюрьме: «Хорошая школа. Каждый нормальный мужчина должен отсидеть, чтоб чуть в себя прийти. Ребята чуть поплыли – на месяц-два в СИЗО»

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