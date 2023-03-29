Вилла на Бали, которую Мамаев подарил жене, стоит более 130 млн рублей. В доме 5 спален, 8 диванных зон, тренажерный зал и джакузи на крыше

Теги премьер-лига Россия Сборная России по футболу светская хроника Павел Мамаев деньги Футбол

Вилла, которую Павел Мамаев подарил жене, стоит более 130 миллионов рублей.

Ранее супруга Мамаева Надежда Санько сообщила, что экс-игрок «Краснодара» и сборной России подарил ей виллу на Бали площадью 860 квадратных метров.

Сообщается, что особняк расположен в центре туристической части острова на закрытой охраняемой территории. В доме пять спален, три гостиных, восемь диванных зон, тренажерный зал и джакузи на крыше с панорамным видом. На участке есть бассейн и лаунж-зоны. Стоимость особняка составила около 1,7 миллиона долларов (более 130 млн рублей), пишет «Газета.Ru» со ссылкой на телеграм-канал «Звездач».

Мамаев платит Алане 11095 рублей в качестве алиментов: «Когда он сидел в тюрьме, орал, что двое детей на иждивении. Когда разводится, орет, что один»

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17 комментариев

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koshaus
Ответ Tigo_Volchara93
Меня так удивляет гнев людей под такими новостями, я считаю стоит только порадоваться за Павла. Другое дело когда всякие чинуши на наши налоги покупают своим лярвам бриллианты стоимостью 10 годовых зарплат учителей, вот это другое дело Он ни у кого не украл, не забрал, не ограбил. Играл в футбол и очень не плохо играл , зарабатывал деньги. А если бы не стул, думаю еще раза в 2-3 больше заработал бы. Щас тратит как посчитает нужным, главное чтобы потом на улице не осталась с голой ж.
Что чиновники, что pro спортсмены есть паразиты. Но если от чиновника ещё может быть какая то польза для людей и страны, то от pro спортсмена абсолютно никакой, только убыток. Помимо pro спортсменов существует огромная армия паразитов комментаторов, обозревателей и прочая шушара, ничего полезного для страны и людей непроизводящая, но крутящаяся около pro спорта и имеющая свой неплохой шекелёк.
К примеру, оперирующий хирург, спасающий ежедневно жизни людей, один приносит стране существенно больше пользы чем все эти паразиты вместе взятые. Только вот зарплата у него на порядки ниже зарплаты даже одного бесполезного клоуна-паразита, вроде Мамаева.
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Ilya Bobrin
Ответ nobrainnopain
Пашка попал в струю , урвал , молодец. Но зачем набрасывать то, а?
а в чем наброс?
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Валерий Остапов
Да и хрен с ними. Нехорошо считать чужие деньги
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Матрёшка Ефросиьевна
Ответ charly_54
Вот реально Мамаев столько заработал?
рынок в Краснодаре крышевал
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WhatZ
Ответ Sevuska
А у тебя правильные мысли как бабло по лёгкому поднять 😆 или ты просто часть радуги 🤔
Вопрос к тебе, а ты переводишь стрелки на другого человека. И как тебя такого назвать то?
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charly_54
Ответ Артем
у него за год личка больше была в свое время)
Ну так он и жил на широкую ногу
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Sevuska
Ответ paratruper17
Тоже хочешь?
А у тебя правильные мысли как бабло по лёгкому поднять 😆 или ты просто часть радуги 🤔
0
-3
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Tigo_Volchara93
Меня так удивляет гнев людей под такими новостями, я считаю стоит только порадоваться за Павла. Другое дело когда всякие чинуши на наши налоги покупают своим лярвам бриллианты стоимостью 10 годовых зарплат учителей, вот это другое дело
Он ни у кого не украл, не забрал, не ограбил. Играл в футбол и очень не плохо играл , зарабатывал деньги. А если бы не стул, думаю еще раза в 2-3 больше заработал бы. Щас тратит как посчитает нужным, главное чтобы потом на улице не осталась с голой ж.
+6
-2
+4
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Фут.Боль
Вы меня все за...
Я хочу на Бали
Мне там виллу презентовали
+2
-1
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nobrainnopain
Пашка попал в струю , урвал , молодец. Но зачем набрасывать то, а?
0
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paratruper17
Ответ Sevuska
Комментарий удален модератором
Тоже хочешь?
+5
-2
+3
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Иван Петров
он вкурсе про эскорт?))
+6
-1
+5
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Максим Табаран
для них это копейки
+2
-2
0
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Артем
Алана сейчас будет снова смс написывать, чтобы Пашок на крем скинул денег
+6
0
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Артем
Ответ charly_54
Вот реально Мамаев столько заработал?
у него за год личка больше была в свое время)
+16
0
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Sevuska
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charly_54
Вот реально Мамаев столько заработал?
+2
-2
0
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Данил Садыков
Алана, ваш ход
+20
0
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