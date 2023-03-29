Вилла на Бали, которую Мамаев подарил жене, стоит более 130 млн рублей. В доме 5 спален, 8 диванных зон, тренажерный зал и джакузи на крыше

Вилла, которую подарил жене, стоит более 130 миллионов рублей.

Ранее супруга Мамаева Надежда Санько сообщила, что экс-игрок «Краснодара» и сборной России подарил ей виллу на Бали площадью 860 квадратных метров.

Сообщается, что особняк расположен в центре туристической части острова на закрытой охраняемой территории. В доме пять спален, три гостиных, восемь диванных зон, тренажерный зал и джакузи на крыше с панорамным видом. На участке есть бассейн и лаунж-зоны. Стоимость особняка составила около 1,7 миллиона долларов (более 130 млн рублей), пишет «Газета.Ru» со ссылкой на телеграм-канал «Звездач».

Мамаев платит Алане 11095 рублей в качестве алиментов: «Когда он сидел в тюрьме, орал, что двое детей на иждивении. Когда разводится, орет, что один»