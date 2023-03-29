Вилла на Бали, которую Мамаев подарил жене, стоит более 130 млн рублей. В доме 5 спален, 8 диванных зон, тренажерный зал и джакузи на крыше
Вилла, которую Павел Мамаев подарил жене, стоит более 130 миллионов рублей.
Ранее супруга Мамаева Надежда Санько сообщила, что экс-игрок «Краснодара» и сборной России подарил ей виллу на Бали площадью 860 квадратных метров.
Сообщается, что особняк расположен в центре туристической части острова на закрытой охраняемой территории. В доме пять спален, три гостиных, восемь диванных зон, тренажерный зал и джакузи на крыше с панорамным видом. На участке есть бассейн и лаунж-зоны. Стоимость особняка составила около 1,7 миллиона долларов (более 130 млн рублей), пишет «Газета.Ru» со ссылкой на телеграм-канал «Звездач».
Мамаев платит Алане 11095 рублей в качестве алиментов: «Когда он сидел в тюрьме, орал, что двое детей на иждивении. Когда разводится, орет, что один»
К примеру, оперирующий хирург, спасающий ежедневно жизни людей, один приносит стране существенно больше пользы чем все эти паразиты вместе взятые. Только вот зарплата у него на порядки ниже зарплаты даже одного бесполезного клоуна-паразита, вроде Мамаева.
Он ни у кого не украл, не забрал, не ограбил. Играл в футбол и очень не плохо играл , зарабатывал деньги. А если бы не стул, думаю еще раза в 2-3 больше заработал бы. Щас тратит как посчитает нужным, главное чтобы потом на улице не осталась с голой ж.
Я хочу на Бали
Мне там виллу презентовали