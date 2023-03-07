Алана заявила, что Мамаев настраивал дочь против нее: «Главный посыл: «Тебя не любят, потому что не покупают новый телефон». Что должно быть в голове, чтобы такое написать?»

Алана Мамаева заявила, что настраивал дочь против нее.

Бывшая супруга экс-игрока « » и сборной России показала сообщения, которые он отправлял их дочери Алисе. По словам Аланы, после этих сообщений она пресекла общение дочери с ним и заблокировала его в соцсетях с ее телефона.

«Могу показать сообщение, которое он написал Алисе, после чего я с Алисиного телефона его заблокировала. Можно ли ребенку писать такие сообщения? Я вот даже это сейчас найду», – сказала Алана в интервью Наталье Подольской и передала ей свой телефон.

Подольская зачитала следующий текст:

«И вообще, дочь, ты уже взрослая девочка и сама все прекрасно понимаешь. Я не особо вижу от тебя желание общаться. Я всегда рад тебе, но уговаривать тебя не буду. Не нужно тебе общение с папой – это твой выбор. Задай сама себе вопрос: тебя кто-то вообще любит, кроме меня? За тебя кто-нибудь переживает, кроме меня? Если тебя любят, почему у тебя нет нового телефона? Почему у тебя нет новых вещей? Почему ты не получаешь того, чего должна получать, ведь я перевел большую сумму денег, чтобы у тебя было все и ты ни в чем не нуждалась, а по факту тебе ничего не покупают. Если тебе нравится так жить, это, опять же, твой выбор».

«Ребенку 8 лет», – сказал Мамаева в этот момент.

Далее Подольская зачитала еще одно сообщение:

«На все деньги, которые я перевел, тебе купили одну куртку, ты сама мне это сказала при встрече. Ты должна знать, что ты не получаешь того, чего должна получать. За твоим здоровьем следят? Где занятия спортом, где пианино, где хоть какие-то кружки, которые тебя развивают? Тебе ничего не дают. И где же любовь, где забота о тебе? Максимум, что тебе дают, это пиццу и бургеры, от которых ты только вредишь своему здоровью. А теперь задай вопрос сама себе: ты счастлива? Зная тебя, я уверен, что нет. Захочешь прилететь ко мне и оказаться там, где тебя действительно любят и будут заботиться о тебе, – сообщи, буду рад этому». «То есть главный посыл: «Тебя не любят, потому что не покупают новый телефон и вещи». Что должно было быть в голове, чтобы такое написать?» – заключила .

Мамаев платит Алане 11095 рублей в качестве алиментов: «Когда он сидел в тюрьме, орал, что двое детей на иждивении. Когда разводится, орет, что один»