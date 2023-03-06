Мамаев платит Алане 11095 рублей в качестве алиментов: «Когда он сидел в тюрьме, орал, что двое детей на иждивении. Когда разводится, орет, что один»
Стало известно, какие алименты Павел Мамаев платит бывшей жене Алане.
Павел и Алана Мамаева развелись в 2021 году. У них есть общая дочь Алиса. Также у Аланы есть сын от первого брака Алекс.
– Я правильно понимаю, что все расходы на детей лежат на твоих плечах?
– Да. Мне кажется, у нас половина страны так живет.
– А алименты?
– 11500… Нет, 11095 [рублей].
– Это из официальной зарплаты?
– Нет, это он сам себе так придумал, что должен платить 11095, так как сейчас он не действующий футболист.
– Это на одного ребенка?
– Да, ведь у нас с ним один ребенок. Он хотел усыновить Алекса, дал ему свою фамилию, все к этому шло. Но как только он понял, что мы разводимся, он решил, что у него не двое детей, а один.
– То есть юридически вы не довели процедуру до конца?
– Нет. Но тут получилось смешно. Когда он сидел в тюрьме, он орал, что у него на иждивении двое детей. А когда он разводится, он орет: «У меня всего один ребенок!» Интересно получается, – сказала Алана Мамаева в интервью Наталье Подольской.
13 комментариев