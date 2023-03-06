Мамаев платит Алане 11095 рублей в качестве алиментов: «Когда он сидел в тюрьме, орал, что двое детей на иждивении. Когда разводится, орет, что один»

Теги премьер-лига Россия Сборная России по футболу светская хроника Павел Мамаев Алана Мамаева деньги Футбол

Стало известно, какие алименты Павел Мамаев платит бывшей жене Алане.

Павел и Алана Мамаева развелись в 2021 году. У них есть общая дочь Алиса. Также у Аланы есть сын от первого брака Алекс.

– Я правильно понимаю, что все расходы на детей лежат на твоих плечах?

– Да. Мне кажется, у нас половина страны так живет.

– А алименты?

– 11500… Нет, 11095 [рублей].

– Это из официальной зарплаты?

– Нет, это он сам себе так придумал, что должен платить 11095, так как сейчас он не действующий футболист.

– Это на одного ребенка?

– Да, ведь у нас с ним один ребенок. Он хотел усыновить Алекса, дал ему свою фамилию, все к этому шло. Но как только он понял, что мы разводимся, он решил, что у него не двое детей, а один.

– То есть юридически вы не довели процедуру до конца?

– Нет. Но тут получилось смешно. Когда он сидел в тюрьме, он орал, что у него на иждивении двое детей. А когда он разводится, он орет: «У меня всего один ребенок!» Интересно получается, – сказала Алана Мамаева в интервью Наталье Подольской.

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13 комментариев

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antiginer
Жду новость про их попугая? К кому он отошёл после развода?
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Ответ Этот Райола хочет денег
Даже ее вью умудрились разбить на части и подавать в течении дня-какахи, измены, алименты. И это вперемежку с обсуждением вчерашнего мегашоу Ливера и предстоящих ответок в ЛЧ!
Нужна передышка )
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Ответ Гамарджоба Генацвале
На какую, интересно?
Ответ напрашивается сам собой. Но блин, там стока марафета наводить, чтобы в более-менее товарный вид её привести, что хорошо, если в ноль выйдет
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Этот Райола хочет денег
Даже ее вью умудрились разбить на части и подавать в течении дня-какахи, измены, алименты. И это вперемежку с обсуждением вчерашнего мегашоу Ливера и предстоящих ответок в ЛЧ!
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А у неё один крем за 80.
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Гамарджоба Генацвале
Ответ Бухгалтер2021
алана так выйди на работу и работай
На какую, интересно?
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vjp6cmm2f9
Время офигительных историй!
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Глазированный сырок
Уж лучше новости про Милонова, Терюшкова, Загитовой, Моргана и тд., чем это 💩 читать
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Фут.Боль
Нормально это, он ещё какашки убирал.
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Егор Крид58
уважаемые девушки, умоляю не берите с этой "мадам" пример
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Пепси пеналдувич
Зачем вы это публикуете?! И да после ее комментариев к Мамаеву отношение улучшается( прошлая новость про детей)
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Лёха Миллер
Наконец-то спортивные новости, на нашем любимом сайте❤️
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Бухгалтер2021
алана так выйди на работу и работай
+24
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