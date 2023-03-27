Мамаев подарил жене 860-метровую виллу на Бали: «Благодарю Всевышнего за такого мужа»

подарил жене виллу площадью 860 квадратных метров на Бали.

По словам Надежды Санько, бывший футболист «Краснодара» и сборной России сделал ей подарок на рождение их сына Тимофея в конце прошлого года.

«В конце 2022 года мой любимый мужчина сделал мне невероятный подарок (на рождение нашего сына) – огромную, красивую, стильную 860‑метровую виллу в самом крутом районе Бали. Она еще достраивается, но мы очень ждем, когда сможем прилететь туда нашей семьей, приглашать друзей и проводить там много времени.

Благодарю Всевышнего за такого мужа, который делает для меня (нас) все самое хорошее и не перестает меня удивлять», – написала Санько в соцсетях, опубликовав фотографии виллы.

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