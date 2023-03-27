Мамаев подарил жене 860-метровую виллу на Бали: «Благодарю Всевышнего за такого мужа»

Теги премьер-лига Россия Сборная России по футболу светская хроника Павел Мамаев девушки и спорт Sportbox Футбол

Павел Мамаев подарил жене виллу площадью 860 квадратных метров на Бали.

По словам Надежды Санько, бывший футболист «Краснодара» и сборной России сделал ей подарок на рождение их сына Тимофея в конце прошлого года.

«В конце 2022 года мой любимый мужчина сделал мне невероятный подарок (на рождение нашего сына) – огромную, красивую, стильную 860‑метровую виллу в самом крутом районе Бали. Она еще достраивается, но мы очень ждем, когда сможем прилететь туда нашей семьей, приглашать друзей и проводить там много времени.

Благодарю Всевышнего за такого мужа, который делает для меня (нас) все самое хорошее и не перестает меня удивлять», – написала Санько в соцсетях, опубликовав фотографии виллы.

Мамаев платит Алане 11095 рублей в качестве алиментов: «Когда он сидел в тюрьме, орал, что двое детей на иждивении. Когда разводится, орет, что один»

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25 комментариев

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Bolela_02
Так он долго не протянет. Года через три уже без денег останется
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TheCasper13
Ответ Metalloid
Господи, какой же сказочный Олень, небось и оформил на неё ещё. )
Только Алень, а не олень.
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Zerocool789
Он что ли еще играет?
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Знатный стахановец
Вот и ответ, почему российский футбик в жопе.
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Большое сердце Неймара
Ответ bm
Черт побери! Почему никто не предупредил что не стоит гуглить ее фотки?!
а ты до пластики или уже после пластики их увидел
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Яков Фридман
Напишите проще, размером 30 на 28 с половиной метров.
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Spartakus1984
Все жены футболистов благодарят Всевышнего за то что послал им их.
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Sobachkin
860 раз было...
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Metalloid
Господи, какой же сказочный Олень, небось и оформил на неё ещё. )
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CaSpeR-13
Вареник свой благодарить надо
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Sobachkin
Не на.........., а подарили!
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Элхан Дюшеев
Ответ NIK7478
Комментарий удален модератором
Вы вот зашли, прочитали, комментарий оставили, значит что? Новость интерес вызывает, трафик генерирует, если хотите чтобы таких новостей и тем не было игнорируйте их)
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Ковид 07.10.52
Пока такие футбольные существа играя на низком уровне, будут покупать виллы уровня футбольных звезд наш футбол будет продолжать валиться в пропасть...
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rigobersong
Ответ Иван Гульмеш
Под новостью идет отличная ссылка, что Пашка платит 11000 алиментов детям
Так правильно делает, каким бы он не был, но платить угашенной бывшей что бы она тратила деньги на себя и вещества не самое интересное занятие, вряд ли его ребенок от того брака чем-то обделен:))
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Сибирский литовец
Ответ Назар Игорь
Он оформлен сторожем на этой вилле, оттуда и 11 000 ₽ алименты. А вообще-то он конечно свинья, Алана была как говорят не лучшей женой, но дети тут при чём?
Прорабом
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bm
Черт побери! Почему никто не предупредил что не стоит гуглить ее фотки?!
+2
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La Crosse Bobcats
Ответ Назар Игорь
Он оформлен сторожем на этой вилле, оттуда и 11 000 ₽ алименты. А вообще-то он конечно свинья, Алана была как говорят не лучшей женой, но дети тут при чём?
может он знает свою жену получше нас с вами? )) и понимает, что деньги пойдут не на детей.
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bm
Ответ Иван Гульмеш
Под новостью идет отличная ссылка, что Пашка платит 11000 алиментов детям
11095!!
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NIK7478
Комментарий удален модератором
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Wiley Fox
Она ещё строится, ахаха. В ипотеку

На деле может и сократиться в размерах
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Назар Игорь
Ответ Иван Гульмеш
Под новостью идет отличная ссылка, что Пашка платит 11000 алиментов детям
Он оформлен сторожем на этой вилле, оттуда и 11 000 ₽ алименты.
А вообще-то он конечно свинья, Алана была как говорят не лучшей женой, но дети тут при чём?
+17
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Иван Гульмеш
Под новостью идет отличная ссылка, что Пашка платит 11000 алиментов детям
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Никому_никабельный
А бывшая жена наверно в кому впала. Прочитав эту новость
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Антон Фалафель
Виллу дарит Мамаев, а благодарит она Путина🤔
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Нефанатик
Очередная спортивная новость на этом желтом ресурсе
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