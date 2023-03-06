Алана об отношении Мамаева к детям: «Он был как мамочка – сам убирал какашки, купал, укладывал. Это не мужское поведение, только кажется нормальным»

Теги премьер-лига Россия Сборная России по футболу светская хроника Павел Мамаев Краснодар девушки и спорт Алана Мамаева Футбол

Алана Мамаева рассказала, как Павел Мамаев относился к детям.

У бывшего игрока «Краснодара» и сборной России с бывшей супругой Аланой есть дочь Алиса. Также у Аланы есть сын от первого брака Алекс.

– Оказалось, что он очень любит детей. Он начал проводить с ним время, сюсюкаться. Мы просто встречались, а он уже проводил с ним время – для меня это было даже странно. Ему это нравилось.

–Ты радовалась?

– Да, я радовалась. Меня изначально очень подкупало его отношение к детям. Не только к Алексу, но и к Алисе, когда она родилась.

Его отношение к детям было для меня сверхненормальным. Он был как мамочка. Я даже думаю, что это отклонение. Муж, который убирает какашки, меняет памперсы, стирает трусы, купает, сам гуляет, кормит и укладывает спать. Он забирал детей у няни и говорил: «Я все сделаю сам».

– Звучит так, будто он отец-мечта.

– Это кажется, что нормально. Но это ненормально. Это странно. Это не мужское поведение. Нам бы этого хотелось, но мужик есть мужик. Многие из них хотят убирать, стирать и купать? Вечером взять на ручки и поиграть – это для мужика нормально, – сказала Мамаева в интервью Наталье Подольской.

Алана о скандалах с Мамаевым: «Он говорил дочери пьяный в говно: «Твоя мама – шлюха»

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46 комментариев

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marakesh
Ответ shapor
Пойду уберу за дочерью какaшки
Сиди ровно - будь мужиком!!! Собрался он... вон жена уже косо смотрит😂😂😂👍
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Pelerin
Ответ Total_90
Кто поймет что хочет женщины - тот завоюет мир!
Конкретно эта женщина хочет упороться и ... нет, больше ничего
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Alexandr Petrov
Искренне жаль Павла за его окружение
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Joseph Conin
Если бы он ничего из вышеперечисленного не делал, она бы его упрекала в том, что Паша не участвует в воспитании детей
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Ковид 07.10.52
Понимаю ее...зачем няня, если есть папа-няня....ой забыл, он же в футбол играл в свободное время от семьи...
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Дмитрий Калашников
Ответ воробей джек
Готов поменять любые свои интересы ради доченьки.
я уже поменял, какая она лапуля!
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artem saribekyan
Видел фото бывши́х супругов: страшно было.Алана вся в наколках, все части тела в татуировках..Муж такой же. Ужас...
Как мама такая детей воспитывает?
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LoveGreguar
Ответ Сергей Ефимов
А если за котом убираю какашки, я мужик ?) а то запутался что есть норма…
Если женат и убираешь, то не мужик. Должна жена убирать, а ты только вечером кота на ручки взять))))
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Amalfitano
Ответ воробей джек
Готов поменять любые свои интересы ради доченьки.
Лови пять. Я такой же.)
+4
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Wiley Fox
Алана об отношении Мамаева к детям: «Он был как мамочка – сам убирал какашки, купал, укладывал. Это не мужское поведение, только кажется нормальным»

-----.

Вот это мина под государственный строй России

Сейчас человек, который ходит за путиным с дипломатом прочтет и уволится
+3
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Ответ Сергей Ефимов
А если за котом убираю какашки, я мужик ?) а то запутался что есть норма…
У меня кот на улицу по этим делам ходит ) но лапы мыть все равно надо...
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13lapa13
почему спортс называет Мамаеву и салихову исключительно по именам в новостях? я вот этого не понимаю
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Amalfitano
Мда ... Рассуждение соски о нормальных мужчинах. Это как раз нормально. Я тоже менял памперы и игрался с детьми. Это называется любовью. Но откуда соски знать про это?
+10
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Wiley Fox
Нк если дети весь день с такой мамашей в памперсе с говном, то и Мамаев поймёт, что надо сменить

Она дура. Ей им попугаем только и жить на острове. Недолго, правда. Ведь еда себя не принесёт
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Денис Кёнигсберг
Спасибо за это интервью. Редко человек расставит акценты в пользу партнёра, с которым плохие отношения))
+2
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Ape1sin
Ответ Ярик01
Дура, #####
лучше не скажешь
+4
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Ярик01
Ответ Сергей Ефимов
А если за котом убираю какашки, я мужик ?) а то запутался что есть норма…
Кот уж точно мужик, если за ним убирают )
+7
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Антон Волков
Господи, да зачем вы вообще ее цитируете здесь? Кому сдалась она со своим мнением? Вы сами же в общество несете бредни этих страшилищь, тем самым легализуя их тупорылое мышление в массы. Избавьте от тупости. Сколько можно всякую грязь писать, выкладывать и прочее. Вы,спортс,своими руками тащите в общество эту ерунду. Пишите о детских тренерах, берите достойные примеры для подражания и проч. И так уде нет ничего, никакиз ресурсов, где бы говно не тащили
+10
0
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воробей джек
Готов поменять любые свои интересы ради доченьки.
+15
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воробей джек
когда мне было 30 я о детях и слышать не хотел,а сейчас о внуках задумался
+1
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adil_fcrk
Он даже носки свои не разбрасывает, больной убл*док
+22
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Гамарджоба Генацвале
Ответ Сергей Ефимов
А если за котом убираю какашки, я мужик ?) а то запутался что есть норма…
Если не отсидел, то не считается.
+27
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Титал Телоян
Ответ bel01
А ты откуда знаешь? Об этом она умолчала))
Да не вряд ли, тогда смысл обиду держать
0
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Сергей Ефимов
А если за котом убираю какашки, я мужик ?) а то запутался что есть норма…
+21
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Великий Алонсо
Господи, что она несёт?
+6
-1
+5
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