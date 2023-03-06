Алана об отношении Мамаева к детям: «Он был как мамочка – сам убирал какашки, купал, укладывал. Это не мужское поведение, только кажется нормальным»

рассказала, как относился к детям.

У бывшего игрока « » и сборной России с бывшей супругой Аланой есть дочь Алиса. Также у Аланы есть сын от первого брака Алекс.

– Оказалось, что он очень любит детей. Он начал проводить с ним время, сюсюкаться. Мы просто встречались, а он уже проводил с ним время – для меня это было даже странно. Ему это нравилось.

–Ты радовалась?

– Да, я радовалась. Меня изначально очень подкупало его отношение к детям. Не только к Алексу, но и к Алисе, когда она родилась.

Его отношение к детям было для меня сверхненормальным. Он был как мамочка. Я даже думаю, что это отклонение. Муж, который убирает какашки, меняет памперсы, стирает трусы, купает, сам гуляет, кормит и укладывает спать. Он забирал детей у няни и говорил: «Я все сделаю сам».

– Звучит так, будто он отец-мечта.

– Это кажется, что нормально. Но это ненормально. Это странно. Это не мужское поведение. Нам бы этого хотелось, но мужик есть мужик. Многие из них хотят убирать, стирать и купать? Вечером взять на ручки и поиграть – это для мужика нормально, – сказала Мамаева в интервью Наталье Подольской.

Алана о скандалах с Мамаевым: «Он говорил дочери пьяный в говно: «Твоя мама – шлюха»