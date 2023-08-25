Министр равенства Испании об отказе Рубиалеса уйти в отставку: «Он хочет остаться безнаказанным. Органы Испании действуют, чтобы защитить футболистку и сказать нет мачизму»
Министр равенства Испании резко высказалась о поведении Луиса Рубиалеса.
Напомним, глава Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) крепко обнял и поцеловал в губы футболистку сборной Испании Дженнифер Эрмосо после победы испанок в финале женского чемпионата мира над Англией (1:0), за что подвергся массовой критике.
ФИФА открыла в отношении Рубиалеса дисциплинарное дело по статье «Оскорбительное поведение и нарушение принципов честной игры». А сам функционер отказался уходить в отставку и дал пресс-конференцию, в которой объяснил поцелуй.
«Молчание не сработало. И дискредитация жертвы, ее поддержки и феминистского требования о гарантиях права на сексуальную свободу также не сработают.
Рубиалес хочет остаться безнаказанным. Столкнувшись с этим, прокуратура и Высший спортивный совет Испании действуют, чтобы защитить футболистку, сказать нет мачизму и гарантировать право на сексуальную свободу.
Дженни Эрмосо, ты не одна. Сейчас, как никогда», – написала Ирэн Монтеро.
«Поцелуя достаточно, чтобы меня убрать? Я не уйду. Не уйду». Рубиалес борется, хотя все ждали отставки
Игра про Олимпиаду в Древней Греции. За прохождение – промокод на доставку
Интересно, а есть министр неравенства?
Что это за новый зверь в мире политики? У лгбт уже своё правительство имеется? 😂😂😂
Нормально испанцы бюджет ЕС попиливают всякой бесполезной чепухой. Этот союз обречён на крах.
Первый раз слышу