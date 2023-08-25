Министр равенства Испании об отказе Рубиалеса уйти в отставку: «Он хочет остаться безнаказанным. Органы Испании действуют, чтобы защитить футболистку и сказать нет мачизму»

Теги Луис Рубиалес Ла Лига женский футбол Федерация футбола Испании сборная Испании жен Политика Футбол

Министр равенства Испании резко высказалась о поведении Луиса Рубиалеса.

Напомним, глава Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) крепко обнял и поцеловал в губы футболистку сборной Испании Дженнифер Эрмосо после победы испанок в финале женского чемпионата мира над Англией (1:0), за что подвергся массовой критике.

ФИФА открыла в отношении Рубиалеса дисциплинарное дело по статье «Оскорбительное поведение и нарушение принципов честной игры». А сам функционер отказался уходить в отставку и дал пресс-конференцию, в которой объяснил поцелуй.

«Молчание не сработало. И дискредитация жертвы, ее поддержки и феминистского требования о гарантиях права на сексуальную свободу также не сработают.

Рубиалес хочет остаться безнаказанным. Столкнувшись с этим, прокуратура и Высший спортивный совет Испании действуют, чтобы защитить футболистку, сказать нет мачизму и гарантировать право на сексуальную свободу.

Дженни Эрмосо, ты не одна. Сейчас, как никогда», – написала Ирэн Монтеро.

 «Поцелуя достаточно, чтобы меня убрать? Я не уйду. Не уйду». Рубиалес борется, хотя все ждали отставки

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56 комментариев

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Артём Околович
Ответ mr kovalsky
Из новости узнал, что есть должность «министр равенства» Интересно, а есть министр неравенства?
да, министр финансов называется
+45
0
+45
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mr kovalsky
Из новости узнал, что есть должность «министр равенства»
Интересно, а есть министр неравенства?
+45
-1
+44
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adamx
Министр равенства?
+34
-2
+32
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Vladvenk
Ответ vzi
Оно там существует уже 15 лет. Занимается вопросами равноправия на работе и защитой от домашнего насилия.
Министерство равенства должно заниматься не защитой от домашнего насилия, а чтоб дома насиловали обе стороны друг-друга поровну.
+18
-3
+15
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Корнелий Шнапс 1
Такое ощущение что там массовое помешательство.
+15
-2
+13
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TravenS
Министр. Равенства. Испании.
Что это за новый зверь в мире политики? У лгбт уже своё правительство имеется? 😂😂😂
+12
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Клирик
Как так получилось, что извращенцы рассказывают нормальным людям как правильно жить? И ведь на глазах буквально. Целые министерства извращений создали с целыми министрами. Капец.
+8
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Serg Irk
Министерство поцелуев на подходе
+8
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Vladvenk
Министр равенства, министр сложения, министр отрицания…
+6
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Виталий Пучков
"Министр равенства Испании" - да это Оруэлл какой-то
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Hong Kil
В англии собирают деньги на помощь медсестре, которая убила 30+ детей. За этого мачо еще не видел ни одного комментария официальных лиц в его защиту или хотя бы общественной поддержки. Рубалес, все мачо на твоей стороне! Борись с несправедливостью!
+5
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Vladvenk
Ответ TravenS
Министр. Равенства. Испании. Что это за новый зверь в мире политики? У лгбт уже своё правительство имеется? 😂😂😂
Это что-то типа диснеевской главы по расовому разнообразию.
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Ответ adamx
Министр равенства?
В Испании должны быть ещё министерства Свободы и Братства.
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crazy_elky
Министр равенства против министра мачизма! Fight!
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Alex Legend
Министр равенства? Ахахахахаха
Нормально испанцы бюджет ЕС попиливают всякой бесполезной чепухой. Этот союз обречён на крах.
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Cube Litening C:68X
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Можно ссылочку про медсестру? Я не интересуюсь их внутряком, поэтому твой коммент просто поразил.
https://www.bbc.com/russian/articles/clj0rxjd29po
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Tybalt
министерство равенства, мачизм, испанский стыд, лысый из Браззерс в федерации футбола , футболистки и дамы в откровениях в одном флаконе
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Хитон
Открыт новый персонаж
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Alex Legend
Ответ vzi
Оно там существует уже 15 лет. Занимается вопросами равноправия на работе и защитой от домашнего насилия.
Ахахахаха, ну и много испанок на производстве впахивают?
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Born is the King
Так сейчас по отношению к Рубиалеса идёт полный мочизм
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Pavelaznaurov
Так кастрируйте его и успокойтесь наконец….министр равенства это как министр свободного времени???? И это испанцы????????
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poolshh
Испанский стыд продолжается.
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Блуждающий странник
Пришлось гуглить, что такое "мачизм" ))
Первый раз слышу
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Игорь М.
Ответ mr kovalsky
Из новости узнал, что есть должность «министр равенства» Интересно, а есть министр неравенства?
министр тождества, министр приблизительности, министр больше, министр меньше
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Alex Legend
Ответ vzi
Да нормально. С 1980-х еще. Сейчас производство - это больше про технологии и управление автоматизированными системами. Инженер-технолог вполне популярная профессия и среди женщин.
расскажи это машиностроителям
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