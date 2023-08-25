Министр равенства Испании об отказе Рубиалеса уйти в отставку: «Он хочет остаться безнаказанным. Органы Испании действуют, чтобы защитить футболистку и сказать нет мачизму»

Министр равенства Испании резко высказалась о поведении Луиса Рубиалеса.

Напомним, глава Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) крепко обнял и поцеловал в губы футболистку сборной Испании Дженнифер Эрмосо после победы испанок в финале женского чемпионата мира над Англией (1:0), за что подвергся массовой критике.

ФИФА открыла в отношении Рубиалеса дисциплинарное дело по статье «Оскорбительное поведение и нарушение принципов честной игры». А сам функционер отказался уходить в отставку и дал пресс-конференцию, в которой объяснил поцелуй.

«Молчание не сработало. И дискредитация жертвы, ее поддержки и феминистского требования о гарантиях права на сексуальную свободу также не сработают.

Рубиалес хочет остаться безнаказанным. Столкнувшись с этим, прокуратура и Высший спортивный совет Испании действуют, чтобы защитить футболистку, сказать нет мачизму и гарантировать право на сексуальную свободу.

Дженни Эрмосо, ты не одна. Сейчас, как никогда», – написала Ирэн Монтеро.

«Поцелуя достаточно, чтобы меня убрать? Я не уйду. Не уйду». Рубиалес борется, хотя все ждали отставки

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