Футболистка сборной Испании Эрмосо о поцелуе с Рубиалесом: «Обычный жест дружбы и благодарности. Не нужно на этом зацикливаться»

Дженнифер Эрмосо прокомментировала поцелуй с Луисом Рубиалесом после финала ЧМ.

Женская сборная выиграла чемпионат мира, обыграв в финале сборную Англии (1:0). Во время церемонии вручения медалей глава Королевской испанской футбольной федерации Луис Рубиалес поцеловал Эрмосо в губы.

«Это был совершенно спонтанный взаимный жест большой радости от победы на чемпионате мира. У нас с президентом прекрасные отношения, он безупречно вел себя со всеми нами, и это был естественный жест дружбы и благодарности.

Не нужно больше на этом зацикливаться – мы выиграли чемпионат мира и не собираемся отступать от того, что важно», – сказала нападающая сборной Испании.

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