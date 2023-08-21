Футболистка сборной Испании Эрмосо о поцелуе с Рубиалесом: «Обычный жест дружбы и благодарности. Не нужно на этом зацикливаться»

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Дженнифер Эрмосо прокомментировала поцелуй с Луисом Рубиалесом после финала ЧМ.

Женская сборная Испании выиграла чемпионат мира, обыграв в финале сборную Англии (1:0). Во время церемонии вручения медалей глава Королевской испанской футбольной федерации Луис Рубиалес поцеловал Эрмосо в губы.

«Это был совершенно спонтанный взаимный жест большой радости от победы на чемпионате мира. У нас с президентом прекрасные отношения, он безупречно вел себя со всеми нами, и это был естественный жест дружбы и благодарности.

Не нужно больше на этом зацикливаться – мы выиграли чемпионат мира и не собираемся отступать от того, что важно», – сказала нападающая сборной Испании.

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6 комментариев

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Михо
Отличная реакция. Хорошо что не заявила о харрасменте и тд, что шокирована и требуется помощь психолога, а адвокат рассматривает обращение в суд
+14
-3
+11
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St.7
С победой,испанки!
Отдельные соболезнования Кармоне,у которой сегодня умер отец…
+7
-2
+5
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Glukinho
странная какая-то, его же засудить можно
+5
-2
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ZjzoRe
это же Испания, там все постоянно то целуются, то рыдают, они реально слишком эмоциональные
+1
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Фран
Рубиалеса нельзя засудить, тут даже феминизм и женщины бессильны. Учитывая, что он сотворил со Сборной Испании, потому только одно слово к нему применимо, за которое банят много где, тут тем более.
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Геннадий Тимченко
Ответ Glukinho
странная какая-то, его же засудить можно
уже нет
0
0
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