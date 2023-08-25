Главу RFEF Рубиалеса за поцелуй с футболисткой сегодня могут отстранить от работы в спорте

Теги Луис Рубиалес женский футбол происшествия Федерация футбола Испании сборная Испании жен Футбол

Луис Рубиалес сегодня может покинуть пост главы RFEF на фоне скандала.

Как передает Marca, процесс, результатом которого должно стать отстранение руководителя Королевской испанской футбольной федерации, поцеловавшего футболистку сборной Испании Дженнифер Эрмосо после финала чемпионата мира, уже запущен.

Утверждается, что Административный суд по спортивным делам получил от Высшего спортивного совета документы, необходимые для возбуждения соответствующего производства.

Рубиалес может быть отстранен от любых должностей, связанных со спортом, уже сегодня.

Реакция на Рубиалеса: «позорище» от Касильяса, форвард «Бетиса» отказался играть за сборную, приложил и Тебас

Игра про Олимпиаду в Древней Греции. За прохождение – промокод на доставку

Материалы по теме

36 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Н.Ф.
У него есть ещё 5 часов, чтоб поменять пол.
А там, как говорится, шах и мат, господа хейтеры.
+11
-1
+10
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
red hikkikomori
Ответ QWertY
Типа ты жалеешь, что тебя там рядом не было и упустил поцелуй?)
Даже поцелуй Рубиалеса не доставит ему столько удовольствия как собирание плюсиков на спортсе)
+9
0
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
QWertY
Ответ Отец Абду
Жаль, что в тот момент он не поцеловал мужчину рандомного... И место свое сохранил бы, и все остальные оставались бы довольными:)
Типа ты жалеешь, что тебя там рядом не было и упустил поцелуй?)
+12
-4
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Aleksandr Danilov
Нам бы их проблемы
+9
-4
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Cruel Snake
Говорят что свой первый поцелуй человек помнит всю жизнь. Этот он точно не забудет и может даже он будет последним. Навряд-ли он захочет ещё кого целовать
+10
-6
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Не уверен!!
Ответ Cruel Snake
Говорят что свой первый поцелуй человек помнит всю жизнь. Этот он точно не забудет и может даже он будет последним. Навряд-ли он захочет ещё кого целовать
Не смеши. Найдёт себе работу большим начальником и все будет как прежде.
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
TiNO
Да отстраните уже и покончите с этим. Задрало в ленте по 100 сообщений на эту тему видеть
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Nike of FW
Ответ Отец Абду
Жаль, что в тот момент он не поцеловал мужчину рандомного... И место свое сохранил бы, и все остальные оставались бы довольными:)
у тебя есть шанс ..... засоси рандомного чувака и получи в нерандомное табло.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
TeRex
Ответ Evgeny Trifonov
Мужику надо оформлять транспереход. Транса обижать никто не будет.
В Испании не сработает. Это страна победившего феминизма, и женщина там в иерархии угнетения стоит выше, чем трансы и чёрные.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Мага Алиев
Сам виноват, какую-то хрень сделал пусть теперь отвечает
+4
-3
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Real_v_dushe
Они ипанулись, но это их проблемы
+6
-5
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
ARIGAMI ARIGAMI
Давно пора
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Vadim15
И правильно сделают
+5
-4
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Evgeny Trifonov
Мужику надо оформлять транспереход. Транса обижать никто не будет.
+5
-4
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
ramm4
хочу посмотреть Шортс на Ютубе «как выжить если ты поцеловал девушку на церемонии и на тебя набросились все» 🤣🤣🤣
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Альтависта
Какая же лицемерная фигня. В современных кино и сериалах культ секса, повсюду показываются похоть и беспорядочные связи, в какой-то степени насаждая их, а тут за невинный поцелуй готовы в костёр кинуть.
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Мыкола
"Главу RFEF Рубиалеса за поцелуй с футболистом сегодня могут наградить Орденом Золотого Руна"
Но не сложилось)))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Zangezi Isenar
позор, конечно! женщины созданы для поцелуев, а тут ещё и спортивная страсть от победы! скоро будут спрашивать предварительное согласие даже просто чтобы бабу обнять!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Mifsud's Drugstore
Каминг аут срочно. Можно без аута даже.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ocelot
спортуправление в Испании: "Рубиалес к нам не приедет..."
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
CHELSEA_2008
Ответ ARIGAMI ARIGAMI
Ага, конечно. Нужно, чтобы Патриархат правил... Не, спасибо
Тогда мужчины не обязаны защищать государство на войне. Почему должны они а не вторая РАВНАЯ половина?) Какой идиот согласится воевать за мир фемок?😃
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
CHELSEA_2008
Ответ Плевал я
И каблук не пойдёт за фемок воевать? . Ну я тогда хз
Нормальный мужчина пойдет воевать за патриархальный мир где он не бесправное говно в мирное время. Где он имеет право заводить семью, детей. ПРАВО, а не возможность.😃
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ванька-Манька
Комментарий удален модератором
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий