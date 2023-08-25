Главу RFEF Рубиалеса за поцелуй с футболисткой сегодня могут отстранить от работы в спорте

Луис Рубиалес сегодня может покинуть пост главы RFEF на фоне скандала.

Как передает Marca, процесс, результатом которого должно стать отстранение руководителя Королевской испанской футбольной федерации, поцеловавшего футболистку сборной Дженнифер Эрмосо после финала чемпионата мира, уже запущен.

Утверждается, что Административный суд по спортивным делам получил от Высшего спортивного совета документы, необходимые для возбуждения соответствующего производства.

Рубиалес может быть отстранен от любых должностей, связанных со спортом, уже сегодня.

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