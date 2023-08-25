Месси снялся в клипе Maluma. Лео вручил Кубок лиг колумбийскому рэперу

Теги МЛС Лионель Месси Сборная Аргентины по футболу Интер Майами музыка Футбол

Лионель Месси снялся в клипе колумбийского рэпера.

36-летний форвард «Интер Майами» и сборной Аргентины принял участие в клипе на песню Trofeo («Трофей»).

Песню исполнили Хуан Луис Лондоньо Ариас, более известный по сценическому имени Maluma, и пуэрто-риканский певец Яндель Вегилья Малаве, более известный как Yandel.

Ближе к концу клипа Месси в форме клуба МЛС появляется на домашней арене команды и передает завоеванный Кубок лиг, свой первый трофей в новой команде и рекордный 44-й в карьере, Maluma, который в футболке с фамилией Лео. Заканчивается клип танцем рэпера в центре поля с трофеем в руках.

«Это дань уважения величайшему Лео Месси 🐐», – написал Maluma в инстаграме.

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10 комментариев

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Tseren031293
За океаном, конечно, счастливы переходу Лео.
Сперва уверенно делает своё дело на поле- играет лучше всех в мире
Ну а теперь пошли движения за ее пределами!
Малума дань уважения отдал, вчера с Джоковичем увиделись, до этого с Леброном обнимались.
То ли еще будет !
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Andrey Ashhabadskiy
Малума – колумбийский певец. Полное имя артиста – Хуан Луис Лондоньо Ариас. Музыкант стал известен в 2010 году, и с тех пор латиноамериканские критики называют его в числе самых популярных исполнителей. ну ,а про гения Месси все знают!
+4
-2
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wrecker1337
Ответ Bunyod Turgunov
Это че за стиль музыки? Почти все южноамериканские песни поются под таким битом
Рэггетон
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