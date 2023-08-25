Джокович в Нью-Йорке встретился с Месси

23-кратный чемпион «Больших шлемов» Новак Джокович в Нью-Йорке встретился с форвардом «Интер Майами» Лионелем Месси и совладельцем клуба Хорхе Масом.

«Ну что за вечер...🐐🐐», – написал Мас в твиттере.

Фото: твиттер Маса

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