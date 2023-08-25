Джокович в Нью-Йорке встретился с Месси
23-кратный чемпион «Больших шлемов» Новак Джокович в Нью-Йорке встретился с форвардом «Интер Майами» Лионелем Месси и совладельцем клуба Хорхе Масом.
«Ну что за вечер...🐐🐐», – написал Мас в твиттере.
Фото: твиттер Маса
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Мне понравились эти слова от Федерера:
"Не моргайте слишком часто, когда Месси выступает на поле. Вы можете упустить что-то невероятное"
Выиграли два главных трофея за последние 10 месяцев
ЧМ и рекордный шлем !
Приятное фото от лучших в своих видах спорта !
Хотя уход в 2016 Месси из сборной и травма Новака в 2017 ставили под сомнение их будущий статус ГОАТА !
Но оба доказали, прежде всего самому себе, что они лучшие !
Приятно что Биг3 считают Лео величайшим!