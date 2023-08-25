Джокович в Нью-Йорке встретился с Месси

Теги МЛС Лионель Месси Новак Джокович ATP Интер Майами Хорхе Мас Футбол

23-кратный чемпион «Больших шлемов» Новак Джокович в Нью-Йорке встретился с форвардом «Интер Майами» Лионелем Месси и совладельцем клуба Хорхе Масом.

«Ну что за вечер...🐐🐐», – написал Мас в твиттере.

Фото: твиттер Маса

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20 комментариев

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Отец Абду
Самое удивительное, что все 3 легенды тенниса ( Надаль, Джокович, Федерер) считают Месси лучшим игроком:)

Мне понравились эти слова от Федерера:
"Не моргайте слишком часто, когда Месси выступает на поле. Вы можете упустить что-то невероятное"
+61
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+55
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Lixtorm
Ответ Отец Абду
Самое удивительное, что все 3 легенды тенниса ( Надаль, Джокович, Федерер) считают Месси лучшим игроком:) Мне понравились эти слова от Федерера: "Не моргайте слишком часто, когда Месси выступает на поле. Вы можете упустить что-то невероятное"
Ничего удивительного.
+35
-4
+31
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h9zbx6jdsd
Лучшие
+9
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VERBLYUD
Ответ КЛУБ С ИСТОРИЕЙ!
С кем встретился Джокович? Кто такой Месси?
Отец футбола!
+6
-1
+5
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Tseren031293
Два величайших в своих видах спорта !
Выиграли два главных трофея за последние 10 месяцев
ЧМ и рекордный шлем !
Приятное фото от лучших в своих видах спорта !
Хотя уход в 2016 Месси из сборной и травма Новака в 2017 ставили под сомнение их будущий статус ГОАТА !
Но оба доказали, прежде всего самому себе, что они лучшие !
Приятно что Биг3 считают Лео величайшим!
+7
-2
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Родя Раскольников
Ответ Отец Абду
Самое удивительное, что все 3 легенды тенниса ( Надаль, Джокович, Федерер) считают Месси лучшим игроком:) Мне понравились эти слова от Федерера: "Не моргайте слишком часто, когда Месси выступает на поле. Вы можете упустить что-то невероятное"
А что удивительного?
+5
-1
+4
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Football_legend
Не каждый день в жизни встретишь одновременно двух ГОАТ-ов..
+5
-2
+3
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КристинаИнстаграммовна
Первый встретился с первым.
+2
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mishash
Снимали на Р-ФОН?
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encaro_one
Ну что за вечер...🐐🐐 - только два козла испортили! )
+3
-2
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Н.Ф.
Случайно столкнулись в одном из ТЦ.
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Александр Курлянчик
Джокер еще не перешел в Интер?
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wshnmn
Ответ Отец Абду
Самое удивительное, что все 3 легенды тенниса ( Надаль, Джокович, Федерер) считают Месси лучшим игроком:) Мне понравились эти слова от Федерера: "Не моргайте слишком часто, когда Месси выступает на поле. Вы можете упустить что-то невероятное"
Ну вообще то Новак говорил только про Ибру.
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AF007
Ответ Отец Абду
Самое удивительное, что все 3 легенды тенниса ( Надаль, Джокович, Федерер) считают Месси лучшим игроком:) Мне понравились эти слова от Федерера: "Не моргайте слишком часто, когда Месси выступает на поле. Вы можете упустить что-то невероятное"
Не могут простить, что криштик забил им всем по покеру на Уимблдоне 2010, будем откровенны
+3
-3
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Tristan...
Ответ Отец Абду
Самое удивительное, что все 3 легенды тенниса ( Надаль, Джокович, Федерер) считают Месси лучшим игроком:) Мне понравились эти слова от Федерера: "Не моргайте слишком часто, когда Месси выступает на поле. Вы можете упустить что-то невероятное"
Было бы удивительно, если бы они так не считали...
0
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SaH4r.
Ответ Отец Абду
Самое удивительное, что все 3 легенды тенниса ( Надаль, Джокович, Федерер) считают Месси лучшим игроком:) Мне понравились эти слова от Федерера: "Не моргайте слишком часто, когда Месси выступает на поле. Вы можете упустить что-то невероятное"
каждый человек хоть немного разбирающийся в футболе назовёт Месси
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as009595@icloud.com
Ответ Отец Абду
Самое удивительное, что все 3 легенды тенниса ( Надаль, Джокович, Федерер) считают Месси лучшим игроком:) Мне понравились эти слова от Федерера: "Не моргайте слишком часто, когда Месси выступает на поле. Вы можете упустить что-то невероятное"
Ну по характеру и одержимости Новак очень похож на Роналду
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lebedst
Ответ mishash
Снимали на Р-ФОН?
на Сименс с65 же
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