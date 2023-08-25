РФС о пенальти в ворота «Зенита» в игре со «Спартаком»: «Акцентированное движение руки защитника к мячу – нарушение правил»
РФС объяснил пенальти в ворота «Зенита» в игре со «Спартаком» в 5-м туре Мир РПЛ.
На 76-й минуте матча полузащитник «Зенита» Вильмар Барриос в борьбе за мяч с форвардом «Спартака» Александром Соболевым в штрафной петербуржцев задел мяч рукой. Главный судья Сергей Карасев позволил продолжить игру, но после подсказки видеоассистента остановил ее, ознакомился с повтором и назначил одиннадцатиметровый.
Департамент судейства Российского футбольного союза предоставил судейский разбор эпизода.
«После просмотра ВАР арбитр верно назначил пенальти в ворота «Зенита» и верно отменил предупреждение Даниилу Хлусевичу («Спартак»).
Нападающий [Александр Соболев] не касается мяча рукой и не нарушает правила игры.
Акцентированное движение руки защитника к мячу является нарушением правил.
В соответствии с протоколом ВАР, после изменения решения, арбитр верно отменил предупреждение игроку «Спартака». Так как данное нарушение являлось срывом перспективной атаки, а не грубой игрой – предупреждение должно было быть отменено», – говорится в заявлении РФС.
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давайте будем возмущаться когда это действительно уместно, вине превращаться в сектантов
С Ростовом и Факелом нас реально убивали, здесь арбитр качественно работал
Ну и снова, как с наступом, есть отмаза теперь, та самая тонкая грань и едва уловимая "акцентированность" действия, оправдывающая любые решения))
Ведь у него плавники.
Для акцентированного движения должен у игрока быть умысел и визуальный контроль во время исполнения этого движения. А голова Барриоса была за телом заслуженного падаля РПЛ, который при приёме, отклоняясь назад, просто падал на наго.
Акцентированным движением Барриоса было желание выскользнуть из-под легкопадающего падаля, скорее всего.
Это как ещё раз подтвердить, что -- "Да, мы, мол, опять лепим очевидное .овно -- да... но связываться с душным клубом не хотим. Ибо ссым! А Зенит простит, так как всё равно надрал мясо и не должен долго обижаться... "
Пы.Сы. Поговаривают в Тарасовке сняли табличку с надписью "судейская касса"в бухгальтерии. И повесили тамже табличку "Чайная"...)))
Тошнит от мерзкого цинизма и криводжепости в попытке оправдать даже не ошибку... изначально это было... это была как бы порция извинительного находупридуманного хрючева-пенальти за вероятный и уже очень близкий проигрыш наркоманды на своём стадионе. Особенно после их грозных петушиных прогонов и бахвальства накануне матча.