РФС о пенальти в ворота «Зенита» в игре со «Спартаком»: «Акцентированное движение руки защитника к мячу – нарушение правил»

РФС объяснил пенальти в ворота «Зенита» в игре со «Спартаком» в 5-м туре Мир РПЛ.

На 76-й минуте матча полузащитник «Зенита» в борьбе за мяч с форвардом «Спартака» в штрафной петербуржцев задел мяч рукой. Главный судья позволил продолжить игру, но после подсказки видеоассистента остановил ее, ознакомился с повтором и назначил одиннадцатиметровый.

Департамент судейства Российского футбольного союза предоставил судейский разбор эпизода.

«После просмотра ВАР арбитр верно назначил пенальти в ворота « » и верно отменил предупреждение Даниилу Хлусевичу (« »).

Нападающий [Александр Соболев] не касается мяча рукой и не нарушает правила игры.

Акцентированное движение руки защитника к мячу является нарушением правил.



В соответствии с протоколом ВАР, после изменения решения, арбитр верно отменил предупреждение игроку «Спартака». Так как данное нарушение являлось срывом перспективной атаки, а не грубой игрой – предупреждение должно было быть отменено», – говорится в заявлении РФС.

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