РФС о пенальти в ворота «Зенита» в игре со «Спартаком»: «Акцентированное движение руки защитника к мячу – нарушение правил»

Теги Спартак Зенит премьер-лига Россия РФС судьи Сергей Карасев видеоповторы ДСИ Вильмар Барриос Александр Соболев Даниил Хлусевич Футбол

РФС объяснил пенальти в ворота «Зенита» в игре со «Спартаком» в 5-м туре Мир РПЛ.

На 76-й минуте матча полузащитник «Зенита» Вильмар Барриос в борьбе за мяч с форвардом «Спартака» Александром Соболевым в штрафной петербуржцев задел мяч рукой. Главный судья Сергей Карасев позволил продолжить игру, но после подсказки видеоассистента остановил ее, ознакомился с повтором и назначил одиннадцатиметровый.

Департамент судейства Российского футбольного союза предоставил судейский разбор эпизода.

«После просмотра ВАР арбитр верно назначил пенальти в ворота «Зенита» и верно отменил предупреждение Даниилу Хлусевичу («Спартак»).

Нападающий [Александр Соболев] не касается мяча рукой и не нарушает правила игры.

Акцентированное движение руки защитника к мячу является нарушением правил.
 
В соответствии с протоколом ВАР, после изменения решения, арбитр верно отменил предупреждение игроку «Спартака». Так как данное нарушение являлось срывом перспективной атаки, а не грубой игрой – предупреждение должно было быть отменено», – говорится в заявлении РФС.

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62 комментария

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SMART789
Ответ nurlan-zenit
Ясно понятно, Зенитовский админресурс во всей красе…
ну здесь реально было нарушение

давайте будем возмущаться когда это действительно уместно, вине превращаться в сектантов

С Ростовом и Факелом нас реально убивали, здесь арбитр качественно работал
+34
-8
+26
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Дмитрий9779
Пенка и пенка,но "акцентированное движение",т е Барриос не видя где мяч делал акцент на том чтобы его коснуться?
+36
-13
+23
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nurlan-zenit
Ясно понятно, Зенитовский админресурс во всей красе…
+48
-32
+16
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Давид Agabekyan
Ответ Nogoi89
Парни, не в курсе в ЭСК под чем заседают? Друг спрашивает.
Под борщём видимо
+20
-6
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Циник Петербургский
Дав этот пенальти, судья отобрал все возможные отмазы у... скажем так, неуравновешенной части болельщиков и официальных лиц одного тушинского клуба. Разумеется, если не считать "ЖК на 10-й минуте, которая раз и навсегда сломала игру и лишила надежд на чемпионство" )) Так что стало только потешнее и веселее смотреть на их потуги. В общем, моё мнение - это очень хорошо, что тот пенальти был назначен. Теперь спартаковские отмазки звучат так же, как "пятый и седьмой гол были забиты из офсайда". Даже, пожалуй, еще смешнее.
+14
-2
+12
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FNT
Ответ Виктор
А как насчёт фола Мартинса на Эраковиче в своей штрафной?
Да ладно. Не было там фола. И пенальти в ворота Зенита был. Карасев хорошо отработал матч, зачем искать несуществующие ошибки?
+14
-3
+11
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Виктор
А как насчёт фола Мартинса на Эраковиче в своей штрафной?
+27
-19
+8
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King_X
А неакцентированное, как у Гленна Бейла почему ошибкой не признали тогда?
Ну и снова, как с наступом, есть отмаза теперь, та самая тонкая грань и едва уловимая "акцентированность" действия, оправдывающая любые решения))
+9
-1
+8
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Nogoi89
Парни, не в курсе в ЭСК под чем заседают? Друг спрашивает.
+13
-5
+8
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tony
Ну и бредовое объяснение. В каком месте Барриос акцентировано тянулся к мячу? Он пытался Соболева подвинуть и чисто случайно ногтем по мячу скользнул, он даже не видел мяч. Может по правилам это и пеналь с натяжкой, но объяснение нулевое
+9
-2
+7
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Ответ Давид Agabekyan
Под борщём видимо
Чай с борщом - ядерная смесь
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-1
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Анатолий Дмитриевич
просто представьте, что бы творилось в Москве, если б такой пенальти поставили в ворота Спартака, а РФС потом рассказал про акцентированное движение руки)))
+9
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Виталий Попов
аххаааххха
+12
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Александр Игнатов
🤡
+9
-4
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Катя_СПб
Ладно пенальти. За что Барриосу ЖК?
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0
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А прием мяча рукой дельфина неакцентированный.
Ведь у него плавники.
+16
-11
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ZarvuR2020
Акцетированное движение к мячу? Который Барриос в лучшем случае толком не видел. Ещё не факт, что Соболев при обработке мяч не трогал. Где там идеально отсудивший Шадыханов кстати?
+6
-2
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H23
Свихнуться можно от такой вонючей трактовки.
Для акцентированного движения должен у игрока быть умысел и визуальный контроль во время исполнения этого движения. А голова Барриоса была за телом заслуженного падаля РПЛ, который при приёме, отклоняясь назад, просто падал на наго.
Акцентированным движением Барриоса было желание выскользнуть из-под легкопадающего падаля, скорее всего.
Это как ещё раз подтвердить, что -- "Да, мы, мол, опять лепим очевидное .овно -- да... но связываться с душным клубом не хотим. Ибо ссым! А Зенит простит, так как всё равно надрал мясо и не должен долго обижаться... "
+5
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nurlan-zenit
Ответ SMART789
ну здесь реально было нарушение давайте будем возмущаться когда это действительно уместно, вине превращаться в сектантов С Ростовом и Факелом нас реально убивали, здесь арбитр качественно работал
Я не спорю про касание руки, но «акцентированное движение руки» это перебор))
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Kapitelman Abram
Я запамятовал - "судейский" департамент РФС всем составом участвовал в тарасовском чаепитии или всёшке некоторым не досталось цикория из жолудей?...)))
Пы.Сы. Поговаривают в Тарасовке сняли табличку с надписью "судейская касса"в бухгальтерии. И повесили тамже табличку "Чайная"...)))
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H23
Ответ Ничего Смешного
Когда зенитовским глорам не нравится объективное решение - то начинается клоунада
Зениту насрать на это решение. Зенит выиграл у мяса и ничего не потеряет.
Тошнит от мерзкого цинизма и криводжепости в попытке оправдать даже не ошибку... изначально это было... это была как бы порция извинительного находупридуманного хрючева-пенальти за вероятный и уже очень близкий проигрыш наркоманды на своём стадионе. Особенно после их грозных петушиных прогонов и бахвальства накануне матча.
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Dandelo_O
Не вижу разбора момента с убийством народной команды на 10 минуте путем вручения желтой карты М.Игнатову(
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Андрей Яковлев
Ответ SMART789
ну здесь реально было нарушение давайте будем возмущаться когда это действительно уместно, вине превращаться в сектантов С Ростовом и Факелом нас реально убивали, здесь арбитр качественно работал
Ты это Клаудиньо скажи про первые девять минут на три карточки
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pav11k
Барриос мяча не видел, поэтому акцентированное ли - спорно. Но то, что игрок сыграл рукой, бесспорно, следовательно, пенальти
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Nick Crosier
Никто и не спорит,но это совершенно неумышленная игра,а мяч Барриос по неосторожности задел. Ггавное это итог.
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