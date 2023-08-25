Ассоциация футболистов Испании призвала правительство убрать Рубиалеса с должности главы RFEF: «Он вновь подорвал имидж испанского футбола»

Теги Луис Рубиалес Ла Лига Федерация футбола Испании Ассоциация футболистов Испании Футбол

Ассоциация футболистов Испании выступила за отставку Луиса Рубиалеса.

«Луис Рубиалес не должен больше ни минуты оставаться во главе RFEF.

Надеемся, что правительство Испании немедленно примет меры, направленные на то, чтобы Рубиалес немедленно прекратил занимать пост президента RFEF.

Мы считаем позорным, что он в очередной раз попытался оправдать свое неудачное поведение, сосредоточив внимание на нашей коллеге Дженнифер Эрмосо, которая стала единственной настоящей жертвой отвратительного эпизода.

Дженнифер оказалась в положении слабости перед начальником, который, что невероятно, хотел своими объяснениями на ассамблее представить себя жертвой.

После этого заседания имидж испанского спорта, как на национальном, так и на международном уровне, в очередной раз был серьезно подорван Рубиалесом, который ежедневными действиями подвергает еще большему риску кандидатуру Испании на организацию чемпионата мира 2030 года.

Печально видеть, как недостойные действия Луиса Рубиалеса безнаказанно разрушают имидж RFEF.

Луис Рубиалес не только испортил величайший успех в истории женского футбола в нашей стране, но и поставил испанское общество в неловкое положение, будучи самым высоким представителем испанского футбола в мире», – говорится в заявлении Ассоциации футболистов Испании.

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18 комментариев

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Max Zhomkov
о норм, федерация футбола Испании просит правительство Испании влезть в футбольные дела. Ну чо, ФИФА УЕФА, баним испанскую сборную?
+17
-3
+14
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prus_3
Тебя посодют! А ты не целуй!
+9
0
+9
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SaH4r.
имидж в основном подрывают судьи и Тебас
+7
0
+7
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Phantomm
Ну поцелуй реально был лишним,если они не пара
+3
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Иван Давыкоза
Ждем подачи в суд и признания Бартеза, что поцелуи от Блана в лысину были насилием.
+4
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Сергей Логинов
Имилд?
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Greenalem
Правительство не имеет право вмешиваться, будет бан от ФИФА. Перед ЧМ 2018 уже была история, что ФИФА возможно забанит федерацию за вмешательство в выборы президента.
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Стахович
Снежный ком)
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fussballer
Ответ Иван Давыкоза
Ждем подачи в суд и признания Бартеза, что поцелуи от Блана в лысину были насилием.
Тем более 25 лет прошло, самое время рассказать.
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Семён Жуйло
Хреноватый имидж у испанского футбола, если его можно легко подорвать одним поцелуем.
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Горец Юнайтед
Уже надоело заходить на спортс и читать про это новости. Да сколько можно, неужели кому то из российской аудитории это интересно?
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Greenalem
Ответ Stanislav Cherchesov
Что такое имилд?
из альтернативного словаря Черчесова
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Дед Щукарь порожняк не гонит
Ответ Stanislav Cherchesov
Что такое имилд?
Куколд. у куколдов подрыв. 😁
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Покерный Футбол
Ответ Oleg Kostin
Ну представьте что начальник ваш на работе поцеловал коллегу девушку в губы за успехи, как бы вы отреагировали на это?
Я вообще не понимаю какая разница кто как на это отреагирует? Тут единственное важное это реакция Эрмосо. Если она скажет что ей было неприятно и обидно от данного поступка,то Рубиалес должен уйти и вопросов нет,виноват.
А если ей самой от этого никак,или понравилось и ничего страшного для неё то плевать на мнение окружающих.
Эрмосо должна официально сделать заявление,а не молчать, от ее же позиции зависит было ли обоюдно или нет.
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