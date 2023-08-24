ФИФА возбудила дисциплинарное производство в отношении главы RFEF Рубиалеса, поцеловавшего футболистку сборной Испании

ФИФА изучает случай с поцелуем в губы между Луисом Рубиалесом и Дженнифер Эрмосо.

В отношении президента Королевской испанской футбольной федерации начато дисциплинарное производство.

«Эти события могут представлять собой нарушение пунктов 1 и 2 статьи 13 Дисциплинарного кодекса ФИФА», – говорится в заявлении Международной федерации футбола.

Cтатья 13 («Оскорбительное поведение и нарушение принципов честной игры») предполагает, в частности, дисциплинарные взыскания в связи с нарушением «основных правил достойного поведения» и поведением, «дискредитирующим футбол и/или ».

Напомним, поцеловал футболистку сборной Испании в губы на церемонии награждения по окончании финала чемпионата мира.

Против босса испанского футбола уже премьер-министр – из-за скандала с поцелуем в губы игрока женской сборной

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