ФИФА возбудила дисциплинарное производство в отношении главы RFEF Рубиалеса, поцеловавшего футболистку сборной Испании
ФИФА изучает случай с поцелуем в губы между Луисом Рубиалесом и Дженнифер Эрмосо.
В отношении президента Королевской испанской футбольной федерации начато дисциплинарное производство.
«Эти события могут представлять собой нарушение пунктов 1 и 2 статьи 13 Дисциплинарного кодекса ФИФА», – говорится в заявлении Международной федерации футбола.
Cтатья 13 («Оскорбительное поведение и нарушение принципов честной игры») предполагает, в частности, дисциплинарные взыскания в связи с нарушением «основных правил достойного поведения» и поведением, «дискредитирующим футбол и/или ФИФА».
Напомним, Рубиалес поцеловал футболистку сборной Испании в губы на церемонии награждения по окончании финала чемпионата мира.
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так вот... не пора ли уже привлечь старушку
Такой сейчас Мир Дикого Запада!
Чтобы и другим запомнилось и даже не пытались нарушить половую, ой, губную неприкосновенность женщины )