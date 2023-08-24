ФИФА возбудила дисциплинарное производство в отношении главы RFEF Рубиалеса, поцеловавшего футболистку сборной Испании

Теги Луис Рубиалес ФИФА происшествия Федерация футбола Испании сборная Испании жен Футбол

ФИФА изучает случай с поцелуем в губы между Луисом Рубиалесом и Дженнифер Эрмосо.

В отношении президента Королевской испанской футбольной федерации начато дисциплинарное производство.

«Эти события могут представлять собой нарушение пунктов 1 и 2 статьи 13 Дисциплинарного кодекса ФИФА», – говорится в заявлении Международной федерации футбола.

Cтатья 13 («Оскорбительное поведение и нарушение принципов честной игры») предполагает, в частности, дисциплинарные взыскания в связи с нарушением «основных правил достойного поведения» и поведением, «дискредитирующим футбол и/или ФИФА».

Напомним, Рубиалес поцеловал футболистку сборной Испании в губы на церемонии награждения по окончании финала чемпионата мира.

Против босса испанского футбола уже премьер-министр – из-за скандала с поцелуем в губы игрока женской сборной

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13 комментариев

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aksemike
ФИФА возбудилась после поцелуя футболистки сборной Испании Рубиалесом
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Bashibuzuck
Пожизненное не меньше😁
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Люблю Марго Робби
К чему все эти полумеры? Сожгите его уже на костре святой инквизиции
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.ru
помнится у группы АВВА была песня... Когда я поцеловала учителя
так вот... не пора ли уже привлечь старушку
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blаncо
У Рубиалеса удивительная способность генерировать скандалы.
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Паровоз19
изучает лол
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Честный контроль
А вот если бы поцеловал не футболистку, а футболиста - наоборот наградили бы!
Такой сейчас Мир Дикого Запада!
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Новый Орлеан
Пусть в следующий раз Карвахаля поцелует. Признают борцом за продвижение демократических ценностей.
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encaro_one
Ответ Любезный Коссутий
увольте его уже кто-нибудь 🤷‍♂️ сколько можно это читать?
Расследование должно быть медленным и показательным.
Чтобы и другим запомнилось и даже не пытались нарушить половую, ой, губную неприкосновенность женщины )
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Balt
Ответ blаncо
У Рубиалеса удивительная способность генерировать скандалы.
Как себя ведёшь, то и генерируешь. Тут способностей особо не надо. )
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