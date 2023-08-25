Глава комитета женского футбола Испании ушел с поста из-за скандала с Рубиалесом. Он требовал его отставки за поцелуй с футболисткой

Теги Луис Рубиалес Ла Лига женский футбол Федерация футбола Испании сборная Испании жен Футбол

Глава женского футбола Испании ушел в отставку из-за скандала с Рубиалесом.

Напомним, глава Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) крепко обнял и поцеловал в губы футболистку сборной Испании Дженнифер Эрмосо после победы испанок в финале женского чемпионата мира над Англией (1:0), за что подвергся массовой критике.

ФИФА открыла в отношении Луиса Рубиалеса дисциплинарное дело по статье «Оскорбительное поведение и нарушение принципов честной игры». А сам функционер отказался уходить в отставку и дал пресс-конференцию, в которой объяснил поцелуй.

Из-за Рубиалес уйти в отставку подал Рафаэль дель Амо – вице-президент RFEF, глава комитета женского футбола федерации и президент федерации футбола Наварры.

Дель Амо был единственным руководителем территориальных федераций футбола Испаний, потребовавших отставки Рубиалеса.

«Я придерживался своих принципов и попросил его уйти в отставку. Я ценю его доверие, но думаю, что он перешел черту. Мне пришлось сказать ему в лицо, что он должен уйти в отставку. Я единственный сделал это», – заявил функционер.

Форвард «Бетиса» Иглесиас ушел из сборной Испании из-за отказа Рубиалеса покинуть пост: «Я за справедливый и достойный футбол»

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10 комментариев

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Стахович
Похоже до конца дня не досидит лысый.Пока,скучать не будем
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Ебздрогыч
Рубиалес понимает, что после такого репутационного скандала его выпрут с волчьим билетом и его карьера закончена, поэтому в агонии держится за кресло. Но это не поможет, выгонят без вопросов
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раскаявшийся жиробас
короче уйдут все, кроме него)
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pinotnoir
Ответ Ебздрогыч
Рубиалес понимает, что после такого репутационного скандала его выпрут с волчьим билетом и его карьера закончена, поэтому в агонии держится за кресло. Но это не поможет, выгонят без вопросов
Согласно испанским источникам, его официальная зарплата 600 тыс. евро в год, плюс бонусы за победу и другие выплаты, что в сумме доходит до 1 млн. евро. Также личный водитель и оплата всех представительских расходов. Так что согласен, что выгонят и понимаю, почему он держится так за кресло.
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Ilya Shilovskiy
#Лысый держись!
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Hong Kil
Да небось тоже поцелуйчики были.
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red hikkikomori
Все правильно сделал
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Стахович
Надеюсь,после отставки расследуют его сомнительные делишки в федерации
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Pok_Toholo
Похоже чей-то дьявольски хитроумный план работает
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Pok_Toholo
Зеленский, а ты чего ждёшь???
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