Глава комитета женского футбола Испании ушел с поста из-за скандала с Рубиалесом. Он требовал его отставки за поцелуй с футболисткой

Глава женского футбола Испании ушел в отставку из-за скандала с Рубиалесом.

Напомним, глава Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) крепко обнял и поцеловал в губы футболистку сборной Испании Дженнифер Эрмосо после победы испанок в финале женского чемпионата мира над Англией (1:0), за что подвергся массовой критике.

ФИФА открыла в отношении дисциплинарное дело по статье «Оскорбительное поведение и нарушение принципов честной игры». А сам функционер отказался уходить в отставку и дал пресс-конференцию, в которой объяснил поцелуй.

Из-за Рубиалес уйти в отставку подал Рафаэль дель Амо – вице-президент RFEF, глава комитета женского футбола федерации и президент федерации футбола Наварры.

Дель Амо был единственным руководителем территориальных федераций футбола Испаний, потребовавших отставки Рубиалеса.

«Я придерживался своих принципов и попросил его уйти в отставку. Я ценю его доверие, но думаю, что он перешел черту. Мне пришлось сказать ему в лицо, что он должен уйти в отставку. Я единственный сделал это», – заявил функционер.

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