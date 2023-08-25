Президент Ла Лиги Тебас о Рубиалесе: «Ущерб для испанского футбола неизбежен. Cписок пострадавших от Луиса за много лет слишком велик. И это необходимо прекратить»

Теги Луис Рубиалес Ла Лига Хавьер Тебас Федерация футбола Испании Футбол

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас раскритиковал Луиса Рубиалеса.

«Должен признать, что мне было очень трудно объяснить, что происходило с Рубиалесом в течение последних нескольких лет. У меня такое ощущение, что многие люди до сих пор не понимали, с чем нам, представителям руководящих органов футбола, приходится сталкиваться в общении с ним как с президентом RFEF.

Женоненавистнические жесты, нецензурная брань, протокольная катастрофа и оскорбления, вызванные этой последней глобальной катастрофой, не являются неожиданностью и имеют очевидные предпосылки, которые должны были предотвратить появление новой жертвы.

Оскорбления, высокомерие, шантаж, угрозы, шпионаж и преследование, мошенничество с использованием федеральных органов – это то, от чего мы страдаем и что осуждаем. Cписок женщин и мужчин, которых Луис Рубиалес обижал на протяжении многих лет, слишком велик. И это необходимо прекратить.

Рубиалес заинтересован во лжи и представлении меня в качестве заговорщика, чтобы спрятаться за ложной равноудаленностью и уйти от своих скандалов и безобразий. Ничто не может быть дальше от истины.

Хотя грубый трюк с виктимизацией срабатывал слишком много раз, на этот раз продолжать попытки просто смешно, невозможно списать его женоненавистническое и подлое поведение на какой-то абсурдный заговор, когда репутационный ущерб для всего испанского футбола уже неизбежен», – написала Хавьер Тебас в твиттере.

Напомним, глава Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) крепко обнял и поцеловал в губы футболистку сборной Испании Дженнифер Эрмосо после победы испанок в финале женского чемпионата мира над Англией (1:0), за что подвергся массовой критике.

ФИФА открыла в отношении Рубиалеса дисциплинарное дело по статье «Оскорбительное поведение и нарушение принципов честной игры». А сам функционер отказался уходить в отставку и дал пресс-конференцию, в которой объяснил поцелуй.

Рубиалес – человек-скандал. До поцелуя были странные вечеринки, отпуск в США за счет федерации

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27 комментариев

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Причёска Бэйла
Тебасу место там же где и Рубиалесу.
За пределами испанского футбола.
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Артур Артур
Тебас нашел лучший громоотвод(вернее он сам нашелся)
+9
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madaev
Боже, цирк
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Ocelot
все думали что история с Мбаппе станет главным сериалом лета...
Рубиалес: hold my beer!
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Born is the King
Тебеас благородно готов совмещать посты главы Ла лиги и федерации футбола Испании
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Cruel Snake
Их бы обоих в отставку отправить, от них вреда больше чем пользы
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viktorpavlov70
Поцелуй женщины по Тебасу это женоненавистническое и подлое поведение. По моему эти вещи противоположны по смыслу. Судя по всему и остальные его обвинения из этой же оперы.
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Barsa! bolshe chem klub
Ответ Стахович
Бред несёшь.Рубиалес и Тебас не друзья,а скорее враги
Во первых, я не говорю что они друзья.
Во вторых, Рубиалес до этого инцидента, всегда всё по делу говорил и делал по отношению к футболу. Тупее высказывания и действия как у Тебаса не было не у одного президента лиги других стран. А тут ТАКОООЕ.
Конечно Тебас будет топить своего как бы босса. ( по крайней мере старшего по должности)
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Серж Ск
Ответ Дед Щукарь порожняк не гонит
Мы тут, в основном россияне. Нафиг нам твоя вся куколдская Испания?
так иди дзюбой восхищайся, зачем в ветке про испанский футбол каментишь?
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Роман
Ответ Причёска Бэйла
Тебасу место там же где и Рубиалесу. За пределами испанского футбола.
Техас, Рубиалес и Бартомеу
Всем троим пора за решётку
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Очевидное невероятное
у тебаса тонна грехов
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Серж Ск
Тебас вслед за Рубиалесом пусть катится, хватит разрушать испанский футбол.
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Кирилл Вырвихвист
Если заменить фамилию Тебас вместо Рибальес - чуть ситуации будет лучше отображена
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FromRostov
Ла лигу распустить - всё равно все в Саудовскую аравию или в США уедут! :)))
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Франческо Тотти
Многое могу понять, но поцелуй между мужчиной и женщиной не стоит этой шумихи. Если он обидел кого, то спортсменку и её парня/мужа, и отвечать он должен перед ними, а не перед всей страной. Там ему "дали в морду"(мужики/женщины поговорили, обсудили и границы обозначили), после выпили по пиву и разошлись, и проблема ушла.
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Апач
Последним солдатам империи надо сплотиться вокруг Луиса. Мужики, наших бьют!
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Barsa! bolshe chem klub
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Стахович
Вся Испания против Рубиалеса.Только местные альфачи встали на защиту,ибо сами такие и не против чмокнуть чужую женщину
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Teodrakis
Речь точно не про испанский кгб или хотя бы армию? Это ж, блин, спорт, люди развлекухой занимаются, откуда все эти понты, будто они делят доступ к атомному реактору. Их место в жизни - на диване у испанского Малахова максимум
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