Президент Ла Лиги Тебас о Рубиалесе: «Ущерб для испанского футбола неизбежен. Cписок пострадавших от Луиса за много лет слишком велик. И это необходимо прекратить»

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас раскритиковал Луиса Рубиалеса.

«Должен признать, что мне было очень трудно объяснить, что происходило с Рубиалесом в течение последних нескольких лет. У меня такое ощущение, что многие люди до сих пор не понимали, с чем нам, представителям руководящих органов футбола, приходится сталкиваться в общении с ним как с президентом RFEF.

Женоненавистнические жесты, нецензурная брань, протокольная катастрофа и оскорбления, вызванные этой последней глобальной катастрофой, не являются неожиданностью и имеют очевидные предпосылки, которые должны были предотвратить появление новой жертвы.

Оскорбления, высокомерие, шантаж, угрозы, шпионаж и преследование, мошенничество с использованием федеральных органов – это то, от чего мы страдаем и что осуждаем. Cписок женщин и мужчин, которых Луис Рубиалес обижал на протяжении многих лет, слишком велик. И это необходимо прекратить.

Рубиалес заинтересован во лжи и представлении меня в качестве заговорщика, чтобы спрятаться за ложной равноудаленностью и уйти от своих скандалов и безобразий. Ничто не может быть дальше от истины.

Хотя грубый трюк с виктимизацией срабатывал слишком много раз, на этот раз продолжать попытки просто смешно, невозможно списать его женоненавистническое и подлое поведение на какой-то абсурдный заговор, когда репутационный ущерб для всего испанского футбола уже неизбежен», – написала Хавьер Тебас в твиттере.

Напомним, глава Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) крепко обнял и поцеловал в губы футболистку сборной Испании Дженнифер Эрмосо после победы испанок в финале женского чемпионата мира над Англией (1:0), за что подвергся массовой критике.

ФИФА открыла в отношении Рубиалеса дисциплинарное дело по статье «Оскорбительное поведение и нарушение принципов честной игры». А сам функционер отказался уходить в отставку и дал пресс-конференцию, в которой объяснил поцелуй.

Рубиалес – человек-скандал. До поцелуя были странные вечеринки, отпуск в США за счет федерации

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