Высший спортивный совет Испании пожалуется на Рубиалеса в CAS и будет добиваться его отстранения

Теги Луис Рубиалес Ла Лига женский футбол Федерация футбола Испании CAS сборная Испании жен Футбол

На Луиса Рубиалеса пожалуются в Спортивный арбитражный суд (CAS).

Жалобу подаст Высший спортивный совет Испании, главный спортивный орган правительства страны. Он будет добиваться отстранения Рубиалеса от должности.

Напомним, глава Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) крепко обнял и поцеловал в губы футболистку сборной Испании Дженнифер Эрмосо после победы испанок в финале женского чемпионата мира над Англией (1:0), за что подвергся массовой критике.

ФИФА открыла в отношении Рубиалеса дисциплинарное дело по статье «Оскорбительное поведение и нарушение принципов честной игры». А сам функционер отказался уходить в отставку и дал пресс-конференцию, в которой объяснил поцелуй.

«Поцелуя достаточно, чтобы меня убрать? Я не уйду». Рубиалес остается – хотя все ждали отставки

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15 комментариев

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sega megabitovich
спортс.ру, вы хоть помогите мужику адвокатом, а то он столько бабок вам принес... у вас каждый день по несколько статей про него 😁
+16
-1
+15
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Tun
Ответ sega megabitovich
спортс.ру, вы хоть помогите мужику адвокатом, а то он столько бабок вам принес... у вас каждый день по несколько статей про него 😁
это всё такие мелочи по сравнению с Кокориным-Мамаевым, там такой трафик был... портал падал несколько раз, за те деньги можно было им золотой унитаз на нарах поставить
+7
0
+7
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Стахович
У лысого один выход:бросить жену и жениться на футболистке Эрмосо
+7
-1
+6
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PatologoanatoM
Мартинез потеребонькал перчатку на глазах у всего мира, хоть бы хны, тут дядька на радостях от победы поцеловал свою подопечную и из этого раздули такую шляпу. двойные стандарты , нет? По мне жест Мартинеза намного вульгарнее и стремнее, чем попытка увидеть в искренней радости какое сексисткое насилие , бред какой-то
+5
0
+5
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Tun
Ответ Guillermo
Ещё помню земля налетела на небесную ось, когда остановился рекорд Акинфеева в ЛЧ
там обидно было, последний вечер поэзии на спорце
+2
0
+2
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Guillermo
Интересна формулировка на увольнение
+1
0
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Guillermo
Ответ Tun
это всё такие мелочи по сравнению с Кокориным-Мамаевым, там такой трафик был... портал падал несколько раз, за те деньги можно было им золотой унитаз на нарах поставить
Ещё помню земля налетела на небесную ось, когда остановился рекорд Акинфеева в ЛЧ
+1
0
+1
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gelkin
Мне кажется у него наркотическая зависимость от власти надеюсь его отстранят
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&_Bishep_&
Я сам за то , что бы он ушел. Но по другой причине - надоели его тренеры-ватокаты в сборной Испании.
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ARIGAMI ARIGAMI
Ситха учителя (Рубиалес) отравляют в отставку
Остался Ситх помельче (Тебас) и Испанский футбол спасён
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DolJun
Ответ savik-A.M.
вот это травля так травля
с одной стороны - да, травля, с другой - а как еще его выдавить? мог бы сам уйти - ведь его ж поймали в 4к, но он уперся и сам уходить не хочет. тут уж клин клином.
+1
-1
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savik-A.M.
Ответ Стахович
У лысого один выход:бросить жену и жениться на футболистке Эрмосо
не прокатит , женится на мужике и сразу станет правильным )
+2
-2
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sega megabitovich
Ответ Tun
это всё такие мелочи по сравнению с Кокориным-Мамаевым, там такой трафик был... портал падал несколько раз, за те деньги можно было им золотой унитаз на нарах поставить
да тогда уж золотой стул, метательный снаряд символично будет смотреться 😆
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blaugrana_man
Ответ PatologoanatoM
Мартинез потеребонькал перчатку на глазах у всего мира, хоть бы хны, тут дядька на радостях от победы поцеловал свою подопечную и из этого раздули такую шляпу. двойные стандарты , нет? По мне жест Мартинеза намного вульгарнее и стремнее, чем попытка увидеть в искренней радости какое сексисткое насилие , бред какой-то
Ну перчатка ж не живой человек - не обвинит в сексизме и женоненавистничестве)
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