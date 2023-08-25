Высший спортивный совет Испании пожалуется на Рубиалеса в CAS и будет добиваться его отстранения

На Луиса Рубиалеса пожалуются в Спортивный арбитражный суд (CAS).

Жалобу подаст Высший спортивный совет Испании, главный спортивный орган правительства страны. Он будет добиваться отстранения Рубиалеса от должности.

Напомним, глава Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) крепко обнял и поцеловал в губы футболистку сборной Испании Дженнифер Эрмосо после победы испанок в финале женского чемпионата мира над Англией (1:0), за что подвергся массовой критике.

ФИФА открыла в отношении Рубиалеса дисциплинарное дело по статье «Оскорбительное поведение и нарушение принципов честной игры». А сам функционер отказался уходить в отставку и дал пресс-конференцию, в которой объяснил поцелуй.

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