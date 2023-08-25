Тренер «Зенита» Карминати: «Марио поступательно набирает обороты. Против «Спартака» он действовал полезно»

Тренер «Зенита» по физподготовке оценил адаптацию Марио Фернандеса.

«Это большой профессионал с огромным опытом. Понятно, что поначалу ему пришлось сложно, потому что сказалось длительное отсутствие практики. Но заметно, что Марио поступательно набирает обороты.

Например, против «Спартака» он, как мне кажется, действовал крайне полезно для всей команды», – сказал Иван Карминати.

Игра про Олимпиаду в Древней Греции. За прохождение – промокод на доставку