«Вендел – сердце «Зенита», он куда важнее Малкома». Сенников о бразильцах

Теги Спартак Зенит Дмитрий Сенников премьер-лига Россия Марио Фернандес Малком Матео Кассьерра Вендел Футбол

Дмитрий Сенников назвал Вендела ключевым игроком «Зенита» после дубля «Спартаку».

– Вы увидели новые тактические решения Семака?

– Нет, он решил играть с одним ярким нападающим. Вендел набирает форму, я еще в прошлом году говорил, что он куда важнее для командных построений, чем Малком. Вендел – сердце «Зенита».

– Да, Вендел оформил дубль, вернувшись в расположение команды. А Марио Фернандес начинает вспоминать российские поля?

– Потихоньку. По первым играм было непонятно, зачем его приобрели. В любом случае Марио – классный игрок с большим опытом, сейчас он будет через игры набирать форму. Наверное, функционально его пока не хватает на все 90 минут, но ему надо догонять всех партнеров по многим качествам.

– Голы сине-бело-голубых – это в большей степени заслуга нападения питерцев или провал обороны «Спартака»?

– Первый тайм был за «Зенитом», гости играли с позиции силы, а красно-белые ничего не могли сделать. Во втором тайме хозяева начали давить на ворота соперников, но «Зенит» – команда мастеровитая. При счете 2:1 «Спартак» пошел ва-банк, так что Кассьерра смог забить в самой концовке, – сказал экс-защитник сборной России.

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17 комментариев

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Назар Игорь
Это не так, Зенит силëн в первую очередь командой, а не отдельными звëздами. Незаменимых нет, уход Малкома и Кузяева это доказал. Семак довольно быстро упорядочил игру и дальше мы увидим прошлогодний Зенит. Что касается Вендела то это настоящий профи , после полутора месяцев перерыва буквально за пару недель набрал прежнюю форму. Пример для наших паспортистов.
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Shuba Jr.
Ответ Назар Игорь
Это не так, Зенит силëн в первую очередь командой, а не отдельными звëздами. Незаменимых нет, уход Малкома и Кузяева это доказал. Семак довольно быстро упорядочил игру и дальше мы увидим прошлогодний Зенит. Что касается Вендела то это настоящий профи , после полутора месяцев перерыва буквально за пару недель набрал прежнюю форму. Пример для наших паспортистов.
говоришь незаменимых нет? убрать Вендела. что дальше делать будете? точно ли прямо незаменимой окажется его позиция?
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Кокич
Сердце — это для поэтов. А вот кто печень "Зенита"?
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blаncо
Ответ Назар Игорь
Это не так, Зенит силëн в первую очередь командой, а не отдельными звëздами. Незаменимых нет, уход Малкома и Кузяева это доказал. Семак довольно быстро упорядочил игру и дальше мы увидим прошлогодний Зенит. Что касается Вендела то это настоящий профи , после полутора месяцев перерыва буквально за пару недель набрал прежнюю форму. Пример для наших паспортистов.
Абсолютному большинству наших паспортистов это просто не дано.
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ParvizLNDRreal
Сердце Зенита, Диспетчер Зенита.
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AIBOLIT66
перекладина Сергеева это практически гол с точки зрения развития атаки, а Сутормин разобрался в штрафной не хуже бразильцев. У Зенита было много незаменимых, Аршавин, Тимощук, Данни, Халк, Паредес, Дзюба, Азмун, Малком...и новые есть, незаменимые, Родригао, Реннан, Вендел, Клаудиньо, Барриос, Дуглас...
а были кого и не вспомнить, Рондон, Буха...
а ещё был период Ерохина и Мостового...
а ещё Кейрос пока ничем не запомнился.
а вот Алип сыграл и не удивил его Спартак
через год Зенит будет другой
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Olovo
Ответ Назар Игорь
Это не так, Зенит силëн в первую очередь командой, а не отдельными звëздами. Незаменимых нет, уход Малкома и Кузяева это доказал. Семак довольно быстро упорядочил игру и дальше мы увидим прошлогодний Зенит. Что касается Вендела то это настоящий профи , после полутора месяцев перерыва буквально за пару недель набрал прежнюю форму. Пример для наших паспортистов.
Мне кажется Зенит силен тренирским штабом, не Семаком а именно а всей кучей людей в задействоннам, переводчики и массажист делают ту атмосферу, Вендел приехал и доволен вроде)
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Nogoi89
Смысл сравнивать? У каждого своя роль, один другого не заменит. Оба мне нравятся. Мне вообще полузащита Зенита очень нравится, Барриос, Вендел, Клауд и ушедший Малком на фланге, это просто топари для нашей лиги и каждый делают свою работу на самом высоком уровне. Молодец Семак, что собрал этих пацанов.
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Супермегапро по футболу
Соглашусь, Вендел действительно крутой игрок.
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SMART789
все что я писал еще с мая начиная теперь из каждого утюга глаголет
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Captain_Noname
Ответ Кокич
Сердце — это для поэтов. А вот кто печень "Зенита"?
Влад Бутылкин?
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Назар Игорь
Ответ Olovo
Мне кажется Зенит силен тренирским штабом, не Семаком а именно а всей кучей людей в задействоннам, переводчики и массажист делают ту атмосферу, Вендел приехал и доволен вроде)
Возможно Вендел всë же покинет Зенит, но кажется он понял что это должно произойти только на взаимовыгодных условиях, без ущерба для клуба, как с Малкомом. По поводу тренерского штаба ты прав, очень дружная и профессиональная команда, это даже недруги признают.
Мой тебе дружеский совет - пиши помедленнее, ошибок много.
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