«Вендел – сердце «Зенита», он куда важнее Малкома». Сенников о бразильцах

Дмитрий Сенников назвал Вендела ключевым игроком «Зенита» после дубля «Спартаку».

– Вы увидели новые тактические решения Семака?

– Нет, он решил играть с одним ярким нападающим. Вендел набирает форму, я еще в прошлом году говорил, что он куда важнее для командных построений, чем . Вендел – сердце « ».

– Да, Вендел оформил дубль, вернувшись в расположение команды. А Марио начинает вспоминать российские поля?

– Потихоньку. По первым играм было непонятно, зачем его приобрели. В любом случае Марио – классный игрок с большим опытом, сейчас он будет через игры набирать форму. Наверное, функционально его пока не хватает на все 90 минут, но ему надо догонять всех партнеров по многим качествам.

– Голы сине-бело-голубых – это в большей степени заслуга нападения питерцев или провал обороны « »?

– Первый тайм был за «Зенитом», гости играли с позиции силы, а красно-белые ничего не могли сделать. Во втором тайме хозяева начали давить на ворота соперников, но «Зенит» – команда мастеровитая. При счете 2:1 «Спартак» пошел ва-банк, так что смог забить в самой концовке, – сказал экс-защитник сборной России.

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