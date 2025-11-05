Беллингем о свисте фанатов «Ливерпуля» в адрес Трента: «Уверен, они ценят то, что он сделал для клуба. Его просто хотели немного сбить с толку»

Джуд Беллингем: Болельщики «Ливерпуля» ценят то, что Трент сделал для клуба.

Полузащитник «Реала » Джуд Беллингем высказался о свисте болельщиков «Ливерпуля » в адрес Трента Александер-Арнолда во время матча 4-го тура общего этапа Лиги чемпионов.

Английская команда одержала победу со счетом 1:0 в этой игре.

«Такое бывает в футболе. Свист болельщиков не отражает их истинных чувств по отношению к нему. Я думаю, что они это делали скорее для того, чтобы раззадорить свою команду и немного сбить его с толку.

Я уверен, что они ценят то, что он сделал для клуба. Такое бывает», – сказал Беллингем.