Беллингем о свисте фанатов «Ливерпуля» в адрес Трента: «Уверен, они ценят то, что он сделал для клуба. Его просто хотели немного сбить с толку»

Джуд Беллингем: Болельщики «Ливерпуля» ценят то, что Трент сделал для клуба.
Полузащитник «Реала» Джуд Беллингем высказался о свисте болельщиков «Ливерпуля» в адрес Трента Александер-Арнолда во время матча 4-го тура общего этапа Лиги чемпионов.
Английская команда одержала победу со счетом 1:0 в этой игре.
«Такое бывает в футболе. Свист болельщиков не отражает их истинных чувств по отношению к нему. Я думаю, что они это делали скорее для того, чтобы раззадорить свою команду и немного сбить его с толку.
Я уверен, что они ценят то, что он сделал для клуба. Такое бывает», – сказал Беллингем.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Evening Standard
