«Многие поторопились разнести «Зенит» в пух и прах. Зря, как видите. Внутри коллектива не было никакой паники». Тренер клуба по ОФП о старте сезона
Тренер «Зенита» по ОФП высказался о старте команды в новом сезоне Мир РПЛ.
После 5 туров клуб из Санкт-Петербурга идет на 3-м месте в таблице с 10 очками.
«Всегда по возможности с большим интересом слежу за новостями в российском футболе и, в частности, за тем, что говорят о «Зените». Так понимаю, что после ничьей в Ростове и домашнего поражения от «Динамо» многие поторопились разнести нас в пух и прах. Как видите, зря.
Непростому началу в РПЛ есть логичные объяснения, и внутри коллектива не было никакой паники: все понимали, что нужно определенное время для адаптации к выступлениям без таких лидеров, как Малком и Кузяев. Плюс изначально на поле отсутствовал и Вендел, а Родригао давно травмирован. К тому же выбыли Чистяков и Мостовой, а Марио Фернандес только пришел в коллектив, долго не имея до этого игровой практики. Это совершенно объективные моменты, которые осложнили ситуацию на старте сезона.
Но даже с учетом всего перечисленного в Ростове мы не победили только по своему недосмотру. Ну, а «Динамо», когда допустили редкие для таких матчей ошибки, надо отдать должное: недаром москвичи сейчас идут в числе лидеров. «Зенит» - команда с крепкой психологией и главным тренером, который контролирует ситуацию в раздевалке.
Со стороны каждый волен говорить и писать то, что ему хочется, но, находясь внутри процесса, оставался уверен, что в ежедневной работе, которую никто не видит, мы находимся на правильном пути. Победа над «Спартаком» это показала. Другое дело, что еще очень много чего нужно сделать, так что расслабляться нельзя ни в коем случае», – сказал Иван Карминати.
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