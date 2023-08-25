«Многие поторопились разнести «Зенит» в пух и прах. Зря, как видите. Внутри коллектива не было никакой паники». Тренер клуба по ОФП о старте сезона

Теги Спартак Зенит Ростов премьер-лига Россия Динамо Москва Марио Фернандес Дмитрий Чистяков Далер Кузяев Малком Андрей Мостовой Вендел Спорт-Экспресс Футбол

Тренер «Зенита» по ОФП высказался о старте команды в новом сезоне Мир РПЛ.

После 5 туров клуб из Санкт-Петербурга идет на 3-м месте в таблице с 10 очками. 

«Всегда по возможности с большим интересом слежу за новостями в российском футболе и, в частности, за тем, что говорят о «Зените». Так понимаю, что после ничьей в Ростове и домашнего поражения от «Динамо» многие поторопились разнести нас в пух и прах. Как видите, зря.

Непростому началу в РПЛ есть логичные объяснения, и внутри коллектива не было никакой паники: все понимали, что нужно определенное время для адаптации к выступлениям без таких лидеров, как Малком и Кузяев. Плюс изначально на поле отсутствовал и Вендел, а Родригао давно травмирован. К тому же выбыли Чистяков и Мостовой, а Марио Фернандес только пришел в коллектив, долго не имея до этого игровой практики. Это совершенно объективные моменты, которые осложнили ситуацию на старте сезона.

Но даже с учетом всего перечисленного в Ростове мы не победили только по своему недосмотру. Ну, а «Динамо», когда допустили редкие для таких матчей ошибки, надо отдать должное: недаром москвичи сейчас идут в числе лидеров. «Зенит» - команда с крепкой психологией и главным тренером, который контролирует ситуацию в раздевалке.

Со стороны каждый волен говорить и писать то, что ему хочется, но, находясь внутри процесса, оставался уверен, что в ежедневной работе, которую никто не видит, мы находимся на правильном пути. Победа над «Спартаком» это показала. Другое дело, что еще очень много чего нужно сделать, так что расслабляться нельзя ни в коем случае», – сказал Иван Карминати.

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12 комментариев

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MAXIMum1
Ненавистники рассматривают Зенит под лупой. Праздники устраивают, если Зенит теряет очки. Высматривают какие-то проблемы, а если их нет, то придумывают эти проблемы. Пытаются раскачать команду через вбросы в СМИ. Впрочем, каждый год одно и то же.
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Сергей48
Матч с Уралом может стать показателем, того, что с командой всё отлично?! Жду отличной игры!
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igls54
Короче, пока Зенит сохнет - Спартак сдохнет
+4
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Артём Амирджанян
Ответ Доктор Верховцев
Знаем мы этих «многих» любителей трёхтуровых чемпионств.
Все говорят про гегемонию Зенита, но забывают про трёхтуровую гегемонию спартака
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Shinco
С чувством, с толком и расстановкой 👌
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Александр Жердин
Ответ Groznyi2024
Это не отменяет того, что нужен креативный игрок в атаку.
Скорее не креативный, а тот кто не разбазаривает моменты, а их реализует.
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Александр Жердин
Ответ mr.snooker
Моссаковский о духе Зенита: «Он воняет, как мои пальцы вчера»
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Сергей Жарковский
Ответ igls54
Короче, пока Зенит сохнет - Спартак сдохнет
Кратко и по существу 👍
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