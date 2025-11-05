  • Спортс
  • Флик об игре с «Брюгге»: «У них есть высокие игроки – выше, чем у «Барсы», но это не проблема. Матч будет как с «Эльче», с хорошими моментами и не очень»
Флик об игре с «Брюгге»: «У них есть высокие игроки – выше, чем у «Барсы», но это не проблема. Матч будет как с «Эльче», с хорошими моментами и не очень»

Ханси Флик: игроки «Брюгге» выше, чем у «Барсы».

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик высказался в преддверии матча с «Брюгге» в 4-м туре общего этапа Лиги чемпионов. 

«У них есть высокие игроки – выше, чем у нас. Но это не проблема, главное – настрой. Это не станет помехой. Думаю, матч будет похож на тот, что мы играли недавно против «Эльче»: будут хорошие моменты и не очень. Для них важно играть дома, и они захотят провести хороший матч.

Каждый матч – сложный. Менталитет и настрой игроков должны быть направлены на то, чтобы хорошо играть и не терять мяч. В игре с «Эльче» мы сделали большой шаг вперед. Мы увидели, что Левандовски может играть и приносить пользу команде. Это позитивный момент. Сегодня он тоже хорошо тренировался. У игроков действительно очень высокое качество», – сказал Флик. 

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Marca
