Кухарчук о преданности в футболе: «Марио – иностранец, хоть и с русским паспортом. Какие у него взгляды на преданность, мы не знаем»

Теги ЦСКА Зенит премьер-лига Россия Илья Кухарчук Марио Фернандес Пари НН Футбол

Илья Кухарчук высказался о преданности в футболе на примере Марио Фернандеса.

– Ты вернулся к Юрану, а вот Марио Фернандес неожиданно махнул в «Зенит», Медина – в «Спартак». В футболе существует преданность?

– Точно да. Но все зависит от человека. Давайте объективно: Марио – иностранец, хоть и с русским паспортом. Какие у него взгляды на преданность, мы не знаем.

Может, он и любит до мозга костей ЦСКА, но что-то не сложилось с руководством. Тем более, Марио перешел в «Зенит» не напрямую из ЦСКА, а через Бразилию.

Когда он говорил, что будет в России играть только за ЦСКА, то искренне так думал, верю в это. Но за три года в жизни могло многое поменяться. Осуждать его за этот переход я точно не буду, – сказал игрок «Пари НН».

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7 комментариев

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Maturmalai
Ответ Vladvenk
Есть предположение, что у ново_россиян (как правило, бразильских) преданность деньгам куда большая, чем преданность к клубам, русским национальным ценностям и идеям, чем интерес к русской культуре и истории и так далее...
А можно попросить пояснить, какое отношение имеет футбол к русским национальным ценностям, культуре и истории? И как уход человека из ЦСКА в Зенит противоречит им?
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Александр Ерохин
Марио всеми возможными способами показал, много раз рассказал, подтвердил делом какие у него взгляды на преданность)
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Sinister Kid
Предлагаю футболистам вместо контракта подписывать, клятву верности на колене давать и перст руководителя клуба целовать.
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Sinister Kid
Предлагаю футболистам вместо контракта подписывать, клятву верности на колене давать и перст руководителя клуба целовать.
0
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Captain_Noname
Очень даже знаем
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Сергей48
Ответ Александр Ерохин
Марио всеми возможными способами показал, много раз рассказал, подтвердил делом какие у него взгляды на преданность)
И какие?
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