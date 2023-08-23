Кухарчук о преданности в футболе: «Марио – иностранец, хоть и с русским паспортом. Какие у него взгляды на преданность, мы не знаем»

Илья Кухарчук высказался о преданности в футболе на примере Марио Фернандеса.

– Ты вернулся к Юрану, а вот неожиданно махнул в « », Медина – в «Спартак». В футболе существует преданность?

– Точно да. Но все зависит от человека. Давайте объективно: Марио – иностранец, хоть и с русским паспортом. Какие у него взгляды на преданность, мы не знаем.

Может, он и любит до мозга костей ЦСКА, но что-то не сложилось с руководством. Тем более, Марио перешел в « » не напрямую из ЦСКА, а через Бразилию.

Когда он говорил, что будет в России играть только за , то искренне так думал, верю в это. Но за три года в жизни могло многое поменяться. Осуждать его за этот переход я точно не буду, – сказал игрок « ».

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