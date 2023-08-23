Широков не считает трансфер Марио в «Зенит» предательством: «Вы себе создаете кумиров. Для иностранцев деньги – приоритет. Халк тоже клялся в вечной любви «Зениту», но убежал»

Теги ЦСКА Зенит Роман Широков премьер-лига Россия Халк Марио Фернандес Футбол

Роман Широков не считает переход Марио Фернандеса в «Зенит» предательством.

– Понимаете, зачем Марио Фернандес «Зениту»?

– Чтобы усилить команду. Но давайте посмотрим ситуацию в динамике.

– Как вы смотрите на его переход?

– Нормально – перешел и перешел.

– Предательство ЦСКА.

– Вы для себя создаете кумиров, хотите, чтобы он делал то, что нужно вам и как видите вы, а потом разочаровываетесь. Но такой переход для иностранца реален, для них важны только деньги – это приоритет. Нет такого понятия, как предательство.

Для иностранцев это не предательство, а умение вовремя предвидеть ситуацию. Если есть возможность заработать и ты это делаешь – значит, все делаешь правильно, такая философия.

Других иностранцев я не видел. Халк тоже клялся в вечной любви «Зениту», но как только 20 миллионов насыпали, сам убежал. Сразу забыл, что и кому говорил, – сказал бывший хавбек сборной России.

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16 комментариев

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Ярик01
А Рома, в отличие от иностранцев, бесплатно играл и бегал по клубам, ради национальной идеи
+14
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+14
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Удар Кержакова
Ответ Golos Razuma
Ну по факту разложил. Хотя он же гражданин России!
Широков который играл в Зените, Спартаке и цска))
+4
0
+4
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Ростов-на-Дону
Рома в этом деле - "пример" для подражания.
+4
-1
+3
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Стас Дубов
А где Месси , где Рональдо , Халк .и многие звёзды, все делают деньги , чтобы хватило на всю семью в будущем.
+3
-1
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1футбол1
А Ромка для кого легенда? Как тутка. У всех побывал и у всех брал.
+1
0
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Пикачу82
Кому как не Широкову, который обтер собой все что можно это и не знать!
+3
-3
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Алексей Ильин
Ещё один высказался
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AMORR 987
А Шанхай порт принципиальный соперник Зенита? и что значит убежал? он что должен был всю карьеру за Зенит играть?
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Виктор Краснодар
Халк убежал паскуда, он должен был играть до конца, при том бесплатно. А закончив карьеру служить на благо лучшего клуба мира своей судьбе наперекор!
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Spaten
За тебя чтоль играю? Ты кто такой? Можешь дома сидеть
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azax
Халк честно отработал свой контракт!
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Валерий Охотин
Ответ Vatikan
Не очень ясно, зачем здесь халк в качестве примера. Марио мог остаться легендой цска, а теперь это без шансов и в зините ничего не светит. Но деньги да, тут он в плюсе большом. Даже Медина не тот пример. Он никому ни в чем не клялся, хоть и переход максимально не привычный. . Но он хоть перешёл на повышение, его понять можно. И в деньгах и в статусе выиграет
У вас там заело что ли...?
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