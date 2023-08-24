Малуда о Неймаре в «Аль-Хилале»: «Дело не только в деньгах. Он недостаточно уверен в себе для топ-клуба АПЛ – но я не думаю, что такая возможность у него была»

Теги ПСЖ Флоран Малуда Челси Ливерпуль Сборная Бразилии по футболу премьер-лига Англия лига 1 Франция Неймар высшая лига Саудовская Аравия Аль-Хилаль Футбол

Флоран Малуда высказался о переходе Неймара в «Аль-Хилаль».

Неймар перешел в «Аль-Хилаль» из «ПСЖ» этим летом за 120 миллионов евро с учетом бонусов. По контракту бразилец сможет заработать в Саудовской Аравии до 400 миллионов долларов благодаря бонусам и спонсорским сделкам.

«Не считаю, что дело исключительно в деньгах. Думаю, речь еще и о том, чтобы играть за сборную.

Не думаю, что он достаточно уверен в себе, чтобы перейти в топ-клуб АПЛ. Хотя я не уверен, что у него возможность перейти, например, в «Челси» или «Ливерпуль». Я думаю, что это было лучшее его предложение, так что для его карьеры это имело смысл», – сказал бывший игрок «Челси» в интервью Betway.

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5 комментариев

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Владимир Пушкарев
В АПЛ ему ноги вырвали в первом же матче
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blаncо
Ответ Владимир Пушкарев
В АПЛ ему ноги вырвали в первом же матче
Он и без того 6 сезонов в лиге костоломов отыграл. АПЛ в этом плане помягче.
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serginn
Конечно в деньгах. Саудиты в этом году серьезно рванули на футбольный рынок, как любой входящий на рынок (в любой сфере) - готов к неоправданным и чрезмерным тратам. Такой шанс бывает не то что раз в жизни, а возможно вообще всего лишь раз. Вот Неймар и сопоставил плюсы-минусы. Спустя годы футболисты это время будут мечтательно вздыхая сравнивать с золотой лихорадкой, когда можно было без напряга поднять нереальное бабло.
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