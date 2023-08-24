Малуда о Неймаре в «Аль-Хилале»: «Дело не только в деньгах. Он недостаточно уверен в себе для топ-клуба АПЛ – но я не думаю, что такая возможность у него была»
Флоран Малуда высказался о переходе Неймара в «Аль-Хилаль».
Неймар перешел в «Аль-Хилаль» из «ПСЖ» этим летом за 120 миллионов евро с учетом бонусов. По контракту бразилец сможет заработать в Саудовской Аравии до 400 миллионов долларов благодаря бонусам и спонсорским сделкам.
«Не считаю, что дело исключительно в деньгах. Думаю, речь еще и о том, чтобы играть за сборную.
Не думаю, что он достаточно уверен в себе, чтобы перейти в топ-клуб АПЛ. Хотя я не уверен, что у него возможность перейти, например, в «Челси» или «Ливерпуль». Я думаю, что это было лучшее его предложение, так что для его карьеры это имело смысл», – сказал бывший игрок «Челси» в интервью Betway.
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