Малуда о Неймаре в «Аль-Хилале»: «Дело не только в деньгах. Он недостаточно уверен в себе для топ-клуба АПЛ – но я не думаю, что такая возможность у него была»

Флоран Малуда высказался о переходе Неймара в «Аль-Хилаль».

перешел в « » из « » этим летом за 120 миллионов евро с учетом бонусов. По контракту бразилец сможет заработать в Саудовской Аравии до 400 миллионов долларов благодаря бонусам и спонсорским сделкам.

«Не считаю, что дело исключительно в деньгах. Думаю, речь еще и о том, чтобы играть за сборную.

Не думаю, что он достаточно уверен в себе, чтобы перейти в топ-клуб . Хотя я не уверен, что у него возможность перейти, например, в «Челси» или « ». Я думаю, что это было лучшее его предложение, так что для его карьеры это имело смысл», – сказал бывший игрок «Челси» в интервью Betway.

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