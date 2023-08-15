«Челси» отказался от Неймара в начале лета, чтобы защитить Мудрика, играющего на той же позиции
Одна из причин отказа «Челси» от Неймара – дорогой трансфер Михаила Мудрика.
Журналист Фабрицио Романо рассказал, что в конце мая и в июне «ПСЖ» предложил «Челси» подписать Неймара.
Однако лондонский клуб ответил на это предложение отказом, чтобы защитить имеющихся игроков. В частности, речь о Михаиле Мудрике, который выступает на той же позиции, что и Неймар, и за которого «Челси» заплатил очень большие деньги (70+30 млн евро – Sports.ru).
Отказавшись от Неймара, «Челси» хотел защитить молодых игроков, в которых вложился. У лондонцев были другие цели и планы.
Напомним, Неймар переходит в саудовский «Аль-Хилаль», получив отказы от нескольких европейских топ-клубов.
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