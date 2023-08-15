«Челси» отказался от Неймара в начале лета, чтобы защитить Мудрика, играющего на той же позиции

Теги ПСЖ Челси премьер-лига Англия лига 1 Франция возможные трансферы Неймар высшая лига Саудовская Аравия Аль-Хилаль Михаил Мудрик Фабрицио Романо Футбол

Одна из причин отказа «Челси» от Неймара – дорогой трансфер Михаила Мудрика.

Журналист Фабрицио Романо рассказал, что в конце мая и в июне «ПСЖ» предложил «Челси» подписать Неймара.

Однако лондонский клуб ответил на это предложение отказом, чтобы защитить имеющихся игроков. В частности, речь о Михаиле Мудрике, который выступает на той же позиции, что и Неймар, и за которого «Челси» заплатил очень большие деньги (70+30 млн евро – Sports.ru).

Отказавшись от Неймара, «Челси» хотел защитить молодых игроков, в которых вложился. У лондонцев были другие цели и планы.

Напомним, Неймар переходит в саудовский «Аль-Хилаль», получив отказы от нескольких европейских топ-клубов.

Тест: как вы готовы к новому спортивному сезону?

Материалы по теме

70 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
SaH4r.
Неймар со сломанной ногой > Мудрик
+166
-18
+148
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
<~Inter~>
Ответ SaH4r.
Неймар со сломанной ногой > Мудрик
Неймар больше чем любой игрок атаки Челси
+96
-8
+88
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Born is the King
Челси больше защищает Мудрика больше, чем своих воспитанников. Любого другого из Кобхема давно выкинули бы за такую игру
+54
-3
+51
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Отец Абду
Мудрика не только Челси защищает, но и НАТО и США:)
+45
-4
+41
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Арасланов Роман
Неймар даже мёртвый будет в миллиард лучше дредастого хлопца
+21
-3
+18
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
IGROCHISHKA WANTS COOKIES
Ответ <~Inter~>
Неймар больше чем любой игрок атаки Челси
Неймар больше чем клуб
+19
-3
+16
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Tseren031293
Арсенал обязан продать Томиясу, чтобы защитить зинчинку
+19
-5
+14
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
nb8dwryv56
Ответ Alexey Smirnov
Хех, иначе сидели бы эти миллионы у.е. (Мудрик) на лавке 😏
Так он там и сидит
+11
0
+11
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Gutalin
Ответ Alexey Smirnov
Хех, иначе сидели бы эти миллионы у.е. (Мудрик) на лавке 😏
Так он и так сидит на лавке. С Неймаром в заявку бы не попадал
+10
0
+10
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Мукунку хороший
Буква р явна лишняя в его фамилии)
+11
-2
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
artem saribekyan
Ответ Мукунку хороший
Буква р явна лишняя в его фамилии)
И + окончание ,,ак".
+7
0
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
deadjoker
Было бы что защищать. Любой бегунок из кобхэма будет как минимум не хуже.
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ман Сити
Мудрик это который в пустые при отыгранном алисоне не стал бить?
+8
-4
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
red hikkikomori
Ответ Отец Абду
Мудрика не только Челси защищает, но и НАТО и США:)
Настолько Неймар могуч)
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Иван Иванов
Ответ The Best
Я скажу больше,Челси защищает Мудрика больше чем его же соотечественники которые поливают его говном после каждого матча практически) Но лично мне Мудрик импонирует больше чем Стерлинг,второй как по мне самый бесполезный игрок в команде с огромной личкой.Стерлинг не может обвести,не может убежать,не может пас отдать точный а про удары вообще молчу.
Что значит не может убежать? Стерлинг же один из самых быстрых футболистов мира! 😳
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Константин Эсперов
Прикол , если у Боули провалы в памяти , и каждое утро он забывает ,что уже купил игрока , а если вспомнил то забыл какого .
+5
-2
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
ZarvuR2020
В отказ от Неймара верю, в то что из-за защиты Мудрика нет.
+7
-4
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Мукунку хороший
Ответ artem saribekyan
И + окончание ,,ак".
Или „ачок“
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Андрей Балабаев
Ответ SaH4r.
Неймар со сломанной ногой > Мудрик
Даже с двумя
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
M@xiMir
неймар в состоянии пассажира с ярмарки, будет на 100% лучше и главное полезнее любого игрока атаки в челси
+4
-2
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
depressrain
Более того, Челси должен каждый год ещё доплачивать за Мудрика по 100 млн.
Не отслеживаемым переводом/наличными.
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
tolstiy
уахахахах.....))) вот это они конечно сравнили....
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Фанат спорта01
Ответ Born is the King
Челси больше защищает Мудрика больше, чем своих воспитанников. Любого другого из Кобхема давно выкинули бы за такую игру
ну да своих воспитанников 100лямов не платили
+4
-3
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Виктор Войнов
Тренд на защиту всего украинского в деле ))
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Пикачу82
Толстый и пьяный Неймар на поле больше сделает чем Мудрик! Но Мудрика надо защитить ))))
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий