Смолов не тренировался в общей группе «Динамо» перед матчем с «Рубином»
Федор Смолов может пропустить матч «Динамо» с «Рубином».
33-летний форвард не тренировался в общей группе команды в среду на базе в Новогорске, сообщил корреспондент «Матч ТВ» Вадим Матвеев с тренировки бело‑голубых.
В субботу в 5-м туре Мир РПЛ «Динамо» обыграло ЦСКА (2:1), Смолов забил с пенальти и был заменен в концовке матча. Игра с «Рубином» в Казани пройдет 26 августа.
Смолов забил 3 гола и сделал 1 ассист в 5 матчах РПЛ в этом сезоне. Его статистика – здесь.
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