Смолов не тренировался в общей группе «Динамо» перед матчем с «Рубином»

Теги Рубин Федор Смолов премьер-лига Россия Динамо Москва Матч ТВ Футбол

Федор Смолов может пропустить матч «Динамо» с «Рубином».

33-летний форвард не тренировался в общей группе команды в среду на базе в Новогорске, сообщил корреспондент «Матч ТВ» Вадим Матвеев с тренировки бело‑голубых.

В субботу в 5-м туре Мир РПЛ «Динамо» обыграло ЦСКА (2:1), Смолов забил с пенальти и был заменен в концовке матча. Игра с «Рубином» в Казани пройдет 26 августа.

Смолов забил 3 гола и сделал 1 ассист в 5 матчах РПЛ в этом сезоне. Его статистика – здесь.

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5 комментариев

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a2wai
Неужели на гениального Джордана нашелся покупатель, и он уйдет из клуба?
+3
0
+3
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a2wai
Ответ Vedved
Будем надеяться🤞🏻
Еще бы так кто Шунина и Лещука забрал, было бы прекрасно.
+2
0
+2
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Vedved
Ответ a2wai
Неужели на гениального Джордана нашелся покупатель, и он уйдет из клуба?
Будем надеяться🤞🏻
+1
0
+1
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Vedved
Ответ a2wai
Еще бы так кто Шунина и Лещука забрал, было бы прекрасно.
Шунин - 100% завершит карьеру в Динамо) а вот с Лещуком, можно будет просто не продлевать контракт. Наврядли найдется покупатель на него.
+1
0
+1
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7gbvr8rj2c
Ответ Vedved
Шунин - 100% завершит карьеру в Динамо) а вот с Лещуком, можно будет просто не продлевать контракт. Наврядли найдется покупатель на него.
Саудовская Аравия)
0
0
0
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