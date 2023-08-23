Смолов не тренировался в общей группе «Динамо» перед матчем с «Рубином»

Федор Смолов может пропустить матч «Динамо» с «Рубином».

33-летний форвард не тренировался в общей группе команды в среду на базе в Новогорске, сообщил корреспондент « » Вадим Матвеев с тренировки бело‑голубых.

В субботу в 5-м туре Мир РПЛ « » обыграло ЦСКА (2:1), забил с пенальти и был заменен в концовке матча. Игра с « » в Казани пройдет 26 августа.

Смолов забил 3 гола и сделал 1 ассист в 5 матчах в этом сезоне. Его статистика – здесь.

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