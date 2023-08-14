Смолов о стадионах: «Не нравится «Арена Химки» – все тоскливо, поле маленькое, добираться сложно. В Воронеже на одном поле три разновидности газона, кажется»
Федор Смолов назвал худшие стадионы, на которых он играл.
– Вы сказали, что не бывает плохих стадионов. Вы в Эйбаре не были?
– Не был, кстати. Но я был в Химках, в Оренбурге. Мне не страшно. Мне не нравится «Арена Химки». Там все тоскливо.
– Почти домашний стадион для вас.
– Да, к сожалению, был одно время. Туда сложно добираться. Туда болельщикам тяжело ехать. Транспортная доступность ужасная. Поле там очень маленьких размеров.
– А что думаете о поле в Воронеже?
– Год назад я там играл. Кажется, что на одном поле три разновидности газона. В штрафной одно покрытие, в другой части поля – другое.
– Они специально так делают?
– Не знаю. Но даже если и специально, то почему нет? Команда хочет добывать очки и оставаться в РПЛ. В игре нет товарищей. Если помните, то «Атлетико» не поливал поле и не подстригал траву перед матчем против «Барселоны». Если «Атлетико» так себя вел, то почему «Факел» не может? – сказал нападающий «Динамо».
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