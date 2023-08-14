Смолов о стадионах: «Не нравится «Арена Химки» – все тоскливо, поле маленькое, добираться сложно. В Воронеже на одном поле три разновидности газона, кажется»

Теги Федор Смолов премьер-лига Россия Динамо Москва Факел Оренбург Арена Химки Центральный стадион профсоюзов стадионы Спорт-Экспресс Футбол

Федор Смолов назвал худшие стадионы, на которых он играл.

– Вы сказали, что не бывает плохих стадионов. Вы в Эйбаре не были?

– Не был, кстати. Но я был в Химках, в Оренбурге. Мне не страшно. Мне не нравится «Арена Химки». Там все тоскливо.

– Почти домашний стадион для вас.

– Да, к сожалению, был одно время. Туда сложно добираться. Туда болельщикам тяжело ехать. Транспортная доступность ужасная. Поле там очень маленьких размеров.

– А что думаете о поле в Воронеже?

– Год назад я там играл. Кажется, что на одном поле три разновидности газона. В штрафной одно покрытие, в другой части поля – другое.

– Они специально так делают?

– Не знаю. Но даже если и специально, то почему нет? Команда хочет добывать очки и оставаться в РПЛ. В игре нет товарищей. Если помните, то «Атлетико» не поливал поле и не подстригал траву перед матчем против «Барселоны». Если «Атлетико» так себя вел, то почему «Факел» не может? – сказал нападающий «Динамо».

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16 комментариев

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Василий Леонов
Ответ Домоседов
Полчаса на авто по Ленинградке от Динамо до Химок, да вы, Федор, зажрались
Это без пробок полчаса, на Ленинградке такое только по ночам бывает
+24
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Дядя ТУРА
жду ответку от Терешкова
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Cap Obvious
Ответ Домоседов
Полчаса на авто по Ленинградке от Динамо до Химок, да вы, Федор, зажрались
Это сильно зависит от времени поездки, ближе к вечеру на ленинградке адская пробка в область
+1
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Домоседов
Ответ Cap Obvious
Это сильно зависит от времени поездки, ближе к вечеру на ленинградке адская пробка в область
Матчи в Химках проводили не в час-пик. Да, много ехало в Мегу в выходные, но не настолько, чтобы там по часу в пробках стоять
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Бродяга-симпатяга
Федюнчик советует качественней выбирать газонокосилки
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Ярик01
Нормально до химок из центра за 30-40 минут на электричке и несколько минут пешком.
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Андрей Кобранов
Короче Феде нужно заканчивать с футболом …
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Baxxter
Плохому танцору всегда что-то мешает
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Дядя ТУРА
Ответ Домоседов
Навигатор включи и проверь
вам же все верно написали. полчаса если нет пробок, а это редкость. в часы пик часа два в лучшем случае будет
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Юрий Софийчук
Ответ Ярик01
Нормально до химок из центра за 30-40 минут на электричке и несколько минут пешком.
Несколько минут , 20 примерно
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Michael Boldyrev
Ответ nick-basil
Ой какой капризный! Арена Химки одна из лучших для зрителей - футбол видно отлично. Если ехать из Новогорска - там отличные условия для жизни и тренировок! - можно переночевать или остаться на недельку - 15 минут!
Вы тот самый? Один из 207?)
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