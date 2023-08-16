Смолов согласен, что не реализовал талант: «На 45-50%, может. Неприятно и для самого себя. Но не жалею ни о чем»

Теги Федор Смолов премьер-лига Россия Динамо Москва Миодраг Божович Футбол

Федор Смолов согласен, что не до конца использовал свои возможности.

Божович часто называет тебя одним из самых талантливых игроков, с которыми работал в России. Недавно он поставил тебя на второе место, но сказал, что ты реализовал свой талант где-то на 40 процентов. Насколько ты с ним согласен?

– Это его мнение – со стороны виднее. Мне приятно, что он так оценил меня, но неприятно и для самого себя, что я не реализовался в полной степени.

Так бывает. Я ни о чем не сожалею. Думаю, только не 40, а на 50, может, 45 процентов, – смеясь ответил форвард «Динамо».

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20 комментариев

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КобеКириленко
По сравнению с большинством лимитчиков,у Смолова ещё не такая плохая карьера. Дважды был лучшим бомбардиром РФПЛ,в сборной поиграл. В Сельте за одно полугодие забил Реалу и Барсе. Просто ему надо было оставаться в Европе,когда играл за Фейеноорд.
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Stewee
Смолов потерял лет 5-6 в начале карьеры, а дебютировал в РПЛ еще в 2008. В целом, карьера все равно получилась приличная: дважды лучший бомбардир лиги, уже точно в списке лучших форвардов в истории РПЛ. Забей он ту самую пенку хорватам, сейчас бы никто плохого слова в сторону Феди не кинул.
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Gornostaev
Ну, на фоне его динамовского друга Кокорина у Феди сложилось все более или менее удачно. А вот тот персонаж, конечно, был способен на очень и ооочень многое, но увы...
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Pigmalion
Ответ КобеКириленко
По сравнению с большинством лимитчиков,у Смолова ещё не такая плохая карьера. Дважды был лучшим бомбардиром РФПЛ,в сборной поиграл. В Сельте за одно полугодие забил Реалу и Барсе. Просто ему надо было оставаться в Европе,когда играл за Фейеноорд.
Да он полностью провалился в Фейеноорде, в какой Европе он должен был остаться?
+7
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kodgong
Ответ Pigmalion
Да он полностью провалился в Фейеноорде, в какой Европе он должен был остаться?
он не дотерпел. фейенорд его оставлял, но Федя сам сорвался обратно в Россию.
+7
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Barsa! bolshe chem klub
я тоже свой талант не реализовал.
мог стать космонавтом, а так в Дикси грузчиком работаю...
+4
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Gornostaev
Ответ Viktor Martunov
Ну не знаю, у Саньки лучше получалось в Динамо, Федька всё профукал у нас в молодости. Вопрос,извиняюсь зарание, когда вы успеваите столько подписок и блогов окучивать?
Когда читаю, силой мысли замедляю время...
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seregqua
По меркам нашего футбола карьера у него удалась

- 17 сезонов
- 463 матча
- 148 голов
- 54 голевые передачи
- Кубок России х2 (2019, 2021)
- Суперкубок России х1 (2019)
- Серебро РПЛ х1 (2019)
- Бронза РПЛ х4 (2008, 2013, 2021, 2022)
- 1/4 ЧМ-2018
- Участие на Евро-2016
- Лучший бомбардир РПЛ х2 (2016, 2017)
- Футболист года в России х2 (2016, 2018)
- Лучший бомбардир в истории Краснодара
- #6 в списке лучших бомбардиров в истории РПЛ (106 голов)
- #7 в списке лучших бомбардиров сборной России (16 голов)
- #19 в списке Григория Федотова (17 голов до топ-10)

В Европе играл (Фейеноорд и Сельта), в Лиге Чемпионов поиграл (3 раза с Локомотивом), каких-то целей добился.

Учитывая ужасный старт карьеры (137 матчей, 10 голов в 2007-14 годах) он смог многое (326 матчей, 138 голов с сезона 2014-15).
Что могло бы его карьеру поменять конкретно? Ну, пенальти Хорватии и большая удача при трансферах в 2017-18 годах (Боруссия, другая Европа или переход в более подходящую по стилю команду, чем Локо).

Останься он в Голландии в 2011 году - не факт, что не стух бы там окончательно. Останься в Ла Лиге в Сельте или другом середняка на сезон 2020-21 - не изменило бы его карьеру глобально, ибо к тому моменту ему уже было 30 и главные позитивные и негативные моменты он пережил.
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Arty Novikoff
Смолов - деревянный, распиаренный, самодовольный мажор. Абсолютно необучаемый. Поэтому-то его из Европы и выкинули. Там играть надо, а не павлином ходить по полю.
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Viktor Martunov
Ответ Gornostaev
Ну, на фоне его динамовского друга Кокорина у Феди сложилось все более или менее удачно. А вот тот персонаж, конечно, был способен на очень и ооочень многое, но увы...
Ну не знаю, у Саньки лучше получалось в Динамо, Федька всё профукал у нас в молодости. Вопрос,извиняюсь зарание, когда вы успеваите столько подписок и блогов окучивать?
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Pigmalion
Ответ kodgong
он не дотерпел. фейенорд его оставлял, но Федя сам сорвался обратно в Россию.
Ну на полгода. Если он еще полгода повыходил за Фейеноорд на 5-10, что существенного изменилось в его карьере?
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Viktor Martunov
Ответ seregqua
По меркам нашего футбола карьера у него удалась - 17 сезонов - 463 матча - 148 голов - 54 голевые передачи - Кубок России х2 (2019, 2021) - Суперкубок России х1 (2019) - Серебро РПЛ х1 (2019) - Бронза РПЛ х4 (2008, 2013, 2021, 2022) - 1/4 ЧМ-2018 - Участие на Евро-2016 - Лучший бомбардир РПЛ х2 (2016, 2017) - Футболист года в России х2 (2016, 2018) - Лучший бомбардир в истории Краснодара - #6 в списке лучших бомбардиров в истории РПЛ (106 голов) - #7 в списке лучших бомбардиров сборной России (16 голов) - #19 в списке Григория Федотова (17 голов до топ-10) В Европе играл (Фейеноорд и Сельта), в Лиге Чемпионов поиграл (3 раза с Локомотивом), каких-то целей добился. Учитывая ужасный старт карьеры (137 матчей, 10 голов в 2007-14 годах) он смог многое (326 матчей, 138 голов с сезона 2014-15). Что могло бы его карьеру поменять конкретно? Ну, пенальти Хорватии и большая удача при трансферах в 2017-18 годах (Боруссия, другая Европа или переход в более подходящую по стилю команду, чем Локо). Останься он в Голландии в 2011 году - не факт, что не стух бы там окончательно. Останься в Ла Лиге в Сельте или другом середняка на сезон 2020-21 - не изменило бы его карьеру глобально, ибо к тому моменту ему уже было 30 и главные позитивные и негативные моменты он пережил.
Сильно Степаныч!
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Viktor Martunov
Ответ FranTotti
Сам себе противоречит. Если ему неприятно, что не реализовал, то значит, что жалеет.
А о чëм ему жалеть? жизнь удалась, заработал на старость, в галереи ходить не надо( себя в зеркале посмотрит), глядишь на родине чего-нибудь откроет.
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Viktor Martunov
Ответ Gornostaev
Когда читаю, силой мысли замедляю время...
Надо попробовать.
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Viktor Martunov
Ответ Pb-SE
В чем проблема? Разгрузи 100500 коробок и купи билет на следующий запуск.
А так можно?
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Pb-SE
Ответ Barsa! bolshe chem klub
я тоже свой талант не реализовал. мог стать космонавтом, а так в Дикси грузчиком работаю...
В чем проблема? Разгрузи 100500 коробок и купи билет на следующий запуск.
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Viktor Martunov
Ответ Barsa! bolshe chem klub
я тоже свой талант не реализовал. мог стать космонавтом, а так в Дикси грузчиком работаю...
Молодец! Расмешил,лучше при еде быть, чем в космосе болтаться и не знать куда сходить....
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градус ненависти
Для внутреннего чемпионата карьера хорошая, просто изначально были данные чтобы поиграть на более высоком уровне, но развивать их он не стал
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FranTotti
Сам себе противоречит. Если ему неприятно, что не реализовал, то значит, что жалеет.
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