Смолов согласен, что не реализовал талант: «На 45-50%, может. Неприятно и для самого себя. Но не жалею ни о чем»

Федор Смолов согласен, что не до конца использовал свои возможности.

– часто называет тебя одним из самых талантливых игроков, с которыми работал в России. Недавно он поставил тебя на второе место, но сказал, что ты реализовал свой талант где-то на 40 процентов. Насколько ты с ним согласен?

– Это его мнение – со стороны виднее. Мне приятно, что он так оценил меня, но неприятно и для самого себя, что я не реализовался в полной степени.

Так бывает. Я ни о чем не сожалею. Думаю, только не 40, а на 50, может, 45 процентов, – смеясь ответил форвард « ».

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