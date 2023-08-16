Смолов согласен, что не реализовал талант: «На 45-50%, может. Неприятно и для самого себя. Но не жалею ни о чем»
Федор Смолов согласен, что не до конца использовал свои возможности.
– Божович часто называет тебя одним из самых талантливых игроков, с которыми работал в России. Недавно он поставил тебя на второе место, но сказал, что ты реализовал свой талант где-то на 40 процентов. Насколько ты с ним согласен?
– Это его мнение – со стороны виднее. Мне приятно, что он так оценил меня, но неприятно и для самого себя, что я не реализовался в полной степени.
Так бывает. Я ни о чем не сожалею. Думаю, только не 40, а на 50, может, 45 процентов, – смеясь ответил форвард «Динамо».
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мог стать космонавтом, а так в Дикси грузчиком работаю...
- 17 сезонов
- 463 матча
- 148 голов
- 54 голевые передачи
- Кубок России х2 (2019, 2021)
- Суперкубок России х1 (2019)
- Серебро РПЛ х1 (2019)
- Бронза РПЛ х4 (2008, 2013, 2021, 2022)
- 1/4 ЧМ-2018
- Участие на Евро-2016
- Лучший бомбардир РПЛ х2 (2016, 2017)
- Футболист года в России х2 (2016, 2018)
- Лучший бомбардир в истории Краснодара
- #6 в списке лучших бомбардиров в истории РПЛ (106 голов)
- #7 в списке лучших бомбардиров сборной России (16 голов)
- #19 в списке Григория Федотова (17 голов до топ-10)
В Европе играл (Фейеноорд и Сельта), в Лиге Чемпионов поиграл (3 раза с Локомотивом), каких-то целей добился.
Учитывая ужасный старт карьеры (137 матчей, 10 голов в 2007-14 годах) он смог многое (326 матчей, 138 голов с сезона 2014-15).
Что могло бы его карьеру поменять конкретно? Ну, пенальти Хорватии и большая удача при трансферах в 2017-18 годах (Боруссия, другая Европа или переход в более подходящую по стилю команду, чем Локо).
Останься он в Голландии в 2011 году - не факт, что не стух бы там окончательно. Останься в Ла Лиге в Сельте или другом середняка на сезон 2020-21 - не изменило бы его карьеру глобально, ибо к тому моменту ему уже было 30 и главные позитивные и негативные моменты он пережил.