Смолов об РПЛ: «Зенит» все равно претендент номер один, заберет свои очки. Они реально в порядке, «Динамо» их обыграло не без доли везения»

Теги Зенит Федор Смолов премьер-лига Россия Динамо Москва Малком Вендел Спорт-Экспресс Футбол

Федор Смолов считает «Зенит» главным претендентом на чемпионство в Мир РПЛ.

«Зенит» все равно претендент номер один. У них много качественных игроков, с ними рядом никто не стоит. Думаю, что они сейчас испытывают момент перестройки игры из-за отсутствия Малкома. Они свои очки заберут и все равно будут претендовать на чемпионство.

Тот же Вендел — суперфутболист. Человек приехал с лишним весом, пропустил всю предсезонку, и у него никто не может отобрать мяч. Они реально в порядке. Мы обыграли их не без доли везения», – сказал форвард «Динамо».

«Зенит» на 5 очков отстает от «Краснодара» после 4-го тура РПЛ, набрав 7 очков и забив 7 голов в 4 матчах.

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13 комментариев

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Михаил Посредников
Это правда. Вендел без предсезонки, с лишним весом и в сапогах сыграет намного техничнее какого-нибудь Соболева..
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Wirtgen
Причём куролесит Вендел не меньше, чем Смолов раньше. Почему другие клубы не могут привести таких за вменяемые деньги. Полмира всё ещё готовы к нам приехать играть.
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azax
Вендел форму еще наберет, вообще топчиком будет!
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Daniel End
В принципе, а в чем он не прав?У Зенита самый сбалансированный состав на равне со Спартаком, но плюс еще тренер более или менее адекватный в отличии от Спартака.Краснодар, Динамо, Локомотив и ЦСКА по составу сильно уступают и чудес ждать не стоит скорее всего.
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Capitan_RAF
Ответ Wirtgen
Причём куролесит Вендел не меньше, чем Смолов раньше. Почему другие клубы не могут привести таких за вменяемые деньги. Полмира всё ещё готовы к нам приехать играть.
Так это все звонки из Администрации Президента/Газпрома/Гаагского трибунала/ООН.
Вообщем вот ещё одно доказательство всемирного заговора против Спартака)
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Ааааа88888
Ответ Wirtgen
Причём куролесит Вендел не меньше, чем Смолов раньше. Почему другие клубы не могут привести таких за вменяемые деньги. Полмира всё ещё готовы к нам приехать играть.
Дело же не сумме трансфера, а в ЗП. Её действительно другие клубы не могут/не хотят платить. В целом есть сравнение, и оно, как по мне, точнее, когда команды сравнивают не по стоимости футболистов, а по ЗП футболистов. А Вендел топ, мог бы играть в любой лиге.
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Бронислав Каминский
Ответ Александр Александрович
Федя смолов .. дальше можно не читать . Что может сказать путного это расслабленное татуированное пустое место
Высказал восхищение перед Венделом
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