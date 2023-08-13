Смолов об РПЛ: «Зенит» все равно претендент номер один, заберет свои очки. Они реально в порядке, «Динамо» их обыграло не без доли везения»
Федор Смолов считает «Зенит» главным претендентом на чемпионство в Мир РПЛ.
«Зенит» все равно претендент номер один. У них много качественных игроков, с ними рядом никто не стоит. Думаю, что они сейчас испытывают момент перестройки игры из-за отсутствия Малкома. Они свои очки заберут и все равно будут претендовать на чемпионство.
Тот же Вендел — суперфутболист. Человек приехал с лишним весом, пропустил всю предсезонку, и у него никто не может отобрать мяч. Они реально в порядке. Мы обыграли их не без доли везения», – сказал форвард «Динамо».
«Зенит» на 5 очков отстает от «Краснодара» после 4-го тура РПЛ, набрав 7 очков и забив 7 голов в 4 матчах.
Тест: как вы готовы к новому спортивному сезону?
Вообщем вот ещё одно доказательство всемирного заговора против Спартака)