Смолов об РПЛ: «Зенит» все равно претендент номер один, заберет свои очки. Они реально в порядке, «Динамо» их обыграло не без доли везения»

Федор Смолов считает «Зенит» главным претендентом на чемпионство в Мир РПЛ.

« » все равно претендент номер один. У них много качественных игроков, с ними рядом никто не стоит. Думаю, что они сейчас испытывают момент перестройки игры из-за отсутствия . Они свои очки заберут и все равно будут претендовать на чемпионство.

Тот же — суперфутболист. Человек приехал с лишним весом, пропустил всю предсезонку, и у него никто не может отобрать мяч. Они реально в порядке. Мы обыграли их не без доли везения», – сказал форвард « ».

«Зенит» на 5 очков отстает от «Краснодара» после 4-го тура РПЛ, набрав 7 очков и забив 7 голов в 4 матчах.

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