Смолов о судействе в РПЛ: «Арбитры меньше свистят, дают бороться – так лучше. Нет пауз, игра становится более цельной»
Федор Смолов доволен работой судей в новом сезоне Мир РПЛ.
«По первым турам, мне кажется, судейство изменилось. Дело даже не в скандалах, а в том, что судьи стали меньше свистеть и давать больше бороться. Это лучше. Потому что нет пауз в игре и игра становится более цельной.
Чем более динамичный футбол, тем быстрее команды будут уставать. Будет больше свободных зон, опасных моментов и голов», – сказал форвард «Динамо».
Тест: как вы готовы к новому спортивному сезону?
1) Судьи не будут свистеть.
2) Мяч не будет покидать пределы поля.
3) Не будет забитых голов.