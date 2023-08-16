Смолов о судействе в РПЛ: «Арбитры меньше свистят, дают бороться – так лучше. Нет пауз, игра становится более цельной»

Теги Федор Смолов премьер-лига Россия судьи Динамо Москва Чемпионат.com Футбол

Федор Смолов доволен работой судей в новом сезоне Мир РПЛ.

«По первым турам, мне кажется, судейство изменилось. Дело даже не в скандалах, а в том, что судьи стали меньше свистеть и давать больше бороться. Это лучше. Потому что нет пауз в игре и игра становится более цельной.

Чем более динамичный футбол, тем быстрее команды будут уставать. Будет больше свободных зон, опасных моментов и голов», – сказал форвард «Динамо».

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10 комментариев

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Артём Амирджанян
Проблемы с судейством все равно есть, и это факт
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Сергей48
Проблемы с судейством были, есть и будут, к сожалению!
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Феоктист
Дают играть? По Клаудиньо не скажешь, косят, что Ростов, что Динамо, что Факел. Это называется дают играть? Клаудиньо не дают, а, вот этим костоломам, да. Если дают играть не по правилам, то о чем можно рассуждать.
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Viktor Martunov
Ответ Н.Ф.
Никаких пауз не будет, если: 1) Судьи не будут свистеть. 2) Мяч не будет покидать пределы поля. 3) Не будет забитых голов.
Вообще свисток у него отобрать, пускай командный голос вырабатывает.
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Nogoi89
Ответ Феоктист
Дают играть? По Клаудиньо не скажешь, косят, что Ростов, что Динамо, что Факел. Это называется дают играть? Клаудиньо не дают, а, вот этим костоломам, да. Если дают играть не по правилам, то о чем можно рассуждать.
Дают играть тем, кто косит Клаудиньо и других технарей. А, если будут свистеть, то играть будет только Клаудиньо и мяч у него тяжело отобрать, не ударив в кадык.
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damondiamond
чем команды будут быстрее уставать, тем дольше будут вбрасываться ауты
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Н.Ф.
Никаких пауз не будет, если:
1) Судьи не будут свистеть.
2) Мяч не будет покидать пределы поля.
3) Не будет забитых голов.
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Владислав88
Ну конечно стало лучше, разрешили пол полной гасить всех игроков Зенита, иначе никто не мог с Зенитом справится. А сейчас даже не надо никакой тактики к Зениту придумать - выходить и хирачить всех бразильцев направо и налево все 90 минут без остановки. ну здорово конечно.
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Viktor Martunov
Ответ damondiamond
чем команды будут быстрее уставать, тем дольше будут вбрасываться ауты
И что это даëт? вам уже в тренеры пора любезный.
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