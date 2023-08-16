Смолов о судействе в РПЛ: «Арбитры меньше свистят, дают бороться – так лучше. Нет пауз, игра становится более цельной»

Федор Смолов доволен работой судей в новом сезоне Мир РПЛ.

«По первым турам, мне кажется, судейство изменилось. Дело даже не в скандалах, а в том, что судьи стали меньше свистеть и давать больше бороться. Это лучше. Потому что нет пауз в игре и игра становится более цельной.

Чем более динамичный футбол, тем быстрее команды будут уставать. Будет больше свободных зон, опасных моментов и голов», – сказал форвард « ».

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