Карраскаль еще не прошел медосмотр для «Динамо», трансфер из ЦСКА в подвешенном состоянии («Матч ТВ»)

Теги ЦСКА премьер-лига Россия возможные трансферы Динамо Москва Хорхе Карраскаль Матч ТВ Футбол

Трансфер Хорхе Карраскаля из ЦСКА в «Динамо» находится в подвешенном состоянии.

Ранее сообщалось, что ЦСКА продаст 25-летнего колумбийца «Динамо» за 5,5 млн евро и бонусы, а медосмотр состоится не позднее среды.

«В общей группе мы не наблюдали возможного новичка «Динамо» Хорхе Карраскаля, который должен перейти из ЦСКА в стан бело‑голубых.

По имеющейся у нас информации, Хорхе даже еще не проходит медосмотр для столичного клуба. Ситуация находится в подвешенном состоянии», – сообщил корреспондент «Матч ТВ» Вадим Матвеев в эфире телеканала с тренировки «Динамо».

Карраскаль перешел в состав армейцев в 2022 году. На его счету 37 матчей в Мир РПЛ и 7 голов. Подробно со статистикой хавбека можно ознакомиться здесь.

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21 комментарий

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Мукунку хороший
Подвешен.. за ноги в раздевалке)
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Ilya Shilovskiy
Ответ ФЕДОР ПЛЮЩЕВ
в ЦСКА он уже врятли будет получать игровое время.
вряд ли)
+8
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verhowen
Зато как пишут СМИ, Чавес уже в Москве.
+3
0
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Олег Носов
Ну и пусть в ЦСКА остаётся нам самим нужен.
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-1
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Shuller18
Ответ валя_стакан
Если с дисцаплиной проблем не будет то трансфер отличный, он под нашу атакующую модель сделан, а не под окопную тактику Федотова
С чего вдруг у Федотова окопная тактика?
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Юрий Король
Может загулял?
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Maxim Dmitrievskiy
Ответ Олег Носов
Ну и пусть в ЦСКА остаётся нам самим нужен.
Нам это кому? Федотову не нужен)
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Артем Гриднев
Ответ валя_стакан
Если с дисцаплиной проблем не будет то трансфер отличный, он под нашу атакующую модель сделан, а не под окопную тактику Федотова
поэтому Динамо голов забило не больше ЦСКА, из-за искрометного атакующего футбола?
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Сергей Шугаев
оставляйте. дайте игровое время. игрок хороший.
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Олег Носов
Ответ Maxim Dmitrievskiy
Нам это кому? Федотову не нужен)
Нам это ЦСКА а Федотов пришёл и уйдет.
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Ракелль
ну и оставляйте его в ЦСКА,пусть перевоспитывается у Федотова
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Ilya Shilovskiy
Ответ Антон Фалафель
Я один скептически отношусь к трансферу этого крашенного цыгана?
да должно быть вообще пофигу, друг) если, ты не за динамо, конечно, тогда сочувствую)))
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a2wai
Динамо как-нибудь переживет неприход Карраскаля, хотя, конечно, за неделю до конца окна и будет тяжело найти еще кого-то.
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Циник Петербургский
Я не слежу внимательно за ЦСКА. По этой причине интересуюсь узнать, а на вход трансферы-то в это межсезонье есть (или будут)?
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Shuller18
Ответ валя_стакан
Очень слабо в позиционной атаке действуют, хоть набор игроков не плохой
Это сейчас набор в атаке неплохой?)) От хорошей жизни видимо выходят Зе и Мухин. А по атакующим показателям без учёта пенальти ЦСКА второй
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ФЕДОР ПЛЮЩЕВ
в ЦСКА он уже врятли будет получать игровое время.
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Bobby Shmonka
лысый Федотов ему уши открутил.
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Светлана Агейкина
Ответ Циник Петербургский
Я не слежу внимательно за ЦСКА. По этой причине интересуюсь узнать, а на вход трансферы-то в это межсезонье есть (или будут)?
Есть. Узбек Абосс (19 лет) 😊 и чилийский нап Давила. Усилились основательно 😆. Бойтесь.
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