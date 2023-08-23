Карраскаль еще не прошел медосмотр для «Динамо», трансфер из ЦСКА в подвешенном состоянии («Матч ТВ»)

Трансфер Хорхе Карраскаля из ЦСКА в «Динамо» находится в подвешенном состоянии.

Ранее сообщалось, что продаст 25-летнего колумбийца «Динамо» за 5,5 млн евро и бонусы, а медосмотр состоится не позднее среды.

«В общей группе мы не наблюдали возможного новичка « » , который должен перейти из ЦСКА в стан бело‑голубых.

По имеющейся у нас информации, Хорхе даже еще не проходит медосмотр для столичного клуба. Ситуация находится в подвешенном состоянии», – сообщил корреспондент « » Вадим Матвеев в эфире телеканала с тренировки «Динамо».

Карраскаль перешел в состав армейцев в 2022 году. На его счету 37 матчей в Мир и 7 голов. Подробно со статистикой хавбека можно ознакомиться здесь.

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