Карраскаль еще не прошел медосмотр для «Динамо», трансфер из ЦСКА в подвешенном состоянии («Матч ТВ»)
Трансфер Хорхе Карраскаля из ЦСКА в «Динамо» находится в подвешенном состоянии.
Ранее сообщалось, что ЦСКА продаст 25-летнего колумбийца «Динамо» за 5,5 млн евро и бонусы, а медосмотр состоится не позднее среды.
«В общей группе мы не наблюдали возможного новичка «Динамо» Хорхе Карраскаля, который должен перейти из ЦСКА в стан бело‑голубых.
По имеющейся у нас информации, Хорхе даже еще не проходит медосмотр для столичного клуба. Ситуация находится в подвешенном состоянии», – сообщил корреспондент «Матч ТВ» Вадим Матвеев в эфире телеканала с тренировки «Динамо».
Карраскаль перешел в состав армейцев в 2022 году. На его счету 37 матчей в Мир РПЛ и 7 голов. Подробно со статистикой хавбека можно ознакомиться здесь.
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