ЦСКА продаст Карраскаля «Динамо» за 5,5 млн евро и бонусы. Медосмотр – не позднее среды («СЭ»)
Хорхе Карраскаль в ближайшие дни пройдет медосмотр для «Динамо».
По сведениям «Спорт-Экспресса», это произойдет не позднее среды.
С ЦСКА согласованы условия трансфера – 5,5 млн евро. Также предусмотрены бонусы за различные достижения.
Карраскаль перешел в состав армейцев в 2022 году. На его счету 37 матчей в Мир РПЛ и 7 голов.
Подробно со статистикой хавбека можно ознакомиться здесь.
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Хесус пошел к руководству и попросил отпустить - они пошли навстречу игроку.
У Карраскаля был конфликт с Федотовым, хоть Владимир Валентинович отрицал это всегда, но это было видно.
А сейчас Каррась не нужен и команда строится без него.
Но по хорошему в каждую линию нужен качественный опытный игрок: ЦЗ, латераль, желательно даже два на оба фланга, АПЗ и форвард. Тогда можно будет на что-то претендовать.
Он был невероятно полезен в прошлом сезоне.
Почему дешево ?
Плюс-минус по рыночной стоимости как раз продали Медину, которого взяли бесплатно (не стоит этого забывать), и сейчас чуть дешевле продают Карраскаля, но он не совсем нужен команде.
Очень надеюсь, что еще будут усиления до конца ТО.
Хотелось бы чтобы первую половину сезона провели не на морально-волевых, а спокойно и с хорошей ротацией.