ЦСКА продаст Карраскаля «Динамо» за 5,5 млн евро и бонусы. Медосмотр – не позднее среды («СЭ»)

Хорхе Карраскаль в ближайшие дни пройдет медосмотр для «Динамо».

По сведениям « », это произойдет не позднее среды.

С ЦСКА согласованы условия трансфера – 5,5 млн евро. Также предусмотрены бонусы за различные достижения.

перешел в состав армейцев в 2022 году. На его счету 37 матчей в Мир и 7 голов.

Подробно со статистикой хавбека можно ознакомиться здесь.

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