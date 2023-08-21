ЦСКА продаст Карраскаля «Динамо» за 5,5 млн евро и бонусы. Медосмотр – не позднее среды («СЭ»)

Теги ЦСКА премьер-лига Россия возможные трансферы Динамо Москва Хорхе Карраскаль Спорт-Экспресс Футбол

Хорхе Карраскаль в ближайшие дни пройдет медосмотр для «Динамо».

По сведениям «Спорт-Экспресса», это произойдет не позднее среды.

С ЦСКА согласованы условия трансфера – 5,5 млн евро. Также предусмотрены бонусы за различные достижения.

Карраскаль перешел в состав армейцев в 2022 году. На его счету 37 матчей в Мир РПЛ и 7 голов.

Подробно со статистикой хавбека можно ознакомиться здесь.

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50 комментариев

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Кочевник56
Ответ pyrec
Прямому конкуренту и всего за 5,5??? Очень дешево.
по братски же ..)
+41
0
+41
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pyrec
Прямому конкуренту и всего за 5,5??? Очень дешево.
+38
0
+38
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ltkmaby
В ЦСКА скоро сам Федотов играть будет
+31
-4
+27
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KpoLLI
Лучшая трансферная компания ЦСКА по усилению российского чемпионата! …но есть нюанс.
+9
-1
+8
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дмитрий каменецкий
жаль,что не дали себя толком показать...нравился он мне в начале карьеры в рпл, вместе с Мединой отличный дуэт был + турок🔥
+8
-1
+7
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alex_fanat_cska
Ответ pyrec
Прямому конкуренту и всего за 5,5??? Очень дешево.
Клубу игрок не нужен, при этом трансферный период заканчивается, да и огромной очереди желающих не видно. Еще неплохо, что Динамо готово выложить почти рыночную стоимость игрока
+6
0
+6
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pyrec
Ответ Кочевник56
по братски же ..)
По-братски на Тюкавина надо тогда менять, а так похоже как старший брат отнял игрушку у младшего
+7
-3
+4
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Кирилл
Ответ дмитрий каменецкий
жаль,что не дали себя толком показать...нравился он мне в начале карьеры в рпл, вместе с Мединой отличный дуэт был + турок🔥
Так он сам сдал в требованиях к себе и игре - возможностей у Хорхе было предостаточно даже при Федотове.
+5
-1
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Dynamit13
Надеюсь Личка встроит его в команду ,при правильном подходе Хорхе может дать огня
+3
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Кирилл
Ответ Nogoi89
Медина и Караскаль не деревянные же. Что не так у Федотова с ними?
Мединой заинтересовался Абаскаль - испаноговорящий тренер, который хотел себе в команду именно такого игрока.
Хесус пошел к руководству и попросил отпустить - они пошли навстречу игроку.

У Карраскаля был конфликт с Федотовым, хоть Владимир Валентинович отрицал это всегда, но это было видно.
А сейчас Каррась не нужен и команда строится без него.
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Balt
Неплохо. Чавес, Карраскаль.
+2
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валя_стакан
Марцел если найдет к нему подход то впишется в нашу сверх атакующую игру как надо. По стилистике молодого Данни напоминает, жаль что в сборную Колумбии будет уезжать частенько выбиваясь из тренировочного процесса.
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riverman1980
Ответ Nogoi89
Про ЗП я не знал, честно, но видимо, решили, что выгоднее попадать, чем платить. Но, это усиление конкурентов....
Я тоже такой политики не понимаю: 6 млн за одного из ключевых игроков атаки(а Медина там второй после Чалова) да еще прямому конкуренту - это копейки. В лучшем случае за эти же Цска купит игрока аналогичного качества и примет на себя все риски по его адаптации. Опять же Зайнутдинова продали за те же 6 млн, очень качественного универсала, которым Федотов мог закрыть почти любую потерю в составе.
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riverman1980
Ответ Nogoi89
Медина и Караскаль не деревянные же. Что не так у Федотова с ними?
Спартак предложил Медине зп в два раза больше чем Цска. Федотов то здесь причем? Медина у него отыграл всю весну в основе и был вторым по гол плюс пас в команде. А Карраскаль хочет играть как Месси, не отрабатывая при потере мяча, но для этого он маловато забивает.
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Nogoi89
Ответ Кирилл
Мединой заинтересовался Абаскаль - испаноговорящий тренер, который хотел себе в команду именно такого игрока. Хесус пошел к руководству и попросил отпустить - они пошли навстречу игроку. У Карраскаля был конфликт с Федотовым, хоть Владимир Валентинович отрицал это всегда, но это было видно. А сейчас Каррась не нужен и команда строится без него.
Просто недавно пришли, не сказать, что провальные ребята, типа Фукса, можно было заиграть, заработать на них...странно, короче.
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Shuller18
Ответ ltkmaby
В ЦСКА скоро сам Федотов играть будет
Ну почему, формально двум латиносам замену взяли: Давила и Файзуллоев. Надо еще найти замену Бахе, чтобы восстановить статус кво прошлого сезона.
Но по хорошему в каждую линию нужен качественный опытный игрок: ЦЗ, латераль, желательно даже два на оба фланга, АПЗ и форвард. Тогда можно будет на что-то претендовать.
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Nogoi89
Медина и Караскаль не деревянные же. Что не так у Федотова с ними?
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Дмитрий Иванов
Ответ ltkmaby
В ЦСКА скоро сам Федотов играть будет
Да ладно, от его продажи ничего не изменится, он с конца прошлого сезона не играет
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Алексей Васильев
Ответ Andrew Petrov
Федотов предпочитает своих Федоров...жаль Караскаль стоит 15м и он это скоро всем докажет,увы уже в другом клубе
А что мешало ему доказать это в других клубах и уехать с ЮА в Европу напрямую?
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dimitrii36
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Bobby Shmonka
Неплохой игрок по меркам Рпл
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Marcus Varro
Карраскаль точно не запишет трогательное видео, как Баха после своего перехода.
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Кирилл
Ответ Nogoi89
Просто отпустили двух технарей неплохих. Понятно, сейчас состав набирается, но на скамейке сильных не осталось. Понятно, что Федот тренер с головой и что-то придумает. Единственный вопрос почему так дёшево отдают прямым конкурентам?
Ну серьезная потеря была - это Медина.
Он был невероятно полезен в прошлом сезоне.

Почему дешево ?
Плюс-минус по рыночной стоимости как раз продали Медину, которого взяли бесплатно (не стоит этого забывать), и сейчас чуть дешевле продают Карраскаля, но он не совсем нужен команде.

Очень надеюсь, что еще будут усиления до конца ТО.
Хотелось бы чтобы первую половину сезона провели не на морально-волевых, а спокойно и с хорошей ротацией.
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Ответ KpoLLI
Лучшая трансферная компания ЦСКА по усилению российского чемпионата! …но есть нюанс.
Кого ещё не усилил ЦСКА в это то?)
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Геодез
Что то дёшево конечно. Тем более к конкурету.
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