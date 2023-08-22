Генич о Карраскале в «Динамо»: «Отличный вариант, Личка будет спокойнее реагировать на его выкрутасы. У Федотова в ЦСКА все жестко: не отрабатываешь в обороне – сидишь на скамейке»

Константин Генич считает удачным трансфер Хорхе Карраскаля в «Динамо».

Сообщалось, что ЦСКА продаст в «Динамо» за 5,5 млн евро и бонусы. В ближайшие дни полузащитник пройдет медобследование.

«Рост числа переходов легионеров внутри лиги – понятный тренд. Легионеры внутри показали понятный уровень, и за них готовы переплачивать, потому что понимают, что этот трансфер легче провернуть. Не нужно работать с агентами и родственниками, устраивать им экскурсии, не нужно переживать по поводу перевода денег, это ведь реально сложно. А тут – практичный подход: ты продал Захаряна за хорошие деньги, тебе нужна качественная альтернатива. Карраскаль – отличный вариант для « ».

Думаю, будет спокойнее реагировать на выкрутасы Карраскаля, он умеет находить подход к латиноамериканцам. У Федотова в все жестко: не отрабатываешь в обороне – сидишь на скамейке. Возможно, ЦСКА пожалеет после этого трансфера, но что поделаешь, если Хорхе не хочет играть за армейцев? Есть конфликт между тренером и игроком, точка невозврата пройдена. Продажа вполне закономерна, не держать же его рядом с командой и платить просто так, тут хотя бы деньги получат», – сказал Генич.

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