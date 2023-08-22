Генич о Карраскале в «Динамо»: «Отличный вариант, Личка будет спокойнее реагировать на его выкрутасы. У Федотова в ЦСКА все жестко: не отрабатываешь в обороне – сидишь на скамейке»

Теги ЦСКА премьер-лига Россия возможные трансферы Динамо Москва Константин Генич Владимир Федотов Хорхе Карраскаль Матч ТВ Марцел Личка Футбол

Константин Генич считает удачным трансфер Хорхе Карраскаля в «Динамо».

Сообщалось, что ЦСКА продаст Карраскаля в «Динамо» за 5,5 млн евро и бонусы. В ближайшие дни полузащитник пройдет медобследование.

«Рост числа переходов легионеров внутри лиги – понятный тренд. Легионеры внутри РПЛ показали понятный уровень, и за них готовы переплачивать, потому что понимают, что этот трансфер легче провернуть. Не нужно работать с агентами и родственниками, устраивать им экскурсии, не нужно переживать по поводу перевода денег, это ведь реально сложно. А тут – практичный подход: ты продал Захаряна за хорошие деньги, тебе нужна качественная альтернатива. Карраскаль – отличный вариант для «Динамо».

Думаю, Личка будет спокойнее реагировать на выкрутасы Карраскаля, он умеет находить подход к латиноамериканцам. У Федотова в ЦСКА все жестко: не отрабатываешь в обороне – сидишь на скамейке. Возможно, ЦСКА пожалеет после этого трансфера, но что поделаешь, если Хорхе не хочет играть за армейцев? Есть конфликт между тренером и игроком, точка невозврата пройдена. Продажа вполне закономерна, не держать же его рядом с командой и платить просто так, тут хотя бы деньги получат», – сказал Генич.

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12 комментариев

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Рома Емельченков
Ответ luckyanov
Отличный трансфер: игрок который может обыграть 1/1 любую защиту в РПЛ. А Федотов со своими принципами скоро пойдёт на биржу труда
Федотов с нуля выстроил Оренбург, трижды перестраивал Сочи и добился с ним серебряных медалей; с ЦСКА взял серебро ЧР и кубок, имея хронически недоукомплектованный состав, который тянет на 5ю строчку в лучшем случае.
За Федотова переживать не приходится, а вот что будет делать ЦСКА, если потеряет его - вопрос открытый.
+15
-2
+13
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Twinbro
Ответ luckyanov
Отличный трансфер: игрок который может обыграть 1/1 любую защиту в РПЛ. А Федотов со своими принципами скоро пойдёт на биржу труда
Либо Карраскаль продолжит ныть и окажется в другом месте, покажет время. Но в любом случае, тренер есть тренер и он несёт ответственность за результат
+9
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Алексей Ильин
ер с ним !
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prus_3
Правильно, пусть что хочет, то и карраскалит. Хорошая позиция.
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Егозово
Федотов играет в семь защитников, а виноват во всем технарь Карраскаль. Спасибо Хорхе за красивый футбол
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ramoncarlos
Ответ 7gbvr8rj2c
50/50 трансфер
Либо хороший, либо нет?
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