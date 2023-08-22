«Я целовал мужчин, не в губы, от радости. Это эмоции, не стоит преувеличивать». Румменигге о том, что Рубиалес поцеловал футболистку

Теги Бавария бундеслига Германия Карл-Хайнц Румменигге Луис Рубиалес Ла Лига Лига чемпионов УЕФА Федерация футбола Испании сборная Испании жен девушки и спорт Футбол

Карл-Хайнц Румменигге вступился за Луиса Рубиалеса на фоне скандала с поцелуем.

Карл-Хайнц Румменигге вступился за Луиса Рубиалеса на фоне скандала с поцелуем

Глава Королевской испанской футбольной федерации Луис Рубиалес крепко обнял и поцеловал в губы футболистку сборной Испании Дженнифер Эрмосо после победы испанок в финале женского чемпионата мира над Ангдией (1:0).

«Думаю, не стоит преувеличивать. Когда ты становишься чемпионом мира, тебя одолевают эмоции.

Когда мы выиграли Лигу чемпионов, я целовал мужчин, не в губы, от радости», – сказал член наблюдательного совета «Баварии».

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60 комментариев

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Аморалинни
Целовал мужчину!? А если бы это был чей-то сын, брат, муж, отец!?
+139
-12
+127
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IGROCHISHKA WANTS COOKIES
эта ситуация уже становится настолько странной, что я пожалуй не буду это комментировать
+38
-3
+35
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6tspey7tb5
Может пора уже Эрмосе выступить публично. Закопают же Рубиалеса. Жалко мужика. Он же без языка целовал)))))
+28
-3
+25
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IGROCHISHKA WANTS COOKIES
Ответ Аморалинни
Целовал мужчину!? А если бы это был чей-то сын, брат, муж, отец!?
Ещё один скандал!!!
+18
-2
+16
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ParvizLNDRreal
Ответ Аморалинни
Целовал мужчину!? А если бы это был чей-то сын, брат, муж, отец!?
😂😂
+16
-1
+15
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Oleg Olegov
Я дико извиняюсь, но у вас в одном предложении слова Лига Чемпионов, мужчины, губы и член(
+14
-1
+13
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IGROCHISHKA WANTS COOKIES
Ответ Слава Мельников
а что вы сейчас сделали?))
прокомментировал то что я не буду комментировать)))
+15
-2
+13
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Дмитрий
Ответ SexyCow
С одной стороны те кто за ЛГБТ перегибают сильно палку, так же как и противники ЛГБТ. кто то целует голову бартеза.джпег
А ведь у Бартеза есть внуки! А какой то Благ целовал лысину их деда.
+11
0
+11
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SexyCow
С одной стороны те кто за ЛГБТ перегибают сильно палку, так же как и противники ЛГБТ.

кто то целует голову бартеза.джпег
+12
-2
+10
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sined2000
Ответ IGROCHISHKA WANTS COOKIES
прокомментировал то что я не буду комментировать)))
Пожалуй оставлю этот комментарий без комментариев
+8
0
+8
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Клирик
У нас весь Кавказ в лице крепких, здоровых мужчин целуется. Никто не возбуждается. Вроде...
+7
0
+7
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Слава Мельников
Ответ IGROCHISHKA WANTS COOKIES
эта ситуация уже становится настолько странной, что я пожалуй не буду это комментировать
а что вы сейчас сделали?))
+7
-2
+5
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blаncо
Скоро и Оздоев вступится за Рубиалеса.
+7
-3
+4
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Заборостроитель
Как Леонид Ильич с Хонекером
+6
-2
+4
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Дмитрий
Ответ Oleg Olegov
Я дико извиняюсь, но у вас в одном предложении слова Лига Чемпионов, мужчины, губы и член(
И АнГдия!
+3
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+3
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помню джанашия
Ответ IGROCHISHKA WANTS COOKIES
прокомментировал то что я не буду комментировать)))
А не буду комментировать твой комментарий,который ты прокомментировал
+3
0
+3
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Дмитрий
Ангдия все это время стоит на коленях?
+2
0
+2
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Новый Орлеан
Ответ 6tspey7tb5
Может пора уже Эрмосе выступить публично. Закопают же Рубиалеса. Жалко мужика. Он же без языка целовал)))))
Испанский поцелуй?
+4
-2
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Андоррский почтальон
Ответ Аморалинни
Целовал мужчину!? А если бы это был чей-то сын, брат, муж, отец!?
Или жена?)
+3
-1
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Ярик01
Ответ Дмитрий Рабко
Вот мне интересно, а если женщина гетеросексуальной ориентации поцелует женщину такой же ориентации это домогательство или нет ? А если первая будет открытой лесбиянкой - как в этой ситуации ? А если вторая окажется скрытой лесбиянкой, не обвинит ли она первую ? И на последок - если гетеросексуальную женщину поцелует Элтон Джон, можно ли это считать сексуальным домогательством ?
Наличие сексуального подтекста потенциально может утяжелять нарушение против неприкосновенности и свободы личности
(в России проблем совсем нет, лови и целуй кого хочешь, максимум к побоям притянут)
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Koulmann
Ответ Niyaz niyaz
Могу поспорить,что если бы эту девушку поцеловала какая нибудь чиновник женщина,такого шума бы не было
В губы? Серьёзно? Не было бы шума?
Латентность или пропаганда вас заела?
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Oleg Olegov
Ответ Дмитрий
И АнГдия!
Да. И радость)
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Koulmann
Ответ Niyaz niyaz
Конечно,ведь это "правильные" ценности
Причем тут "правильность" ценностей?
Совсем поехали крышей, эпически вам сазрали мозг пропагандой.
Почему-то в Италии целющихся мужиков в сотни раз больше, чем в Нидерландах.
И ориентация тут совершенно непричем, невежды.
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Дмитрий Грачев
Великий Карл-Хайнц Румменигге тысячу раз прав!
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Yujanin
они ТАМ окончательно рехнулись
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