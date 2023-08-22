«Я целовал мужчин, не в губы, от радости. Это эмоции, не стоит преувеличивать». Румменигге о том, что Рубиалес поцеловал футболистку
Карл-Хайнц Румменигге вступился за Луиса Рубиалеса на фоне скандала с поцелуем.
Карл-Хайнц Румменигге вступился за Луиса Рубиалеса на фоне скандала с поцелуем
Глава Королевской испанской футбольной федерации Луис Рубиалес крепко обнял и поцеловал в губы футболистку сборной Испании Дженнифер Эрмосо после победы испанок в финале женского чемпионата мира над Ангдией (1:0).
«Думаю, не стоит преувеличивать. Когда ты становишься чемпионом мира, тебя одолевают эмоции.
Когда мы выиграли Лигу чемпионов, я целовал мужчин, не в губы, от радости», – сказал член наблюдательного совета «Баварии».
Скандал в женской сборной Испании: президент федерации поцеловал игрока в губы. Теперь ждут отставку
Игра про Олимпиаду в Древней Греции. За прохождение – промокод на доставку
кто то целует голову бартеза.джпег
(в России проблем совсем нет, лови и целуй кого хочешь, максимум к побоям притянут)
Латентность или пропаганда вас заела?
Совсем поехали крышей, эпически вам сазрали мозг пропагандой.
Почему-то в Италии целющихся мужиков в сотни раз больше, чем в Нидерландах.
И ориентация тут совершенно непричем, невежды.