«Я целовал мужчин, не в губы, от радости. Это эмоции, не стоит преувеличивать». Румменигге о том, что Рубиалес поцеловал футболистку

Карл-Хайнц Румменигге вступился за Луиса Рубиалеса на фоне скандала с поцелуем.

вступился за на фоне скандала с поцелуем

Глава Королевской испанской футбольной федерации Луис Рубиалес крепко обнял и поцеловал в губы футболистку сборной Испании Дженнифер Эрмосо после победы испанок в финале женского чемпионата мира над Ангдией (1:0).

«Думаю, не стоит преувеличивать. Когда ты становишься чемпионом мира, тебя одолевают эмоции.

Когда мы выиграли , я целовал мужчин, не в губы, от радости», – сказал член наблюдательного совета «Баварии».

Скандал в женской сборной Испании: президент федерации поцеловал игрока в губы. Теперь ждут отставку

Игра про Олимпиаду в Древней Греции. За прохождение – промокод на доставку