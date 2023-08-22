Экс-судья Эстрада Фернандес потребовал от RFEF применить протокол действий против сексуального насилия и уволить Рубиалеса из-за поцелуя с футболисткой
Бывший судья Хавьер Эстрада Фернандес добивается отставки президента RFEF.
Во время вручения футболисткам сборной Испании золотых медалей женского чемпионата мира Луис Рубиалес поцеловал в губы нападающую Дженнифер Эрмосо. Позднее глава Королевской испанской футбольной федерации принес извинения, а Эрмосо призвала не зацикливаться на случившемся.
Эстрада Фернандес принял решение направить в федерацию жалобу, в которой указал на «недопустимое и постыдное» поведение ее руководителя и потребовал использовать протокол действий против сексуального насилия.
Также бывший арбитр призвал немедленно отправить Рубиалеса в отставку из-за «неприемлемого поведения» и «превышения полномочий».
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Мужчины должны целовать только мужчин.
Как барселонский звезда Стоичков, который взасос с партнёрами целовался.
А то что же это такое - глава федерации какой-то отсталый натурал, а не продвинутый гей! Куда королевская семья Испании смотрит!
Хи-хи.
Насчёт очевидности : ну а как ещё это трактовать, она же сказала что ей это не по кайфу, претензий не имеет - не значит что ее это устраивает, но что произошло, то произошло , уже ничего изменить она не может
Они вообще любят оскорбляться за других. Есть такие видео, где парень в мексиканской одежде подходит к воукнутым и они ему говорят, мол, сними это, это культурная апроприация, это хейт крайм и т.д. Затем он в этой одежде подходит к мексиканцам и спрашивает "вас оскорбляет мой внешний вид?" на что они все, как нормальные люди, говорят "нет, а должен оскорблять?", мол, никаких проблем, наоборот, круто, что ты прикасаешься к нашей культуре.