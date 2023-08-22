Экс-судья Эстрада Фернандес потребовал от RFEF применить протокол действий против сексуального насилия и уволить Рубиалеса из-за поцелуя с футболисткой

Теги Луис Рубиалес происшествия судьи Федерация футбола Испании сборная Испании жен Хавьер Эстрада Фернандес Футбол

Бывший судья Хавьер Эстрада Фернандес добивается отставки президента RFEF.

Во время вручения футболисткам сборной Испании золотых медалей женского чемпионата мира Луис Рубиалес поцеловал в губы нападающую Дженнифер Эрмосо. Позднее глава Королевской испанской футбольной федерации принес извинения, а Эрмосо призвала не зацикливаться на случившемся.

Эстрада Фернандес принял решение направить в федерацию жалобу, в которой указал на «недопустимое и постыдное» поведение ее руководителя и потребовал использовать протокол действий против сексуального насилия.

Также бывший арбитр призвал немедленно отправить Рубиалеса в отставку из-за «неприемлемого поведения» и «превышения полномочий».

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47 комментариев

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Mechel**
Сразу кастрировать Рубиалеса?
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Н.Ф.
Директор автобазы в конце рабочего дня лично целует всех водителей в губы, чтобы узнать, какая тварь постоянно сливает соляру.
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Bender rules
Требую запретить празднование голов с партнерами. Вы себе можете представить, чтобы на работе коллега после удачного рабочего дня запрыгивал на шею, обниматься лез. А ведь это чей то брат, муж, парень.😂
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Назар Игорь
Законодательно отменить поцелуи, обнимашки, рукопожатия, любое оказание внимания женщинам приравнивается к сексуальному насилию.
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Мақсат Алдаш
Ответ Mechel**
Сразу кастрировать Рубиалеса?
Губы кастрировать
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NIK7478
А с чего взяли, что там было насилие?Что-то жалоб от этой дамы нигде не слышно!
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Славонычч
Ну ладно он поцеловал бы так мужика 😘
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Олег Щёголев
Отрезать йенг? Да пожалуйста. Пришить сиськи? Будьте любезны. Жить с собакой? Ваше право. Мужчине поцеловать женщину? Не в этом мире.
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CHELSEA_2008
Все бы норм, если бы в обратную сторону это тоже действовало! Чтобы женщин тоже увольняли и гнобили за неуместные поцелуи и вешания на шею!) И в особенности уделить внимание финансовому насилию!
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Леван Мкртчян
Знаменитое графити на Берлинской стене, где Брежнев целуется в губы с Хонекером, это же общество сделало достоянием мировой культуры и важным наследием искусства 20-го века. Хотя там тоже, Леонид Ильич особо никого не спрашивал, когда лез целоваться в губы
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larissa
Ответ Назар Игорь
Законодательно отменить поцелуи, обнимашки, рукопожатия, любое оказание внимания женщинам приравнивается к сексуальному насилию.
Всё верно.
Мужчины должны целовать только мужчин.
Как барселонский звезда Стоичков, который взасос с партнёрами целовался.
А то что же это такое - глава федерации какой-то отсталый натурал, а не продвинутый гей! Куда королевская семья Испании смотрит!
Хи-хи.
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Олег Щёголев
Ответ red hikkikomori
Не знаю насчёт собак, но первые две вещи люди делают добровольно, и никого не принуждают. А этот без спроса такое творит прилюдно с другим человеком
Этот другой вполне взрослый человек претензий не имеет. Сколько уже искореженных если не жизней, то карьер из-за кудахтающих доброжелателей.
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КЛУБ С ИСТОРИЕЙ!
Ахахахаха,,что это за жесть? Я отказываюсь верить в эту дичь. В каком мире мы живём. Кто то ещё хочет себе ,внутривенно, европейских ценностей?
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Radik_2.0
Ответ Фанат Ференцвароша
Я поддерживаю призывы против насилия и буллинга в отношении женщин, насилия и буллинга в отношении ЛГБТ сообществ и тд. Но то, что сейчас делается - обычная истерия. Активистки хотят беспочвенной истерией добиться своего. Даже некоторых западных либералов уже достала эта истерия от лгбт и фем активистов. Естественно мы понимаем, что ни о каком насилии тут нет и речи. Рубиалес поступил себя не тактично и странно. С какой то стороны и отвратительно Но это максимум.
а насилие и буллинг в адрес мужчин? на всякий спросил
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fizrukfizruk
кринж
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Пылесос
Вот если бы мужика поцеловал, пошёл бы на повышение.
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red hikkikomori
Ответ Олег Щёголев
Завидую вам всем, которым "все очевидно") Представь (извини, что на "ты"), что ты выиграл международный конкурс или заключил многомиллионный контракт для фирмы. И начальница на эмоциях поцеловала тебя от радости. Всё, ей после этого повеситься что ли? А главное, непонятно, как дальше жить тем, кто это видел)
Мне было бы неприятно от этого и некомфортно , особенно если на весь мир это будет транслироваться , тем более я женат.Чувство вины перед женой возникло бы.
Насчёт очевидности : ну а как ещё это трактовать, она же сказала что ей это не по кайфу, претензий не имеет - не значит что ее это устраивает, но что произошло, то произошло , уже ничего изменить она не может
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Radik_2.0
че они так вцепились в мужика. он извинился, футболистка сказала всё норм. оставьте в покое уже. давайте расстреляем уж тогда, чего мелочиться
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КЛУБ С ИСТОРИЕЙ!
Ответ Мақсат Алдаш
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Если для вас всё ок, то могу только обрадоваться, что вы не мой знакомый.
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TeRex
Ответ NIK7478
А с чего взяли, что там было насилие?Что-то жалоб от этой дамы нигде не слышно!
Так это классика леваков. Сама "жертва" сказала, что никаких проблем, обоюдные эмоции радости и т.д. Но воукнутые всех мастей, как полагается, оскорбились за неё.
Они вообще любят оскорбляться за других. Есть такие видео, где парень в мексиканской одежде подходит к воукнутым и они ему говорят, мол, сними это, это культурная апроприация, это хейт крайм и т.д. Затем он в этой одежде подходит к мексиканцам и спрашивает "вас оскорбляет мой внешний вид?" на что они все, как нормальные люди, говорят "нет, а должен оскорблять?", мол, никаких проблем, наоборот, круто, что ты прикасаешься к нашей культуре.
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Легато
Испанский стыд от этого всего
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добрый грек
Ответ Мақсат Алдаш
Губы кастрировать
Лучше закатать
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RSI
Ответ Mechel**
Сразу кастрировать Рубиалеса?
Сменить ему пол. Пускай хоть обцелуется😂
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T622222
Жаль Л. И. Брежнев не дожил он бы показал что такое в губы ♥️
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uchiyamada
А что, в Испании сексуальное насилие наказывается увольнением? Нет уж, тут дело пахнет сроком.
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