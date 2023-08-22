Экс-судья Эстрада Фернандес потребовал от RFEF применить протокол действий против сексуального насилия и уволить Рубиалеса из-за поцелуя с футболисткой

Бывший судья Хавьер Эстрада Фернандес добивается отставки президента RFEF.

Во время вручения футболисткам сборной Испании золотых медалей женского чемпионата мира поцеловал в губы нападающую Дженнифер Эрмосо. Позднее глава Королевской испанской футбольной федерации принес извинения, а Эрмосо призвала не зацикливаться на случившемся.

Эстрада Фернандес принял решение направить в федерацию жалобу, в которой указал на «недопустимое и постыдное» поведение ее руководителя и потребовал использовать протокол действий против сексуального насилия.

Также бывший арбитр призвал немедленно отправить Рубиалеса в отставку из-за «неприемлемого поведения» и «превышения полномочий».

Против босса испанского футбола уже премьер-министр – из-за скандала с поцелуем в губы игрока женской сборной

Игра про Олимпиаду в Древней Греции. За прохождение – промокод на доставку