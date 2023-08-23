Гринвуд интересен английским и зарубежным клубам. «МЮ» хочет продать вингера или отдать в аренду

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия возможные трансферы Мэйсон Гринвуд Футбол

Вингер «МЮ» Мэйсон Гринвуд пользуется спросом на трансферном рынке.

«Манчестер Юнайтед» 21 августа подвел итоги внутреннего расследования, связанного с обвинениями игрока в изнасиловании его девушки, и пришел к выводу, что полузащитник невиновен. Однако Гринвуд все равно покидает клуб.

По данным ESPN, «Юнайтед» знают об интересе к 21-летнему англичанину как со стороны английских клубов, так и зарубежных.

«МЮ» хочет продать футболиста сразу или отправить в аренду.

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30 комментариев

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dr. cage
Клуб который его подберёт скорее всего не прогадает..

Он сам по себе не безнадежная английская табуретка, а тут ещё и мотивация вернуть себе добрую славу, репутацию.. И всего 21 год..

И кажется, МЮ сглупил, что не дал пацану шанс..
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Lionel Andres Messi 10
Лапорте однозначно стоит присмотреться. Гринвуд всяко лучше Феликса – хоть и играют на разных флангах, но Мэйсона ещё и в центре можно использовать (а нынешнего Левандовского не тяжело будет усадить на лавку). Даже если не заиграет, всё равно пригодится – будет выбивать у сопляков деньги на завтраки; вся выручка – в бюджет.
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Ronaldinho Gaúcho
Ответ dr. cage
Клуб который его подберёт скорее всего не прогадает.. Он сам по себе не безнадежная английская табуретка, а тут ещё и мотивация вернуть себе добрую славу, репутацию.. И всего 21 год.. И кажется, МЮ сглупил, что не дал пацану шанс..
Полностью согласен.
+11
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manhuntrock
То есть другие английские клубы не смущает вся эта история? Что и требовалось доказать. Какие же дебилы в руководстве МЮ сидят.
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Спартак Гордость России
Спартаку не помешал бы
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ParvizLNDRreal
Парень будет рвать и метать. Жозе давай пацана под свой бок забирай.
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sergeipiter
Ответ Ман Сити
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по себе не стоит судить
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Ilya Shilovskiy
Ответ ParvizLNDRreal
Парень будет рвать и метать. Жозе давай пацана под свой бок забирай.
ну, кстати, в Роме бы не затерялся
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Derrick13
Есть микроскопическая надежда, что отдадут в аренду, Гринвуд отработает как надо и в связи примерным поведением вернут.
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M.U fan
а почему в м.ю нельзя ему играть а в других английских командах можно какой-то заговор
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Ilya Shilovskiy
Ответ Ман Сити
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Это полено накидало не мало голов, так-то)
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nookiehatesu
Отдать в аренду ))
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Ilya Shilovskiy
Ответ Любезный Коссутий
если в аренду, то не сможет играть против МЮ
там, как договорятся) нередкими бывают случаи, когда позволяют)
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Artuom Batishev
Ответ manhuntrock
То есть другие английские клубы не смущает вся эта история? Что и требовалось доказать. Какие же дебилы в руководстве МЮ сидят.
Если не называется ни один из этих клубов - велика вероятность, что это просто вброс. Так часто делают когда хотят продать: "смотрите, желающих много, поспешите, а иначе уведут" 😅
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Bego Yusupov
Ответ Ман Сити
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давно тебя не видел тролль
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sergeipiter
Ответ M.U fan
а почему в м.ю нельзя ему играть а в других английских командах можно какой-то заговор
потому что руководство МЮ сектанты и слабохарактерные, пытаются всем угодить. по итогу лысый бабло отмывает, а остальные типа ничего не видят, кроме меньшинств
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sergeipiter
Ответ manhuntrock
То есть другие английские клубы не смущает вся эта история? Что и требовалось доказать. Какие же дебилы в руководстве МЮ сидят.
они там уже больше десяти лет сидят. модно взглянуть на результаты и всё сразу видно
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Vladimir Frolov
Ответ Lionel Andres Messi 10
Лапорте однозначно стоит присмотреться. Гринвуд всяко лучше Феликса – хоть и играют на разных флангах, но Мэйсона ещё и в центре можно использовать (а нынешнего Левандовского не тяжело будет усадить на лавку). Даже если не заиграет, всё равно пригодится – будет выбивать у сопляков деньги на завтраки; вся выручка – в бюджет.
🤣🤣🤣
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WelcomeBackPURE
Ответ Спартак Гордость России
Спартаку не помешал бы
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Chelsea`s Lev
Дебилы в руководстве МЮ, после оправдания уголовного суда, на пол-года устроили своё судилище: линчевать его или нет. Надеюсь, что у него нормальный, независимый от МЮ агент и пацан перейдёт забесплатно в другой клуб, в котором получит клубную защиту от посягательств СМИ и т.д.
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Руслан Саидов
в аренду пожалуйста
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Кулёс
челси аууууууууууууууу)
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Ilya Shilovskiy
Мурыжат парня только...
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llolishe
Перейдет в Ланс и выкинет МЮшок из ЛЧ закинув хет=трик
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Партизанен
Можно в Россию, Промес подтвердит
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