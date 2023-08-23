Гринвуд интересен английским и зарубежным клубам. «МЮ» хочет продать вингера или отдать в аренду
Вингер «МЮ» Мэйсон Гринвуд пользуется спросом на трансферном рынке.
«Манчестер Юнайтед» 21 августа подвел итоги внутреннего расследования, связанного с обвинениями игрока в изнасиловании его девушки, и пришел к выводу, что полузащитник невиновен. Однако Гринвуд все равно покидает клуб.
По данным ESPN, «Юнайтед» знают об интересе к 21-летнему англичанину как со стороны английских клубов, так и зарубежных.
«МЮ» хочет продать футболиста сразу или отправить в аренду.
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Он сам по себе не безнадежная английская табуретка, а тут ещё и мотивация вернуть себе добрую славу, репутацию.. И всего 21 год..
И кажется, МЮ сглупил, что не дал пацану шанс..