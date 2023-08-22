Гендиректор «МЮ» о Гринвуде: «Мэйсон не совершал действий, в которых его обвиняли. Но он признал, что совершил ошибки. Продолжим поддерживать его и предполагаемую жертву»

Директор «МЮ» объяснил решение не продолжать сотрудничество с Мэйсоном Гринвудом.

Гринвуду были предъявлены обвинения в насилии и угрозах в отношении его девушки Хэрриет Робсон. Позднее обвинения были сняты, однако «МЮ» начал собственное расследование и отстранил Гринвуда от тренировок до его завершения.

В понедельник клуб объявил о расторжении контракта с 21-летним полузащитником по согласию сторон, несмотря на то, что расследование доказало его невиновность. Клуб объяснил решение тем, что Гринвуду будет сложно возобновить карьеру в «МЮ».

«Теперь, когда мы завершили и объявили результаты клубного расследования в отношении , я хочу прямо и открыто рассказать нашим болельщикам о процессе расследования и причинах нашего решения.

Хотя мы не смогли получить доступ к некоторым доказательствам по причинам, которые мы уважаем, доказательства, которые у нас были, привели нас к выводу, что Мэйсон не совершал действий, в которых его обвиняли. Я ограничен в том, что я могу рассказать, по юридическим причинам.

На прошлой неделе СМИ сообщили, что мы решили реинтегрировать Мэйсона в состав. Реинтеграция была одним из вариантов, которые мы рассматривали и планировали. В течение последних шести месяцев было обдумано и запланировано несколько вариантов, и моя точка зрения менялась по мере продвижения нашего процесса. Хотя окончательное решение оставалось за мной, я принимал во внимание различные факторы и точки зрения вплоть до окончательного принятия решения.

Хотя я удовлетворен тем, что Мэйсон не совершал действий, в которых его обвиняли, Мэйсон признал, что совершил ошибки, за которые он берет на себя ответственность. Я также осознаю, что Мэйсону придется столкнуться с проблемой восстановления своей карьеры и воспитания ребенка вместе со своим партнером под пристальным вниманием «Манчестер Юнайтед».

Хотя мы решили, что Мэйсон попытается восстановить свою карьеру вне «Манчестер Юнайтед», это не означает, что этому делу конец. Клуб продолжит предлагать свою поддержку как предполагаемой жертве, так и Мэйсону, чтобы помочь им восстановиться и двигаться вперед в жизни», – сообщил генеральных директор « » .

Гринвуда не пустили обратно в «МЮ». План возвращения был, но сорвался

Игра про Олимпиаду в Древней Греции. За прохождение – промокод на доставку