Гендиректор «МЮ» о Гринвуде: «Мэйсон не совершал действий, в которых его обвиняли. Но он признал, что совершил ошибки. Продолжим поддерживать его и предполагаемую жертву»

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия Мэйсон Гринвуд Ричард Арнольд Футбол

Директор «МЮ» объяснил решение не продолжать сотрудничество с Мэйсоном Гринвудом.

Гринвуду были предъявлены обвинения в насилии и угрозах в отношении его девушки Хэрриет Робсон. Позднее обвинения были сняты, однако «МЮ» начал собственное расследование и отстранил Гринвуда от тренировок до его завершения.

В понедельник клуб объявил о расторжении контракта с 21-летним полузащитником по согласию сторон, несмотря на то, что расследование доказало его невиновность. Клуб объяснил решение тем, что Гринвуду будет сложно возобновить карьеру в «МЮ».

«Теперь, когда мы завершили и объявили результаты клубного расследования в отношении Мэйсона Гринвуда, я хочу прямо и открыто рассказать нашим болельщикам о процессе расследования и причинах нашего решения.

Хотя мы не смогли получить доступ к некоторым доказательствам по причинам, которые мы уважаем, доказательства, которые у нас были, привели нас к выводу, что Мэйсон не совершал действий, в которых его обвиняли. Я ограничен в том, что я могу рассказать, по юридическим причинам.

На прошлой неделе СМИ сообщили, что мы решили реинтегрировать Мэйсона в состав. Реинтеграция была одним из вариантов, которые мы рассматривали и планировали. В течение последних шести месяцев было обдумано и запланировано несколько вариантов, и моя точка зрения менялась по мере продвижения нашего процесса. Хотя окончательное решение оставалось за мной, я принимал во внимание различные факторы и точки зрения вплоть до окончательного принятия решения.

Хотя я удовлетворен тем, что Мэйсон не совершал действий, в которых его обвиняли, Мэйсон признал, что совершил ошибки, за которые он берет на себя ответственность. Я также осознаю, что Мэйсону придется столкнуться с проблемой восстановления своей карьеры и воспитания ребенка вместе со своим партнером под пристальным вниманием «Манчестер Юнайтед».

Хотя мы решили, что Мэйсон попытается восстановить свою карьеру вне «Манчестер Юнайтед», это не означает, что этому делу конец. Клуб продолжит предлагать свою поддержку как предполагаемой жертве, так и Мэйсону, чтобы помочь им восстановиться и двигаться вперед в жизни», – сообщил генеральных директор «Манчестер Юнайтед» Ричард Арнольд.

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15 комментариев

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<~Inter~>
МЮ решил себя закопать в этой истории? Отрицают совершение преступления, но делают акцент на какой-то ошибке Мэйсона. И в целом зачем отказываться от игрока, если клуб считает, что он ничего не сделал
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damondiamond
если не делал того, в чем его обвиняют, то почему вы его решили кикнуть? что за руководство такое тупое? все совершают ошибки, но играют и в МЮ, и других клубах
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rigobersong
Я так и не понял, она сама себя избила как Тайлер Дерден?:))
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damondiamond
Ответ QWertY
Потому что его репутация подпорчена, его все таки не оправдали в итоге, а тупо сняли обвинения. Клуб тупо не стал рисковать из за одного игрока
снятие обвинений = оправдание
+5
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QWertY
Ответ damondiamond
если не делал того, в чем его обвиняют, то почему вы его решили кикнуть? что за руководство такое тупое? все совершают ошибки, но играют и в МЮ, и других клубах
Потому что его репутация подпорчена, его все таки не оправдали в итоге, а тупо сняли обвинения. Клуб тупо не стал рисковать из за одного игрока
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damondiamond
Ответ Galym Muratuly
Это означает мировое соглашение со стороны жертвы. Она ведь забрала своё обвинение
нет такого, что ты совершил преступление, а жертва потом забрала заявление и ты становишься невиновным, было проведено расследование, а то, что она выступала в поддержку Гринвуда, было просто приобщено к делу, но никак не является основной причиной оправдания
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Тухель
Кстати, если подумать, то эта ситуация отчасти похожа на ситуацию в фильме "Исчезнувшая". Гринвуд теперь не человек, а он безвольный раб своей девушки. Она может делать с ним всё что захочет, он похлеще Икарди теперь. Девушка будет решать все связанное с его карьерой, с его личной жизнью, с его деньгами и т.д. А если нет, то одно её слово и Гринвуда уничтожит общественность. Потому что он облажался и она этим воспользовалась.
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Ман Сити
Верить манковским нельзя. Если бы он не совершал, зачем вы откупили его от суда, заплатив свидетелям? пусть бы в суде доказал, как Менди, так нет.
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trav
Просто лютый кринж
Он не виноват, но он виноват.
Мы бы хотели его оставить, но если оставим, то он не сможет более с нами оставаться
Желаю Гринвуду найти новый клуб и возобновить карьеру
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Блуждающий странник
Если он не совершал действий в которых его обвиняли, то зачем вы с ним расторгли контракт? ))

"Продолжаем поддерживать его". Ага, четко поддержали и разорвали с ним контракт. Ещё и сделали это уже после старта сезона, сейчас сложнее найти команду
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Джорджио Че
Все эти речи, просто попытка усидеть на двух стульях. Намешал все в кучу. Чувак не виновен, но ошибки признает. Хотели вернуть в команду, но решили не возвращать, но будем помогать.
Бред какого-то мямли
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Galym Muratuly
Ответ damondiamond
снятие обвинений = оправдание
Это означает мировое соглашение со стороны жертвы. Она ведь забрала своё обвинение
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