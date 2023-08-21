Невилл о решении «МЮ» разорвать контракт с Гринвудом: «Наконец-то они это сделали. Но исполнение ужасное – в таких ситуациях нужно авторитетное руководство»

Гари Невилл считает верным решение «МЮ» разорвать контракт с Мэйсоном Гринвудом.

Гринвуду были предъявлены обвинения в насилии и угрозах в отношении его девушки Хэрриет Робсон. Позднее обвинения были сняты, однако «МЮ» начал собственное расследование и отстранил Гринвуда от тренировок до его завершения.

В понедельник клуб объявил о расторжении контракта с 21-летним полузащитником по согласию сторон, несмотря на то, что расследование доказало его невиновность. Клуб объяснил решение тем, что будет сложно возобновить карьеру в «МЮ».

«Наконец-то они это сделали. Думаю, с самого первого дня мне, как и всем, кто видел те доказательства, которые были первоначально обнародованы, было ясно, что он больше не сыграет за «Манчестер Юнайтед».

Итак, они это сделали, однако я бы сказал, что исполнено это было ужасно. При возникновении важных и трудных ситуаций вроде этой требуется сильное и авторитетное руководство. Это должно исходить сверху, а у « » этого нет», – сказал в эфире Sky Sports.

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