Невилл о решении «МЮ» разорвать контракт с Гринвудом: «Наконец-то они это сделали. Но исполнение ужасное – в таких ситуациях нужно авторитетное руководство»

Теги Манчестер Юнайтед Гари Невилл премьер-лига Англия Мэйсон Гринвуд Футбол

Гари Невилл считает верным решение «МЮ» разорвать контракт с Мэйсоном Гринвудом.

Гринвуду были предъявлены обвинения в насилии и угрозах в отношении его девушки Хэрриет Робсон. Позднее обвинения были сняты, однако «МЮ» начал собственное расследование и отстранил Гринвуда от тренировок до его завершения.

В понедельник клуб объявил о расторжении контракта с 21-летним полузащитником по согласию сторон, несмотря на то, что расследование доказало его невиновность. Клуб объяснил решение тем, что Гринвуду будет сложно возобновить карьеру в «МЮ».

«Наконец-то они это сделали. Думаю, с самого первого дня мне, как и всем, кто видел те доказательства, которые были первоначально обнародованы, было ясно, что он больше не сыграет за «Манчестер Юнайтед».

Итак, они это сделали, однако я бы сказал, что исполнено это было ужасно. При возникновении важных и трудных ситуаций вроде этой требуется сильное и авторитетное руководство. Это должно исходить сверху, а у «Манчестер Юнайтед» этого нет», – сказал Невилл в эфире Sky Sports.

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13 комментариев

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rigobersong
Ответ Влад Белянский
На решение суда конечно всем плевать, культура отмены - самое мерзкое изобретение человека
Не было никакого решения, т.к. заявитель отозвал заявление, решение было в ситуации с Менди, когда суд полностью его оправдал:)
+7
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+6
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Влад Белянский
На решение суда конечно всем плевать, культура отмены - самое мерзкое изобретение человека
+7
-5
+2
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ИМПЕРАТОР СПОРТСА
Ответ Viz
Какое же гнилое руководство правильно Невилл сказал нужно иметь стальные яйца чтобы быстро и четко принять решение по Гринвуду а не тянуть это на пол года политика трансферов вообще говно жаль конечно Тен Хага хороший тренер но без хорошего спортивного директора Тен Хагу как и любому другому тренеру не выжить в этой команде
У тебя знаки препинания платные что ли?
+2
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Viz
Какое же гнилое руководство правильно Невилл сказал нужно иметь стальные яйца чтобы быстро и четко принять решение по Гринвуду а не тянуть это на пол года политика трансферов вообще говно жаль конечно Тен Хага хороший тренер но без хорошего спортивного директора Тен Хагу как и любому другому тренеру не выжить в этой команде
+2
-1
+1
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Руслан Чесебиев
Ответ ИМПЕРАТОР СПОРТСА
У тебя знаки препинания платные что ли?
🤣🤣🤣
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Lavinka
Трусливое решение Мерто . Для клуба теперь важнее имидж а не спортивные результаты .
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Руслан Чесебиев
А чем закончилась эпопея с уголовкой Магуайера в Греции?🤔 там следствия у клуба не будет?
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Lavinka
Ответ Bobby Shmonka
Идиотское решение , бесплатно отпустили лучшего игрока атаки , возможно через пару лет его купит Челси за 200 млн))
Он не лучший и не был таковым .
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Слончик
Ответ Lavinka
Трусливое решение Мерто . Для клуба теперь важнее имидж а не спортивные результаты .
Так и есть. Маню зависит от фанатов, от их денег. Поэтому имидж важен. Если бы они сами платили болельшикам за посещение стадиона, могли бы не париться.
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