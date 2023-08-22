Невилл о расследовании «МЮ» дела Гринвуда: «Не должен клуб быть и судьей, и присяжными. Нужна независимая комиссия»

Теги Манчестер Юнайтед Гари Невилл премьер-лига Англия происшествия Мэйсон Гринвуд Футбол

Гари Невилл считает, что «МЮ» не должен был расследовать дело Мэйсона Гринвуда.

«Манчестер Юнайтед» вчера подвел итоги внутреннего расследования, связанного с обвинениями игрока в изнасиловании его девушки, и пришел к выводу, что полузащитник невиновен. Однако Гринвуд все равно покидает клуб.

«Что касается домашнего насилия и насилия в отношении женщин, то в этом вопросе должна быть независимая сторона.

Не должно быть такого, чтобы «МЮ» был и судьей, и присяжными в таком серьезном вопросе. Дело не только в том, что это проблема для них самих, но и для футбола.

Люди говорят о репутации «Ман Юнайтед», но здесь речь идет также и о Премьер-лиге. И я считаю, что такие серьезные вопросы должны рассматриваться независимой комиссией, потому что было очевидно, что «Манчестер Юнайтед» не имел навыков и опыта правильно разобраться с этой ситуацией. Это не их уровень с точки зрения опыта и экспертизы», – сказал экс-защитник «Юнайтед» в эфире Sky Sports.

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12 комментариев

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Aleksey Yashin
Нужна независимая комиссия, состоящая из пользователей Спортса
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Артем Горлов
насколько понимаю, клуб проводил расследование не для того, чтобы понять виновен Мэйсон или нет, а чтобы оценить собственные варианты. Точно ли для этого нужны судьи и присяжные? Кажется, нет. Ну зато теперь у клуба будет опыт, чтобы быстро разобраться в ситуации с Антони))
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Nobacho
Суд уже разобрался! Для чего нужны еще расследования от клуба, от апл, от феминисток, от тещи ? Тем более они примерились и решили жить вместе
Не удивлюсь что это у них ролевые игры такие а Гринвуд чуть увлекся ))
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Тухель
Если бы Антони нормально играл, то про бревно Гринвуда никто бы и не вспоминал и столько бы не ныли его защитники. Адама Джонсона, Менди, Муту и т.д. Выкидывали из клубов и не вспоминали, потому что команда важнее. А в МЮ культ спасителей, что сейчас придет (вставить фамилию) и МЮ заиграет.
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balander09
ну ок
внешние дядя решили что Гринвуд остаётся в МЮ, но в МЮ не хотят видеть игрока отсюда два варианта : играть так чтобы как-то реабилитироваться, либо совсем скиснуть
а если третья сторона решит что Гринвуд должен уйти, тогда игрок может сам начать права качать
итог: это третья сторона только усугубила бы ситуацию
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ArnoNeputevy
Один идиот критикует других идиотов. На самом деле Гринвуд очень талантливый игрок, а "МЮ" кадрово разваленная команда. Отсюда понятно, что надо было делать.
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manhuntrock
Да все уже, слили пацана.
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6tspey7tb5
Ответ Aleksey Yashin
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Тогда ему реальный срок дадут ))))
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S1rAlex
Ответ Тухель
Если бы Антони нормально играл, то про бревно Гринвуда никто бы и не вспоминал и столько бы не ныли его защитники. Адама Джонсона, Менди, Муту и т.д. Выкидывали из клубов и не вспоминали, потому что команда важнее. А в МЮ культ спасителей, что сейчас придет (вставить фамилию) и МЮ заиграет.
Гринвуд бревно? Это молодой топарь уровня Мусиалы и Фодена. Был.
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