Невилл о расследовании «МЮ» дела Гринвуда: «Не должен клуб быть и судьей, и присяжными. Нужна независимая комиссия»

Гари Невилл считает, что «МЮ» не должен был расследовать дело Мэйсона Гринвуда.

«Манчестер Юнайтед» вчера подвел итоги внутреннего расследования, связанного с обвинениями игрока в изнасиловании его девушки, и пришел к выводу, что полузащитник невиновен. Однако Гринвуд все равно покидает клуб.

«Что касается домашнего насилия и насилия в отношении женщин, то в этом вопросе должна быть независимая сторона.

Не должно быть такого, чтобы «МЮ» был и судьей, и присяжными в таком серьезном вопросе. Дело не только в том, что это проблема для них самих, но и для футбола.

Люди говорят о репутации «Ман Юнайтед», но здесь речь идет также и о Премьер-лиге. И я считаю, что такие серьезные вопросы должны рассматриваться независимой комиссией, потому что было очевидно, что « » не имел навыков и опыта правильно разобраться с этой ситуацией. Это не их уровень с точки зрения опыта и экспертизы», – сказал экс-защитник «Юнайтед» в эфире Sky Sports.

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