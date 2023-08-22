Владимир Быстров: «Переход в «Спартак» – это не мое решение, а возвращение в «Зенит» – мое»

Теги Спартак Зенит Владимир Быстров премьер-лига Россия Матч ТВ Футбол

Владимир Быстров вспомнил свои переходы из «Зенита» в «Спартак» и обратно.

Быстров – воспитанник»Зенита», он выступал за сине‑бело‑голубых до 2005 года и вернулся в клуб в 2009‑м.

– Часто говорят, что в 2009 году при вашем возвращении все решалось на уровне руководства. Это так, или за вами было решающее слово?

– Не знаю, кто там что решал. Но, по сути, у меня в контракте был пункт, в котором было прописано, что я по своему желанию могу уйти из клуба.

– Сложнее было перейти в «Спартак» или вернуться в «Зенит»?

– По ощущениям оба трансфера были стрессовыми. Сложно сказать, какой больше.

Просто, когда я переходил в «Спартак», это было, можно сказать, не моим решением. А вот возвращение в «Зенит» – мое решение, – сказал Быстров.

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69 комментариев

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ApXuMaHqPuT
Странно, а в 2005 Быстрик по другому говорил:

- Это правда, что в детстве болели за "Спартак"?

- Верно. Я родом из города Луга Ленинградской области. Но и я, и все мои друзья болели за "Спартак".
+79
-7
+72
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Alexandr Sokolov
Удобно)))
+67
-6
+61
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Stanislav Cherchesov
Целовать ромб видимо тоже было не его решение.
+42
-4
+38
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Roman_ello
🤡 такой он уж
+41
-5
+36
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T622222
Голы Зениту не я забивал, а потом Спартаку я…
+27
-6
+21
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Циник Петербургский
Ответ ApXuMaHqPuT
Странно, а в 2005 Быстрик по другому говорил: - Это правда, что в детстве болели за "Спартак"? - Верно. Я родом из города Луга Ленинградской области. Но и я, и все мои друзья болели за "Спартак".
Интернет помнит всё... А вот некоторые публичные люди, вроде Быстрова, не всегда помнят, где и что брякнули ;)
+15
0
+15
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Алексей Кондрашин
Ответ Stanislav Cherchesov
Целовать ромб видимо тоже было не его решение.
"Чужие губы тебя целуют..." )
+14
0
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Владимир Молявин
Врёт же.
+19
-6
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Спартак сила
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
из администрации президента звонили, да Вова?))))
+26
-16
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Jeicob Harlon
Ответ Stanislav Cherchesov
Целовать ромб видимо тоже было не его решение.
а я нашёл другую,хоть не люблю но целую
+7
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ГШ68
" - Суд помню, как шлем брали - помню, в середине - отрезало!
- Так не бывает: тут помню, тут не помню!
- Бывает! Я вот раз надрался, проснулся в милиции - ничего не помню!
- Как в Москву приехали, помнишь?
- Нет.
- Поселились в каком-то кypятнике.
- А дальше?
- Выпили".
+10
-3
+7
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Oleg Olegov
Вспомнил смешной баннер Виража про Быстрова, там за руки держатся десять фигурок людей и один поросенок)
+7
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Игорь Климов
Помню я тот очень смешной банер - "А был ли он человеком?".
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Тиджани Бабангида
Да-да.А целование ромбика - это вообще искусственный интеллект так решил
+6
-2
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Axl_rose
Помню какой абьюз устроили по возвращению. Хотя тянул команду полгода на себе точно. Молча тянул, что конечно, подкупало.
+4
-1
+3
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Попрыгунчик
Ответ ApXuMaHqPuT
Странно, а в 2005 Быстрик по другому говорил: - Это правда, что в детстве болели за "Спартак"? - Верно. Я родом из города Луга Ленинградской области. Но и я, и все мои друзья болели за "Спартак".
Когда он переехал в Москву, на стенах и дверях его дома те самые "друзья" написали все что они думают о Быстрове. Врет как дышит все в его решениях было как раз наоборот.
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Алексей Кондрашин
Вот на этом фото я в луже пьяный - это не я, а вот тут награду получаю - это я.
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seaman29
И нашим и вашим.Типичный современный приспособленец
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wild_pokemon
Те кто прмоложе может не помнит.
Было так, его вы.... из Зенита в 2004, по просьбе Петржелы не сработались, он сказал, что Володя ему не нужен, Спартак его подобрал.
В последнем его сезоне в Спартаке КБ боролись за чемпионство, Быстров фиерил, отдавал, забивал, зарабатывал пенальти, был одним из ключевых игроков.
Зенит по середине Чемпионата, непостижимым образом вытащил его обратно к себе, Спартак в концовке растерял очки и стал вторым, первый был Рубин, Зенит третий.
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Роман Ч
проститутка
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Евгений Кузнецов
возвращение Быстрова в "Зенит" - это решение товарищей из Администрации Президента (о звонке Федуну из АП и настойчивой рекомендации вернуть Быстрова в Питер ещё Карпин рассказывал)
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ericssons
А кто его больше любит, болельщики Зенита или Спартака? Я помню, что он хорошо играл и там и там.
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AldoRays
Не фанат спартака, но у меня почему то впечатление, что Быстров образца 2007-2009 года был просто ТОПом, который реально тащил спартак
Сейчас специально не буду гуглить, но помоему где то там даже был отрезок в чемпионате, где он чуть ли не в каждом матче забивал на протяжении 4- 5 игр.

Сейчас и близко по уровню нет такого игрока в РПЛ среди рос футболистов, даже странно, что на уровне сборной я его не помню от слова совсем, похоже прочто пропустил все важные турниры конца нулевых, не помню из-за чего
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Андрей Гусев
Ответ Владимир Молявин
Врёт же.
И не краснеет!!!!!!!!!!!!!
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prosvetov82@mail.ru
Ответ ApXuMaHqPuT
Странно, а в 2005 Быстрик по другому говорил: - Это правда, что в детстве болели за "Спартак"? - Верно. Я родом из города Луга Ленинградской области. Но и я, и все мои друзья болели за "Спартак".
В детстве многие болели за Спартак, это вполне объяснимо. Даже я, коренной ленинградец, сначала смотрел Спартак в Лиге Чемпионов и болел за него, когда был мелким. Цепляетесь за какую то очевидность, раздувая это до вселенского предательства)
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