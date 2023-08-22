Владимир Быстров: «Переход в «Спартак» – это не мое решение, а возвращение в «Зенит» – мое»
Владимир Быстров вспомнил свои переходы из «Зенита» в «Спартак» и обратно.
Быстров – воспитанник»Зенита», он выступал за сине‑бело‑голубых до 2005 года и вернулся в клуб в 2009‑м.
– Часто говорят, что в 2009 году при вашем возвращении все решалось на уровне руководства. Это так, или за вами было решающее слово?
– Не знаю, кто там что решал. Но, по сути, у меня в контракте был пункт, в котором было прописано, что я по своему желанию могу уйти из клуба.
– Сложнее было перейти в «Спартак» или вернуться в «Зенит»?
– По ощущениям оба трансфера были стрессовыми. Сложно сказать, какой больше.
Просто, когда я переходил в «Спартак», это было, можно сказать, не моим решением. А вот возвращение в «Зенит» – мое решение, – сказал Быстров.
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- Это правда, что в детстве болели за "Спартак"?
- Верно. Я родом из города Луга Ленинградской области. Но и я, и все мои друзья болели за "Спартак".
- Так не бывает: тут помню, тут не помню!
- Бывает! Я вот раз надрался, проснулся в милиции - ничего не помню!
- Как в Москву приехали, помнишь?
- Нет.
- Поселились в каком-то кypятнике.
- А дальше?
- Выпили".
Было так, его вы.... из Зенита в 2004, по просьбе Петржелы не сработались, он сказал, что Володя ему не нужен, Спартак его подобрал.
В последнем его сезоне в Спартаке КБ боролись за чемпионство, Быстров фиерил, отдавал, забивал, зарабатывал пенальти, был одним из ключевых игроков.
Зенит по середине Чемпионата, непостижимым образом вытащил его обратно к себе, Спартак в концовке растерял очки и стал вторым, первый был Рубин, Зенит третий.
Сейчас специально не буду гуглить, но помоему где то там даже был отрезок в чемпионате, где он чуть ли не в каждом матче забивал на протяжении 4- 5 игр.
Сейчас и близко по уровню нет такого игрока в РПЛ среди рос футболистов, даже странно, что на уровне сборной я его не помню от слова совсем, похоже прочто пропустил все важные турниры конца нулевых, не помню из-за чего