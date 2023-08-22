Владимир Быстров: «Переход в «Спартак» – это не мое решение, а возвращение в «Зенит» – мое»

Владимир Быстров вспомнил свои переходы из «Зенита» в «Спартак» и обратно.

Быстров – воспитанник» », он выступал за сине‑бело‑голубых до 2005 года и вернулся в клуб в 2009‑м.

– Часто говорят, что в 2009 году при вашем возвращении все решалось на уровне руководства. Это так, или за вами было решающее слово?

– Не знаю, кто там что решал. Но, по сути, у меня в контракте был пункт, в котором было прописано, что я по своему желанию могу уйти из клуба.

– Сложнее было перейти в «Спартак» или вернуться в «Зенит»?

– По ощущениям оба трансфера были стрессовыми. Сложно сказать, какой больше.

Просто, когда я переходил в « », это было, можно сказать, не моим решением. А вот возвращение в «Зенит» – мое решение, – сказал .

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