«Сексуальное насилие над женщинами должно прекратиться». Министр по социальным правам Испании о том, что Рубиалес поцеловал футболистку
Министр по социальным правам Испании осудила Луиса Рубиалеса.
В финале женского чемпионата мира, прошедшего в Австралии и Новой Зеландии, сборная Испании обыграла Англию (1:0) и выиграла титул впервые в своей истории.
Во время церемонии вручения медалей глава Королевской испанской футбольной федерации Луис Рубиалес крепко обнял и поцеловал в губы футболистку сборной Дженнифер Эрмосо.
«О чем речь, если они [мужчины] делают это на виду у всей Испании, то чего только не сделают наедине. Сексуальное насилие в отношении женщин должно прекратиться. Обнимаю чемпионок!» – написала Ионе Беларра.
Министр равенства Испании о том, что Рубиалес поцеловал футболистку: «Это форма сексуального насилия. Поцелуй без согласия недопустим»
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А это ли не насилие над женщинами в угоду ЛГБТ-сообществу? Это ли не объективизация женщин и фаворитизм (обнимает она только чемпионок)?
- Несмотря на одинаковую жирность, для людей оливье все-таки полезнее
- конечно!
- а дуб?
- конечно!
- а сосну?
- тогда весь лес вырублю
Переживание за близкого человека не равно приравниванию его к собственности.
Целовать женщину, не спрашивая ее дозволения - как минимум, некультурно, но вот такие министры равенства и министры социальных прав, только делают хуже. Вместо того, чтобы просто сделать замечание, нужно раздуть из мухи слона, раскудахтаться на весь мир, и обвинить человека чуть-ли не в изнасиловании. Интересно, какую реакцию у психически здорового человека, это вызовет? Правильно, обратно противоположную той, что хотела бы добиться эта дама.
Согласен, криминального здесь ничего не произошло, но выглядел поступок максимально нетактично. Я бы не хотел, чтобы меня в губы без разрешения целовала взрослая малознакомая тетка
Да, с одной стороны кого-то целовать в губы без его на то согласия.....ну такое себе.
С другой стороны, ну видно же по видео, что там чисто ситуативные эмоции: прихватил за голову, сказал на радостях явно приятные слова и как-то по-отечески чмокнул в губы и сразу же отпустил, переведя с неё внимание на других. То есть не чувствовалось что он прям хотел какие-то сексуальные инстинкты удовлетворить. Это без похоти было, без желания помацать за разные части тела. Чисто секундные эмоции.
Ну и надо сделать скидку, что он из Южной Европы. Эти итальянцы и испанцы вообще очень лояльны ко всяким там тактильным моментам, обнимашкам и поцелуям. Чисто менталитет ещё такой.
Эту черненькую с косой я б в Факел прям счас бы взял.