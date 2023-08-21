«Сексуальное насилие над женщинами должно прекратиться». Министр по социальным правам Испании о том, что Рубиалес поцеловал футболистку

Министр по социальным правам Испании осудила Луиса Рубиалеса.

В финале женского чемпионата мира, прошедшего в Австралии и Новой Зеландии, сборная Испании обыграла Англию (1:0) и выиграла титул впервые в своей истории.

Во время церемонии вручения медалей глава Королевской испанской футбольной федерации крепко обнял и поцеловал в губы футболистку сборной Дженнифер Эрмосо.

«О чем речь, если они [мужчины] делают это на виду у всей Испании, то чего только не сделают наедине. Сексуальное насилие в отношении женщин должно прекратиться. Обнимаю чемпионок!» – написала Ионе Беларра.

Министр равенства Испании о том, что Рубиалес поцеловал футболистку: «Это форма сексуального насилия. Поцелуй без согласия недопустим»

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