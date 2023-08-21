«Сексуальное насилие над женщинами должно прекратиться». Министр по социальным правам Испании о том, что Рубиалес поцеловал футболистку

Теги Луис Рубиалес женский футбол Федерация футбола Испании сборная Испании жен Политика Футбол

Министр по социальным правам Испании осудила Луиса Рубиалеса.

В финале женского чемпионата мира, прошедшего в Австралии и Новой Зеландии, сборная Испании обыграла Англию (1:0) и выиграла титул впервые в своей истории.

Во время церемонии вручения медалей глава Королевской испанской футбольной федерации Луис Рубиалес крепко обнял и поцеловал в губы футболистку сборной Дженнифер Эрмосо.

«О чем речь, если они [мужчины] делают это на виду у всей Испании, то чего только не сделают наедине. Сексуальное насилие в отношении женщин должно прекратиться. Обнимаю чемпионок!» – написала Ионе Беларра.

Министр равенства Испании о том, что Рубиалес поцеловал футболистку: «Это форма сексуального насилия. Поцелуй без согласия недопустим»

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90 комментариев

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Bobby Shmonka
сумасшедшая фемка раздувает историю там где ее нет...Сама футболистка сказала что все норм,так зачем дальше мусолить.
+87
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+77
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CrazyRamm
долбанутая фемка. какое насилие, если сама футболистка сочла это нормальным?
+45
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+41
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Three Days Grace
Ответ Гамарджоба Генацвале
Это было насилие? Ну и бред.
мнение будет не популярным, но если твою дочь старый лысый начальник будет прилюдно целовать - тебе будет норм? хорошо, что она сама сказала, что проблем нет, но такое нельзя поощрять 100%
+45
-7
+38
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Ебздрогыч
Обнимаю чемпионок!» – написала Ионе Беларра.

А это ли не насилие над женщинами в угоду ЛГБТ-сообществу? Это ли не объективизация женщин и фаворитизм (обнимает она только чемпионок)?
+40
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+32
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Глыба
Ответ Bobby Shmonka
сумасшедшая фемка раздувает историю там где ее нет...Сама футболистка сказала что все норм,так зачем дальше мусолить.
Да разве можно верить словам этой футболистки, она получила тяжелейшую психологическую травму и вряд ли способна адекватно оценивать реальность. Ей необходимо пройди 10 летний курс принудительной реабилитации. Ужасно как такое возможно в 21 веке, её поцеловал мужчина, за что ей такое наказание.
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Гамарджоба Генацвале
Это было насилие? Ну и бред.
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cektor
ТАК МОЖЕТ ОНА ОСТАЛАСЬ ДОВОЛЬНА )
+18
-4
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Evgeny Trifonov
Ответ cektor
Министр равенства.)Кстати в Испании интересные законы.Можно заводить интрижки с животными,но не до смертельного исхода последних.Будет наказание,вплоть до уголовного.
вот почему Панин там
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Отец Абду
Ответ Bobby Shmonka
сумасшедшая фемка раздувает историю там где ее нет...Сама футболистка сказала что все норм,так зачем дальше мусолить.
- Чем оливье отличается от феминистки?
- Несмотря на одинаковую жирность, для людей оливье все-таки полезнее
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faerie dragon
Ответ Гамарджоба Генацвале
Это было насилие? Ну и бред.
Насилие начинается там, где твоё мнение не спрашивают нарушая твои личные границы. Так что да, это была лайтовая форма насилия
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Barsa! bolshe chem klub
- Илюша, если я поцелую берёзу сломаешь?
- конечно!
- а дуб?
- конечно!
- а сосну?
- тогда весь лес вырублю
+8
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DrDro
Ответ Pigmalion
Дочь - это собственность отца, получается?
Странный вывод.
Переживание за близкого человека не равно приравниванию его к собственности.
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Вечно в бане
Уууу сюка, да как он посмел.

Целовать женщину, не спрашивая ее дозволения - как минимум, некультурно, но вот такие министры равенства и министры социальных прав, только делают хуже. Вместо того, чтобы просто сделать замечание, нужно раздуть из мухи слона, раскудахтаться на весь мир, и обвинить человека чуть-ли не в изнасиловании. Интересно, какую реакцию у психически здорового человека, это вызовет? Правильно, обратно противоположную той, что хотела бы добиться эта дама.
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пашу
Ответ CrazyRamm
долбанутая фемка. какое насилие, если сама футболистка сочла это нормальным?
Многие женщины и домогательства на работе считают нормальными. Даже у Харви Вайнштейна защитницы находились, мол, жертвы сами виноваты.
Согласен, криминального здесь ничего не произошло, но выглядел поступок максимально нетактично. Я бы не хотел, чтобы меня в губы без разрешения целовала взрослая малознакомая тетка
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cektor
Министр равенства.)Кстати в Испании интересные законы.Можно заводить интрижки с животными,но не до смертельного исхода последних.Будет наказание,вплоть до уголовного.
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Montenegro Serbian
Там вообще если смотреть видео, то ситуация двоякая.
Да, с одной стороны кого-то целовать в губы без его на то согласия.....ну такое себе.
С другой стороны, ну видно же по видео, что там чисто ситуативные эмоции: прихватил за голову, сказал на радостях явно приятные слова и как-то по-отечески чмокнул в губы и сразу же отпустил, переведя с неё внимание на других. То есть не чувствовалось что он прям хотел какие-то сексуальные инстинкты удовлетворить. Это без похоти было, без желания помацать за разные части тела. Чисто секундные эмоции.
Ну и надо сделать скидку, что он из Южной Европы. Эти итальянцы и испанцы вообще очень лояльны ко всяким там тактильным моментам, обнимашкам и поцелуям. Чисто менталитет ещё такой.
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Гамарджоба Генацвале
Ответ faerie dragon
Насилие начинается там, где твоё мнение не спрашивают нарушая твои личные границы. Так что да, это была лайтовая форма насилия
А руку пожимать можно при награждении или нужно письменное согласие брать? Ведь это тоже нарушает чьи-то личные границы.
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Князефф
О, началось! Несите попкорн!
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9_volk
странно, но почему молчат Минправды и Минлюбви?
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Сергей Павлов
Прекратите целовать женщин!!!
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Verhovn
Боже, теперь и девок целовать нельзя у них. Капец, они деградируют.. Это печально, что какие-то Сары Эштон Чуриллы на коне.
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Антоша Спирин
А он че там, тавооо??? Я смотрел, не было там сексуального насилия, отвечаю.:)) Вообще то было. Испания так отымела эту Англию, что я даже поспорил с женой насчет матча Парии НН муж - Испания жен.
Эту черненькую с косой я б в Факел прям счас бы взял.
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Денис Мартин
Ответ Георгий Большаков
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прикидываешься или на самом деле глупый?:)
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Кросенговер
Эта та дура которая узаконила секс с животными? Фемло недолеланное
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Владислав Романов
а что, Дженнифер на церемонии была связана и обездвижена? 😁
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