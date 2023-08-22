«О Кадырове у меня только позитивные воспоминания. В Чечне попросили соблюдать их обычаи, уши мне не откручивали». Адамов о «Тереке»
Роман Адамов высказался о Чечне и главе республики Рамзане Кадырове.
Нападающий выступал за грозненский «Терек» (ныне «Ахмат») с 2004 по 2005 год.
– После «Ростова» вы перешли в «Терек». Не страшно было ехать в Грозный?
– Вообще нет. Единственное что, взял туда с собой пистолет.
– Газовый?
– Травматический. Однажды с ребятами пошли в ресторан, а там при входе рамка. Прохожу – запищала. Спросили, что у меня там. Я ответил, что косметичка. Но все равно заставили показать.
Ребята, когда увидели пистолет, были в шоке: «Вот это мы футболиста подписали».
– После тусового Ростова не трудно привыкнуть к строгому Грозному?
– Абсолютно нет. Когда мы едем заграницу, мы же знаем, чего там нельзя делать. Так же и с Чечней.
Даже касаемо запрета на шорты – меня никто не ловил и уши не откручивал, чтоб я их не надевал. Просто попросили соблюдать их обычаи. От этого к тебе наоборот будет больше уважения внутри республики.
– Какое впечатление сложилось о Чечне?
– Тогда было непростое время – не так давно закончилась война. Конечно, свои стереотипы относительно этого региона у меня были. Но в первых же день это все улетучилось.
Да, на выезде из Грозного все еще стояли блокпосты, на многих домах были видны следы обстрелов. Но общая обстановка была спокойная. Я очень благодарен «Тереку» за то время.
– Кадыров тогда уже был близок к команде?
– Да. Он был молодым парнем – 36-37 лет. Подарков тогда дарить было не принято, но премиальные за выход в РПЛ нам положили хорошие.
О работе с Кадыровым у меня только позитивные воспоминания. Во время восстановительных тренировок или дружеского дыр-дыра он, бывало, присоединялся к нам, – сказал Роман Адамов.
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Получается, что Чечня это тоже заграница🤔
– Вообще нет. Единственное что, взял туда с собой пистолет (с)
;)))))))))))))))))))))))))))))
Ну, а вы, да, изучайте, чего там в Чечне нельзя.
Там хорошие и гостеприимные люди