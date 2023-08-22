«О Кадырове у меня только позитивные воспоминания. В Чечне попросили соблюдать их обычаи, уши мне не откручивали». Адамов о «Тереке»

Теги Роман Адамов премьер-лига Россия Ахмат Рамзан Кадыров Футбол

Роман Адамов высказался о Чечне и главе республики Рамзане Кадырове.

Нападающий выступал за грозненский «Терек» (ныне «Ахмат») с 2004 по 2005 год.

– После «Ростова» вы перешли в «Терек». Не страшно было ехать в Грозный?

– Вообще нет. Единственное что, взял туда с собой пистолет.

– Газовый?

– Травматический. Однажды с ребятами пошли в ресторан, а там при входе рамка. Прохожу – запищала. Спросили, что у меня там. Я ответил, что косметичка. Но все равно заставили показать.

Ребята, когда увидели пистолет, были в шоке: «Вот это мы футболиста подписали».

– После тусового Ростова не трудно привыкнуть к строгому Грозному?

– Абсолютно нет. Когда мы едем заграницу, мы же знаем, чего там нельзя делать. Так же и с Чечней.

Даже касаемо запрета на шорты – меня никто не ловил и уши не откручивал, чтоб я их не надевал. Просто попросили соблюдать их обычаи. От этого к тебе наоборот будет больше уважения внутри республики.

– Какое впечатление сложилось о Чечне?

– Тогда было непростое время – не так давно закончилась война. Конечно, свои стереотипы относительно этого региона у меня были. Но в первых же день это все улетучилось.

Да, на выезде из Грозного все еще стояли блокпосты, на многих домах были видны следы обстрелов. Но общая обстановка была спокойная. Я очень благодарен «Тереку» за то время.

– Кадыров тогда уже был близок к команде?

– Да. Он был молодым парнем – 36-37 лет. Подарков тогда дарить было не принято, но премиальные за выход в РПЛ нам положили хорошие.

О работе с Кадыровым у меня только позитивные воспоминания. Во время восстановительных тренировок или дружеского дыр-дыра он, бывало, присоединялся к нам, – сказал Роман Адамов.

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14 комментариев

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ApXuMaHqPuT
«Когда мы едем заграницу, мы же знаем, чего там нельзя делать. Так же и с Чечней.»

Получается, что Чечня это тоже заграница🤔
+15
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+13
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Aleksey Yashin
Рамзан Кадыров и дружеский дыр-дыр
+10
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Tun
за те призовые, подарки и рестораны, что там давали, они всех любили
+7
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Stalker1785
Рамзан просто душка, всего лишь избивает и убивает людей.Прекрасный человек
+6
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Алексей Ненахов
Соблюдать их традиции , ездить на мерине и шмалять из АК-74
+2
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градус ненависти
- Не страшно было ехать в Чечню?

– Вообще нет. Единственное что, взял туда с собой пистолет (с)

;)))))))))))))))))))))))))))))
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manhuntrock
Хорошо, что чечены не интересются, чего нельзя делать в России. Ходят, в чем хотят, похищают и избивают кого хотят. Потому что им пофиг.
Ну, а вы, да, изучайте, чего там в Чечне нельзя.
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Антон Фалафель
Это как о мёртвом, либо ничего не говорить, либо придумывать что-то хорошее и позитивное.
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Andrey Howera
Похожий сейчас подкуп деньгами, подарками и фуршетами проводится еще кое-где, только вот игроки совсем иного уровня туда уехали..
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vzi
Начнём с того, что в 2004-2005 Терек не жил в Грозном. Они жили и играли в Пятигорске.
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valderoma
Если бы, так себе, были воспоминания, то пришлось бы извиняться 😏
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tankist231
Мне интересно, а во времена СССР в Чечне так же все строго было или более светским регионом были?
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Антон Фалафель
Ответ ApXuMaHqPuT
«Когда мы едем заграницу, мы же знаем, чего там нельзя делать. Так же и с Чечней.» Получается, что Чечня это тоже заграница🤔
Ну все знают, што Северный Кавказ это отдельный заповедник, куда от греха подальше лучше не соваться.
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Michael Scott
Ответ Антон Фалафель
Ну все знают, што Северный Кавказ это отдельный заповедник, куда от греха подальше лучше не соваться.
Почему заповедник?

Там хорошие и гостеприимные люди
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