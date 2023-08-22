«О Кадырове у меня только позитивные воспоминания. В Чечне попросили соблюдать их обычаи, уши мне не откручивали». Адамов о «Тереке»

Роман Адамов высказался о Чечне и главе республики Рамзане Кадырове.

Нападающий выступал за грозненский «Терек» (ныне « ») с 2004 по 2005 год.

– После «Ростова» вы перешли в «Терек». Не страшно было ехать в Грозный?

– Вообще нет. Единственное что, взял туда с собой пистолет.

– Газовый?

– Травматический. Однажды с ребятами пошли в ресторан, а там при входе рамка. Прохожу – запищала. Спросили, что у меня там. Я ответил, что косметичка. Но все равно заставили показать.

Ребята, когда увидели пистолет, были в шоке: «Вот это мы футболиста подписали».

– После тусового Ростова не трудно привыкнуть к строгому Грозному?

– Абсолютно нет. Когда мы едем заграницу, мы же знаем, чего там нельзя делать. Так же и с Чечней.

Даже касаемо запрета на шорты – меня никто не ловил и уши не откручивал, чтоб я их не надевал. Просто попросили соблюдать их обычаи. От этого к тебе наоборот будет больше уважения внутри республики.

– Какое впечатление сложилось о Чечне?

– Тогда было непростое время – не так давно закончилась война. Конечно, свои стереотипы относительно этого региона у меня были. Но в первых же день это все улетучилось.

Да, на выезде из Грозного все еще стояли блокпосты, на многих домах были видны следы обстрелов. Но общая обстановка была спокойная. Я очень благодарен «Тереку» за то время.

– Кадыров тогда уже был близок к команде?

– Да. Он был молодым парнем – 36-37 лет. Подарков тогда дарить было не принято, но премиальные за выход в нам положили хорошие.

О работе с у меня только позитивные воспоминания. Во время восстановительных тренировок или дружеского дыр-дыра он, бывало, присоединялся к нам, – сказал .

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