Адамов о «Тереке»: «Старики били на тренировках. Один раз я не выдержал – как дал! Подлетел ветеранчик: «Ты не жилец!» Ответил: «Если вы меня толпой побьете, я вас потом один на один поубиваю нахрен»

Теги Роман Адамов премьер-лига Россия Ахмат Дени Гайсумов Футбол

Роман Адамов рассказал о дедовщине в «Тереке».

Нападающий выступал за грозненский клуб (ныне «Ахмат») с 2004 по 2005 год.

– Вы рассказывали, что в «Тереке» вам часто приходилось стоять за себя. Там была дедовщина?

– Когда я приходил в команду, средний возраст игроков был 35 лет. А мне было 22 года. Старики, видимо, подумали: «О! Булочка пришел». Начали учить жизни, бить на тренировках. Но я уже был научен «Шахтером» и «Ростовом» – долбил в ответ.

Но один раз вышел из себя. Чудак меня всю тренировку цеплял, бил и я в какой-то момент не выдержал – развернулся и как дал ему! Ногами вперед летел. Сразу же подлетел второй ветеранчик: «Да ты не жилец после тренировки!»

Я ответил: «Слушайте, я знаю, где каждый из вас живет. Если вы меня толпой побьете, я вас потом один на один поубиваю нахрен».

– Сильно!

– Ко мне потом подошел Дени Гайсумов – он был самым старшим в команде: «Ром, ну ты же понимаешь, что они старше тебя. Зачем так делать?» Я сказал: «Все понимаю. Мне прилетало две недели, а я молчал – не отвечал. Так не бывает».

После этого инцидента отношение ко мне в коллективе поменялось. Поставил себя, – сказал бывший форвард сборной России.

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7 комментариев

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Bashibuzuck
Давненько про него не слышно было, и сразу такое
+6
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+6
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Александр Зубков
Хиддинк что-то с бровки кричал, я развернулся и как дал ему пас.
+4
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+3
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Artie Bukko
там живут ужасные люди дикари...
+3
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Pok_Toholo
"Ветераны "Терека" бившие Адамова и летевшие от него ножками вперед, где они сейчас?"
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Green grass
Все любители футбола запомнили его за одно великолепное действие. Но он так же был лучшим бомбардиром в одном из сезонов РПЛ.
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Machine Head
Так в любом коллективе - как себя поставишь и как поведешь . Будешь тенюгой - зачморят. У таких , как в Тереке в 2005 мораль той басни такова , толпой не бойся даже льва . Молодец , Роман , нашел что сказать действенное .
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Dr.Gebbelsss
Не толпа, а братская помощь)
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