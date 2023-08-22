Адамов о «пасе на Хиддинка» на Евро-2008: «Игровой момент, таких ситуаций миллион за игру. Отдал не глядя, на голос Анюкова. Первое время сильно раздражало»

Теги Александр Анюков Роман Адамов Гус Хиддинк премьер-лига Россия Виктор Гусев Сборная России по футболу Евро-2008 Футбол

Роман Адамов вспомнил о неточной передаче в матче Евро-2008 против Испании.

В матче группового этапа турнира против Испании (1:4) Адамов отдал неточный пас из центра поля, после которого мяч укатился за пределы поля.

– На турнире вы сыграли в одном матче – первом, против испанцев. В тот же день появился мем «пас на Хиддинка» после вашей неточной передачи.

– Первое время меня это сильно раздражало. Люди хайповали, задавали вопрос только про тот пас. Хотя там был абсолютно игровой момент. Анюков был справа, кричал: «Дай! Дай!» Отдал пас не глядя, на голос. А он не пошел – остановился. Таких ситуаций миллион за игру.

– По факту, создатель мема про «пас Хиддинку» – комментатор той встречи Виктор Гусев. Хоть раз обсуждали эту ситуацию потом?

– Года четыре назад в Ростове проходил какой-то выставочный матч. На него как раз приехал Гусев. После игры мы сидели в ресторане, общались. И он мне признался: «Ром, честно, я не думал, что это все так разойдется. Если б знал – в жизни бы такого не сказал», – рассказал бывший форвард сборной России.

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30 комментариев

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Aleksey Yashin
Приведена не совсем полная цитата Гусева.
Вот полная: «Ром, честно, я не думал, что это все так разойдется. Если б знал – в жизни бы такого не сказал.
Берегите себя.»
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+69
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noti22
Бедная психика Хави с Иньестой, которые в живую это увидели
+67
-4
+63
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ARIGAMI ARIGAMI
Зобнин на последнем ЕВРО пас отдал поэпичнее с Данией
+46
-6
+40
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Oleg Olegov
Ответ ARIGAMI ARIGAMI
Зобнин на последнем ЕВРО пас отдал поэпичнее с Данией
Самое крутое, что я видел на разных Евро от сборной России это когда на Евро16 в игре со Словакией радостный Шатов партнёрам пятюни раздавал, пока словаки нам с углового забивали)
+24
0
+24
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Babangida Katar
Вот чудак конечно. Развернулся с мячом, сделал касание, смотрел в ту сторону и отдал криво. Анюков у него виноват, так как «не пошёл» :)
+18
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БляхаджинсКарпина
прошло 15 лет, но я глянул видео и опять засмеялся)) поистине бессмертный эпизод!
+14
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Rezuan Bidzhiev
Ответ Shuller18
Комментарий скрыт
Хави катал на три метра поперек в идеально сыгранных командах? Вы не понимаете, что команды являлись идеально сыгранными во многом благодаря Хави?
+16
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Александр Бугаев
Прав, любую игру возьми, там точно таких же передач миллион, но никто на них внимания не обращает, как тут не верить в заговор
+8
-2
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Моутиньо оформляет 40
Ответ Aleksey Yashin
Приведена не совсем полная цитата Гусева. Вот полная: «Ром, честно, я не думал, что это все так разойдется. Если б знал – в жизни бы такого не сказал. Берегите себя.»
За что вообще извиняться/жалеть комментатору? Он просто говорит о том, что происходит на поле. Футболисты косячат - с них и спрос
+7
-1
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DanielCarvalho
Да там даже по первому приёму мяча было видно, что лютая паника у Адамова. весь сжался, корпус скрутил, хотя рядом на расстоянии 10 метров никого не было, сделал неуклюжий шаг вперед и не глядя куда то отдал. От страха что перед ним линия защиты Испанцев, просто избавился от мяча, а виноват Анюков))
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ARIGAMI ARIGAMI
Ответ Oleg Olegov
Самое крутое, что я видел на разных Евро от сборной России это когда на Евро16 в игре со Словакией радостный Шатов партнёрам пятюни раздавал, пока словаки нам с углового забивали)
Ещё был эпик момент, когда Гамшик если не ошибаюсь второй гол забил, где защитники ему просто коридор сделали. НАМЕРЕННО 🤣🤣🤣🤣
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Локоть Артеста
Меня больше интересует как его угораздило в команду птицефабрики попасть?
+4
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Эдгар По Давидс
Ответ Shuller18
Нет, это Хави должен быть им благодарен, что они его, среднего и ограниченного футболиста, сделали таким известным. Иньеста без вопросов, великий игрок, но смешнее величия Хави может быть только талант Гави))
ты что, не умный совсем?
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№7
Ответ Александр Бугаев
Прав, любую игру возьми, там точно таких же передач миллион, но никто на них внимания не обращает, как тут не верить в заговор
Жду книгу или фильм, который прольёт свет на это событие
+2
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Spymeat
Ага, "на голос Анюкова". Принял, поднял голову, посмотрел и ковырнул не пойми куда. Просто такой у тебя уровень, Рома)
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dimamak10
Ответ ARIGAMI ARIGAMI
Зобнин на последнем ЕВРО пас отдал поэпичнее с Данией
Я после того евро натыкался на видео про сборную 18го года и там Ромик детям говорил , никогда нельзя отдавать пас назад , вперед поперек , но не назад , только в крайнем случае.
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Евгений Семенченко
Ответ Локоть Артеста
Меня больше интересует как его угораздило в команду птицефабрики попасть?
думаешь что не тянет?авансом наверное взяли )))
+1
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Моутиньо оформляет 40
Ответ Oleg Olegov
Самое крутое, что я видел на разных Евро от сборной России это когда на Евро16 в игре со Словакией радостный Шатов партнёрам пятюни раздавал, пока словаки нам с углового забивали)
Ну там это было все-таки до "подачи" углового, а не во время, без повтора это и в кадр не попало
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Сергей Орлов
Ответ Oleg Olegov
Самое крутое, что я видел на разных Евро от сборной России это когда на Евро16 в игре со Словакией радостный Шатов партнёрам пятюни раздавал, пока словаки нам с углового забивали)
Это правда очень смешной момент)
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Автомобилист Зажопинск
Ответ Shuller18
Нет, это Хави должен быть им благодарен, что они его, среднего и ограниченного футболиста, сделали таким известным. Иньеста без вопросов, великий игрок, но смешнее величия Хави может быть только талант Гави))
ты реально не в адеквате)
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№7
Ответ Shuller18
Так-то прав, просто из-за меткого комментария Гусева так запомнилось.
А что он должен был сказать, блЕстяще?))
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Владимир Молявин
Зато запомнился.
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dimamak10
Карьера Адамова ассоциируется с пасом Хиддинку как и карьера Филимонова с пропущенным от Шевы. Хотя Роман был лучшим бомбардиром рпл 2007го года, разделил это звание с другим Романом Павлюченко
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Ракелль
Сколько лет прошло, а до сих пор это пас помню как и пушку Колодина
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Felp
Он же вроде недавно уже отвечал на вопрос про этот пас
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