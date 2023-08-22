Роман Адамов: «Я курил всю карьеру – 6-7 сигарет уходило только утром, с кофе. Кажется, мне это не мешало хорошо играть»

Теги Ростов Сергей Семак Роман Адамов премьер-лига Россия Саво Милошевич Сборная России по футболу ФК Москва Валерий Карпин Здоровье Футбол

Роман Адамов рассказал, что курил всю футбольную карьеру.

– Я курил на протяжении всей своей карьеры – от первого и до последнего дня (смеется). И кажется, мне это никогда не мешало хорошо играть.

– Карпин рассказывал, что в бытность игроком выкуривал по 6-7 сигарет в день. А вы сколько?

– Валерий Георгичевич, получается, ребенок по сравнению со мной. 6-7 сигарет у меня уходило только утром, с кофе.

Я всегда задавался вопросом – может ли кто-то из футболистов курить больше, чем я. Оказывается может – Саво Милошевич! Когда с «Рубином» поехали на выезд в Самару – нас заселили в один номер. Видимо, Бекиевич [Бердыев] хотел, чтобы курильщики жили подальше от команды.

За час я мог выкурить 3-4 сигареты, но с паузами. А Саво! Лежал, докуривал одну сигарету и от нее же подкуривал следующую. И так несколько раз подряд. Я был в шоке, когда это увидел.

– В перерывах покуривали с ним в подтрибунке?

– В перерыве ни разу не курил. Но однажды чуть не опоздал на предыговую разминку, когда играл за «Москву».

Не знал, чем себя занять перед матчем – решил пойти покурить в душ, прям на стадионе. А разминку, оказывается, поставили на 10 минут раньше обычного. Команда уже выходит на поле, все меня ищут, а я стою курю. Серега Семак сообразил: «Наверное, курит в душе». Тренер зашел ко мне – пришлось тушить и идти разминаться, – рассказал бывший нападающий «Ростова» и сборной России.

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75 комментариев

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Николай Корягин
В сигаретном дыму,
Я Гуса своим пасом найду.
+203
-2
+201
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Bartez1986
ну пас Хиддинку только накуренный мог отдать, тут не поспоришь
+155
-3
+152
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selso99
Да конечно, Роман, не мешало.
+91
0
+91
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Фут.Боль
Ответ Николай Корягин
В сигаретном дыму, Я Гуса своим пасом найду.
Дым сигарет с ментолом
Пьяный угар качает
В глаза ты смотришь голландцу
Который тебя (матом)ласкает
А я отдал(пас) в другую....
Хоть не хотел, не жалею
И когда я тот матч включаю
Все равно тот пас вспоминаю
+65
-3
+62
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mars
Ответ Николай Корягин
В сигаретном дыму, Я Гуса своим пасом найду.
Сигарета мелькает во тьме, Рома пас в аут отдал мне
+61
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Aleksey Yashin
"Серега Семак сообразил: «Наверное, курит в душе». Тренер зашел ко мне..."

...а там Саламыч и Денисов со мной курят
+47
0
+47
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Gordon Brown
Я курил38 лет. Недавно бросил. Без курева лучше.
+45
0
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Матвей Суицидин
Адамов все-таки неплохую карьеру по нашим меркам провёл, стал лучшим бомбардиром РПЛ, стал бронзовым призером Евро. Если бы не курил, наверняка подольше поиграл бы.
+27
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Pavel Nikolaev
Видел его в Ростове в ресторане. Водку пьет.. Получше, говорит официантам, водку несите
+24
0
+24
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Simplicissimus
Ну играть мб и не мешало, но между "его хотят Штутгарт и Карлсруэ" и Роман Адамов заявился в чемпионат Кудыкинского района за команду птицефабрики" прошло как-то мало времени
+21
0
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Oleg Olegov
Ответ Gordon Brown
Я курил38 лет. Недавно бросил. Без курева лучше.
Мои поздравления!)
Курил 20 лет, почти все это время пытался бросить, не получалось настолько, что весной чуть ли не в слезах признался себе, что не могу и уже не смогу бросить, что я конченый курильщик, и с этим буду жить и умру от этого.
После этого каким-то чудом получилось бросить, и с каждым днём все сильнее понимаю насколько скрытна, коварна и запутана эта зависимость, и насколько недооценено её влияние на жизнь курильщика.
+21
0
+21
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King_X
Ответ Bartez1986
ну пас Хиддинку только накуренный мог отдать, тут не поспоришь
Ну, Тьяго Алькантара в Баварии Санте на биллборде отдавал как-то пас😂
+23
-2
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Алексей Воскресенский
Ответ Glukinho
я никогда не курил, как мне сделать лучше?!
начни и брось
+14
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Hilperico
Даже в нулевых это было нормой. Сейчас совсем другие требования. Думаю, великие футболисты прошлого не потянули бы сегодняшний ритм игры на топ-уровне.
+14
-2
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Olajuvon
И обугленный фильтр на бутсах мне оставил ожо-о-о-ог....
+12
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Glukinho
Ответ Gordon Brown
Я курил38 лет. Недавно бросил. Без курева лучше.
я никогда не курил, как мне сделать лучше?!
+12
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Александр Алексеев
«Пришлось тушить»
Лучший))
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Циник Петербургский
Ответ Александр Алексеев
«Пришлось тушить» Лучший))
Очень ответственный человек, между, прочим ;) Не стал неспешно докуривать, не бросил дымящийся окурок в мусорное ведро(!), а сразу затушил и присоединился к команде ;))
+9
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Ilya Shilovskiy
Ответ Дэннис Молинарев
Нашел чем гордиться
Он, просто, сказал правду, что курил. Где тут речь о гордости, Ромчик?)
+5
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Смородская-Кикнадзе-Цорн
Ну как хорошо играть...
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avcgloronalduMU
на допинг его, и ещё как помешало
курение несёт один вред, доказано
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ARIGAMI ARIGAMI
Ответ avcgloronalduMU
на допинг его, и ещё как помешало курение несёт один вред, доказано
Но вся борьба с табаком - это предупреждения о его вреде перед просмотром фильмов/сериалов которые все равно никто не смотрит 😁
+3
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ARIGAMI ARIGAMI
Ответ Pavel Nikolaev
Видел его в Ростове в ресторане. Водку пьет.. Получше, говорит официантам, водку несите
Водку с пивом. Взбалтывать, но не смешивать ©
+3
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Игорь Пичугин
Кто сказал что ты хорошо играл?
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Melnikov1968
Слышал такую фамилию, но не вспомню, когда это он хорошо играл?
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