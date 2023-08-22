Роман Адамов: «Я курил всю карьеру – 6-7 сигарет уходило только утром, с кофе. Кажется, мне это не мешало хорошо играть»

Роман Адамов рассказал, что курил всю футбольную карьеру.

– Я курил на протяжении всей своей карьеры – от первого и до последнего дня (смеется). И кажется, мне это никогда не мешало хорошо играть.

– рассказывал, что в бытность игроком выкуривал по 6-7 сигарет в день. А вы сколько?

– Валерий Георгичевич, получается, ребенок по сравнению со мной. 6-7 сигарет у меня уходило только утром, с кофе.

Я всегда задавался вопросом – может ли кто-то из футболистов курить больше, чем я. Оказывается может – ! Когда с «Рубином» поехали на выезд в Самару – нас заселили в один номер. Видимо, Бекиевич [Бердыев] хотел, чтобы курильщики жили подальше от команды.

За час я мог выкурить 3-4 сигареты, но с паузами. А Саво! Лежал, докуривал одну сигарету и от нее же подкуривал следующую. И так несколько раз подряд. Я был в шоке, когда это увидел.

– В перерывах покуривали с ним в подтрибунке?

– В перерыве ни разу не курил. Но однажды чуть не опоздал на предыговую разминку, когда играл за « ».

Не знал, чем себя занять перед матчем – решил пойти покурить в душ, прям на стадионе. А разминку, оказывается, поставили на 10 минут раньше обычного. Команда уже выходит на поле, все меня ищут, а я стою курю. Серега Семак сообразил: «Наверное, курит в душе». Тренер зашел ко мне – пришлось тушить и идти разминаться, – рассказал бывший нападающий « » и сборной России.

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