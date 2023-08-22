Роман Адамов: «Я курил всю карьеру – 6-7 сигарет уходило только утром, с кофе. Кажется, мне это не мешало хорошо играть»
Роман Адамов рассказал, что курил всю футбольную карьеру.
– Я курил на протяжении всей своей карьеры – от первого и до последнего дня (смеется). И кажется, мне это никогда не мешало хорошо играть.
– Карпин рассказывал, что в бытность игроком выкуривал по 6-7 сигарет в день. А вы сколько?
– Валерий Георгичевич, получается, ребенок по сравнению со мной. 6-7 сигарет у меня уходило только утром, с кофе.
Я всегда задавался вопросом – может ли кто-то из футболистов курить больше, чем я. Оказывается может – Саво Милошевич! Когда с «Рубином» поехали на выезд в Самару – нас заселили в один номер. Видимо, Бекиевич [Бердыев] хотел, чтобы курильщики жили подальше от команды.
За час я мог выкурить 3-4 сигареты, но с паузами. А Саво! Лежал, докуривал одну сигарету и от нее же подкуривал следующую. И так несколько раз подряд. Я был в шоке, когда это увидел.
– В перерывах покуривали с ним в подтрибунке?
– В перерыве ни разу не курил. Но однажды чуть не опоздал на предыговую разминку, когда играл за «Москву».
Не знал, чем себя занять перед матчем – решил пойти покурить в душ, прям на стадионе. А разминку, оказывается, поставили на 10 минут раньше обычного. Команда уже выходит на поле, все меня ищут, а я стою курю. Серега Семак сообразил: «Наверное, курит в душе». Тренер зашел ко мне – пришлось тушить и идти разминаться, – рассказал бывший нападающий «Ростова» и сборной России.
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Я Гуса своим пасом найду.
Пьяный угар качает
В глаза ты смотришь голландцу
Который тебя (матом)ласкает
А я отдал(пас) в другую....
Хоть не хотел, не жалею
И когда я тот матч включаю
Все равно тот пас вспоминаю
...а там Саламыч и Денисов со мной курят
Курил 20 лет, почти все это время пытался бросить, не получалось настолько, что весной чуть ли не в слезах признался себе, что не могу и уже не смогу бросить, что я конченый курильщик, и с этим буду жить и умру от этого.
После этого каким-то чудом получилось бросить, и с каждым днём все сильнее понимаю насколько скрытна, коварна и запутана эта зависимость, и насколько недооценено её влияние на жизнь курильщика.
Лучший))
курение несёт один вред, доказано