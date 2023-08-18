Баженов о Дзюбе в «Спартаке»: «Уже тогда было видно, что парень с будущим – злой, боец. А характер – на любителя. Но будь он другим, не прошел бы аренды, глядишь»
Никита Баженов рассказал о своих впечатлениях от молодого Артема Дзюбы.
Форварды пересекались в московском «Спартаке».
– Кого назовете стальным солдатом аренды, пройдя через которую, он стал большим игроком?
– Здесь, конечно, вне конкуренции Дзюба. Не каждому дано пройти «Томь», «Ростов», тульский «Арсенал», да еще и везде быть лидером.
Причем, вернувшись из Тулы в «Зенит», Артем так заиграл, что Черчесов вызвал его в сборную, где он стал одним из лидеров на чемпионате мира.
С Дзюбой я поиграл в «Спартаке». Уже тогда было видно, что этот парень с будущим – злой, боец, может взять игру на себя, но и партнера не забывает. Большой игрок! А вот характер – на любителя. Хотя, будь он у него другим, глядишь, не прошел бы он эти арендные огни и воды, – сказал Баженов.
Тест: как вы готовы к новому спортивному сезону?
Учитывая, что по "возвращению из Тулы" до ЧМ Артем не сыграл ни одного матча за Зенит, так как закончился сезон перед ЧМ его арендой в Арсенале, так себе фраза ))