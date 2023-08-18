Никита Баженов рассказал о своих впечатлениях от молодого Артема Дзюбы.

Форварды пересекались в московском «Спартаке».

– Кого назовете стальным солдатом аренды, пройдя через которую, он стал большим игроком?

– Здесь, конечно, вне конкуренции . Не каждому дано пройти « », «Ростов», тульский « », да еще и везде быть лидером.

Причем, вернувшись из Тулы в « », так заиграл, что Черчесов вызвал его в сборную, где он стал одним из лидеров на чемпионате мира.

С Дзюбой я поиграл в «Спартаке». Уже тогда было видно, что этот парень с будущим – злой, боец, может взять игру на себя, но и партнера не забывает. Большой игрок! А вот характер – на любителя. Хотя, будь он у него другим, глядишь, не прошел бы он эти арендные огни и воды, – сказал Баженов.

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