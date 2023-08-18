Баженов о Дзюбе в «Спартаке»: «Уже тогда было видно, что парень с будущим – злой, боец. А характер – на любителя. Но будь он другим, не прошел бы аренды, глядишь»

Теги Спартак Зенит Артем Дзюба Никита Баженов Станислав Черчесов премьер-лига Россия Сборная России по футболу Томь Арсенал Тула ЧМ-2018 FIFA Футбол

Никита Баженов рассказал о своих впечатлениях от молодого Артема Дзюбы.

Форварды пересекались в московском «Спартаке». 

– Кого назовете стальным солдатом аренды, пройдя через которую, он стал большим игроком?

– Здесь, конечно, вне конкуренции Дзюба. Не каждому дано пройти «Томь», «Ростов», тульский «Арсенал», да еще и везде быть лидером.

Причем, вернувшись из Тулы в «Зенит», Артем так заиграл, что Черчесов вызвал его в сборную, где он стал одним из лидеров на чемпионате мира.

С Дзюбой я поиграл в «Спартаке». Уже тогда было видно, что этот парень с будущим – злой, боец, может взять игру на себя, но и партнера не забывает. Большой игрок! А вот характер – на любителя. Хотя, будь он у него другим, глядишь, не прошел бы он эти арендные огни и воды, – сказал Баженов. 

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11 комментариев

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bedLaM
про таких говорят: человек гавно, но футболист хороший... впрочем мне и как футболист не импонирует
+15
-3
+12
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Marat82
Дзюба лучший среди худших. Такое поколение, что других нападающих у нас нет.
+4
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Artie Bukko
Ответ Артём Саяпин
Кого вас? Сколько? Вы его лично знаете чтобы судить о нем так?
знаю) небольшое интервью, кстати, брал у него, когда он ещё в Спартаке был. Тогда он хорошее впечатление оставил, позитивный добрый парень. Трахтенберг его там держал в своих руковицах по отношению к СМИ)) А то, что он делает сейчас, ну сорян, не вызывает позитивных реакций. Судим мы не его всё-таки, а его публичные поступки, немного надо перефразировать, согласен – не человек гавно, а ведёт себя зачастую как гавно, так корректнее.
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Ярик01
Причем, вернувшись из Тулы в «Зенит», Артем так заиграл, что Черчесов вызвал его в сборную.

Учитывая, что по "возвращению из Тулы" до ЧМ Артем не сыграл ни одного матча за Зенит, так как закончился сезон перед ЧМ его арендой в Арсенале, так себе фраза ))
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Savardus
Ответ Артём Саяпин
Кто так говорит? Сложный характер это не значит человек гавно. У всех у нас есть свои изъяны с характером
В случае с Артёмом - значит
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Артём Саяпин
Ответ Artie Bukko
знаю) небольшое интервью, кстати, брал у него, когда он ещё в Спартаке был. Тогда он хорошее впечатление оставил, позитивный добрый парень. Трахтенберг его там держал в своих руковицах по отношению к СМИ)) А то, что он делает сейчас, ну сорян, не вызывает позитивных реакций. Судим мы не его всё-таки, а его публичные поступки, немного надо перефразировать, согласен – не человек гавно, а ведёт себя зачастую как гавно, так корректнее.
Согласен, так корректнее
+1
0
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Сергей Ковалёв
Защитник испанской «Альмерии» Срджан Бабич прилетел в Москву для прохождения медосмотра для перехода в московский «Спартак», в случае успешного прохождения обследования сербский защитник подпишет контракт с красно-белыми.
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Artie Bukko
Ответ Артём Саяпин
Кто так говорит? Сложный характер это не значит человек гавно. У всех у нас есть свои изъяны с характером
ну, например, я говорю) человек он гавно) вам каждый должен доложить, кто так считает)? нас много))
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