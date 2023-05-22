Луис Рубиалес: «В Испании есть проблема с образованием. Пока болельщики оскорбляют других по признаку сексуальной ориентации или цвета кожи, это бросает тень на целую страну»

Теги Реал Мадрид Луис Рубиалес Ла Лига Федерация футбола Испании Винисиус Жуниор дискриминация Футбол

Луис Рубиалес высказался об оскорблениях в адрес Винисиуса Жуниора.

Во время матча 35-го тура Ла Лиги болельщики «Валенсии» оскорбляли Винисиусаназывая его «обезьяной» и «дурнем», что привело к перепалке с игроками «Реала». В результате игра была остановлена на 8 минут. По громкой связи стадиона было сделано объявление по поводу расистских оскорблений, а на табло «Местальи» вывели надпись: «Валенсия» выступает против насилия и оскорблений в футболе».

«Это вопрос, который вышел за рамки футбола, и это происходит не в первый раз. У нас в стране есть проблема с образованием, с расизмом. Пока есть болельщик или группа болельщиков, которые оскорбляют других по признаку сексуальной ориентации или цвета кожи, у нас есть серьезная проблема, которая бросает тень на всю команду, болельщиков и целую страну.

Мы очень гостеприимная страна, которая принимает людей со всего мира. Винисиус или любой другой игрок, подвергшийся какому-либо оскорблению, пользуется моей поддержкой и поддержкой федерации. Есть те, кто говорит о поведении [игрока] на поле, но для этого нужны судьи.

Цель, которую мы поставили перед собой, состоит в том, чтобы как можно скорее те, кто пострадал от [оскорблений], могли сказать, что в Испании больше нет этой проблемы. Мы будем работать не покладая рук», – сказал президент Королевской испанской футбольной федерации. 

Знаменитая игра теперь про футбол. Прыгайте, забивайте голы и избегайте опасностей!

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44 комментария

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Фёдор Кузнецов
Небольшой список людей поддержавших Винисиуса для тех кто думает что вся проблема в нем:Неймар, Пакета, Лапорт,Марез, Роналдо, Кака, Рис Джеймс, Абрахам, Хави, Алекс Бальде, Гайя, Мбаппе, Клюйверт младший, профсоюз игроков АПЛ и т. д.
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+16
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persk
Ответ А. Мостовой
черным и геям лучше бы задуматься почему к ним такое отношение. Нормальных людей почему то не трогают
Офигенный комментарий. В первой части ты заявляешь, что к ним "такое" отношение не по причинам цвета кожи и ориентации. Во второй - тут же исключаешь их из ряда "нормальных" ))
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Фёдор Кузнецов
Ответ VERBLYUD
Одни Бразильцы и чернокожие)) Конечно они будут защищать свое позорище))
Хави, Лапорт, Марез под какую категорию?
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Любезный Коссутий
Ответ Aidos9419
в Ла Лиге полно темнокожих, но почему то оскорбляют только Винисиуса ?! почему именно он?!
возможно, потому что он вспыльчивый и эмоциональный человек, чем успешно пользуются соперники. а учитывая еще то, что он, тот игрок, на котором больше всего фолят в ЛЛ, очевидно, что вспыльчивость, это просто реакция на бесконечные фолы и провокации. ну а дальше - это просто снежный ком, в который вовлекаются не только другие игроки, но и трибуны, которые, естественно, поддерживают своих.
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nurikkkk
Ответ VERBLYUD
Одни Бразильцы и чернокожие)) Конечно они будут защищать свое позорище))
Ага....Хави, Гайа (игрок Валенсии кстати) ....прям чернокожие и Бразильцы))))
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Адилет Асанкожоев
Ответ f0rmoceft
Сейчас барсофаны будут писать, что он мадридский.
Там повеселее штуки есть, ещё пока интервью Хави не публиковали. Тогда у барсофанов вообще шаблон порвётся
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deadjoker
Ответ Фёдор Кузнецов
Небольшой список людей поддержавших Винисиуса для тех кто думает что вся проблема в нем:Неймар, Пакета, Лапорт,Марез, Роналдо, Кака, Рис Джеймс, Абрахам, Хави, Алекс Бальде, Гайя, Мбаппе, Клюйверт младший, профсоюз игроков АПЛ и т. д.
Профсоюз игроков АПЛ вписывается в любую современную повестку :)) расизм, геи, шмели и их разновидности. Всех поддерживают :)
+8
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Армен Амбарян
Ответ Aidos9419
в Ла Лиге полно темнокожих, но почему то оскорбляют только Винисиуса ?! почему именно он?!
Рюдигер братья ульямсы
+3
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real.fan
Ответ VERBLYUD
Одни Бразильцы и чернокожие)) Конечно они будут защищать свое позорище))
Позорище это Ты!
+3
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Иван Баланар
Ответ David Aprasidze
Комментарий удален пользователем
Судьба оставила Давида Аспаридзе без мозгов в этом сезоне.
+7
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VuNePonimaete
Ответ Фёдор Кузнецов
Небольшой список людей поддержавших Винисиуса для тех кто думает что вся проблема в нем:Неймар, Пакета, Лапорт,Марез, Роналдо, Кака, Рис Джеймс, Абрахам, Хави, Алекс Бальде, Гайя, Мбаппе, Клюйверт младший, профсоюз игроков АПЛ и т. д.
ноунеймы какие-то, кто они такие по сравнению с экспертами со спортса?
+2
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Игорь Новиков
Ответ Aidos9419
в Ла Лиге полно темнокожих, но почему то оскорбляют только Винисиуса ?! почему именно он?!
Не только Вини. Не врите.
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Stewart D.
в испании проблема с мужикам, раз вся страна внезапно прогнулась полностью под феминисток
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Artuom Batishev
Ответ Костя Киреев
У меня ко все этой ситуации только один вопрос: почему, когда Неймар ныл, что его бьют по ногам за понты и прочее, все визжали, что французские бревна уничтожают талант, а в ситуации с Винисиусом он сам виноват?
Кстати, когда Неймар играл в Барселоне - тоже помнится были подобные проблемы. Просто Ней не так часто реагировал на оскорбления.
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alexey alexeev
Ответ Костя Киреев
У меня ко все этой ситуации только один вопрос: почему, когда Неймар ныл, что его бьют по ногам за понты и прочее, все визжали, что французские бревна уничтожают талант, а в ситуации с Винисиусом он сам виноват?
Неймар побелее
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ЧИКО
Ответ Extrim
Ты следишь за все проявлениями расизма в чемпионате испании? Какие драки он провоцирует ? зачем чушь писать ? это вторая его красная карточка за 5ть лет в Мадриде,причем превую он получил во второй команде еще.
Истина одна, и всем понятно. Играл бы Винисиус в Барселоне и так себя вёл-бы, вы его первыми сгрызли бы с потрохами… ругали бы и при случае, с удовольствием дали бы по шее…. но он игрок Реала и ваша позиция ясна…. согласен, своих надо защищать ….
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ЧИКО
Ответ Сикарио
Чико, ты несешь какую-то дичь, но тебе простительно из-за ника.
Когда я пишу комментарий, я пишу своё мнение и не обращаюсь не с кем грубым тоном. Вот и тебе советую. Мы с тобой в разных командах и между нами всегда будет спор. Это и хорошо. Чтоб ты понял, я плохого не писал про Винисиуса игрока, он хороший игрок. Я имел в виду его поведение. Согласен, перебор бывает на трибунах и скорее всего был и в Валенсии, но это не одно место и одни болельщики, он везде спорит, машет руками, высказывается, симулирует и провоцирует… я не хочу продолжать с тобой спор, но можно показать очень много моментом подтверждающих мои слова. А мои ник, не хуже твоего и давай останемся при своих мнениях….
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Extrim
Ответ ЧИКО
Его не оскорбляют за цвет кожы… других то много темнокожих и очень редко кого-то трогает. К нему претензии по его поведении на поле и манеры игры. Он сам издевается над всеми, своими жестами и движениями. Он постоянно провоцирует драки и разборки. Он симулянт и провокатор…. все это видят и потому оскорбляют…. это же происходит не на одном месте? везде, куда он не приезжает, вызывает гнев окружающих. Вспомните последный ЧМ. Он достал всех своей типа высокомерномтью и издевательством. Единственный кто его защищает, это Реал и это понятно, их игрок. А люди из вышеупомянутого списка против его оскорбления по расистским признакам, но также игнорируют его поведение, при этом отмечают, что он хороший нападающий…. что заслуживает, то и получает… спровоцирует гадость, а потом жалуется на расизм… я даже не могу вспомнить кто ещё был таким отвратительным как он….
Ты следишь за все проявлениями расизма в чемпионате испании? Какие драки он провоцирует ? зачем чушь писать ? это вторая его красная карточка за 5ть лет в Мадриде,причем превую он получил во второй команде еще.
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Gridint
Ответ ЧИКО
Его не оскорбляют за цвет кожы… других то много темнокожих и очень редко кого-то трогает. К нему претензии по его поведении на поле и манеры игры. Он сам издевается над всеми, своими жестами и движениями. Он постоянно провоцирует драки и разборки. Он симулянт и провокатор…. все это видят и потому оскорбляют…. это же происходит не на одном месте? везде, куда он не приезжает, вызывает гнев окружающих. Вспомните последный ЧМ. Он достал всех своей типа высокомерномтью и издевательством. Единственный кто его защищает, это Реал и это понятно, их игрок. А люди из вышеупомянутого списка против его оскорбления по расистским признакам, но также игнорируют его поведение, при этом отмечают, что он хороший нападающий…. что заслуживает, то и получает… спровоцирует гадость, а потом жалуется на расизм… я даже не могу вспомнить кто ещё был таким отвратительным как он….
А теперь чекни соц.сети: Неймара, Рио Фердинанда, сборная Бразилии, почти все клубы Бразилии, заявление Инфантино, Мэр Рио-де-Жанейро и вон, Рубиалес.
Неймар тоже так играл, тоже был высокомерен, но такого потока расизма не было, не было призывов к убийству и прочей жести. Это уже откровенный перебор.
Кого он провоцировал перед матчем? Расскажи ка мне)) очень интересно послушать эту выдуманную историю. Между тем фанаты «Валенсии» перед матчем против хором скандировали: «Винисиус – ты обезьяна» («Vinícius, eres un mono»). Этому тоже есть какое-то оправдание? Он уже в автобусе успел спровоцировать всех?
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Konstantin Frolov
Ответ Фёдор Кузнецов
Хави, Лапорт, Марез под какую категорию?
Марез араб, значит чёрный
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David Aprasidze
Комментарий удален пользователем
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Aidos9419
в Ла Лиге полно темнокожих, но почему то оскорбляют только Винисиуса ?! почему именно он?!
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Фёдор Кузнецов
Ответ David Aprasidze
Комментарий удален пользователем
Кубок Испании, КЧМ Суперкубок УЕФА?
+3
-3
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Ян Константинопольский
Пусть Винисиус переходит в М.Ю. Будет манком)
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Кинг Конг Жив
Думаю, что после высказываний винисиуса в адрес Ла Лиги, к нему еще больше негатива у болельщиков будет.
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