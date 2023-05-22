Луис Рубиалес: «В Испании есть проблема с образованием. Пока болельщики оскорбляют других по признаку сексуальной ориентации или цвета кожи, это бросает тень на целую страну»

Луис Рубиалес высказался об оскорблениях в адрес Винисиуса Жуниора.

Во время матча 35-го тура болельщики «Валенсии» оскорбляли , называя его «обезьяной» и «дурнем», что привело к перепалке с игроками « ». В результате игра была остановлена на 8 минут. По громкой связи стадиона было сделано объявление по поводу расистских оскорблений, а на табло «Местальи» вывели надпись: «Валенсия» выступает против насилия и оскорблений в футболе».

«Это вопрос, который вышел за рамки футбола, и это происходит не в первый раз. У нас в стране есть проблема с образованием, с расизмом. Пока есть болельщик или группа болельщиков, которые оскорбляют других по признаку сексуальной ориентации или цвета кожи, у нас есть серьезная проблема, которая бросает тень на всю команду, болельщиков и целую страну.

Мы очень гостеприимная страна, которая принимает людей со всего мира. Винисиус или любой другой игрок, подвергшийся какому-либо оскорблению, пользуется моей поддержкой и поддержкой федерации. Есть те, кто говорит о поведении [игрока] на поле, но для этого нужны судьи.

Цель, которую мы поставили перед собой, состоит в том, чтобы как можно скорее те, кто пострадал от [оскорблений], могли сказать, что в Испании больше нет этой проблемы. Мы будем работать не покладая рук», – сказал президент Королевской испанской футбольной федерации.

Знаменитая игра теперь про футбол. Прыгайте, забивайте голы и избегайте опасностей!