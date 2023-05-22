Луис Рубиалес: «В Испании есть проблема с образованием. Пока болельщики оскорбляют других по признаку сексуальной ориентации или цвета кожи, это бросает тень на целую страну»
Луис Рубиалес высказался об оскорблениях в адрес Винисиуса Жуниора.
Во время матча 35-го тура Ла Лиги болельщики «Валенсии» оскорбляли Винисиуса, называя его «обезьяной» и «дурнем», что привело к перепалке с игроками «Реала». В результате игра была остановлена на 8 минут. По громкой связи стадиона было сделано объявление по поводу расистских оскорблений, а на табло «Местальи» вывели надпись: «Валенсия» выступает против насилия и оскорблений в футболе».
«Это вопрос, который вышел за рамки футбола, и это происходит не в первый раз. У нас в стране есть проблема с образованием, с расизмом. Пока есть болельщик или группа болельщиков, которые оскорбляют других по признаку сексуальной ориентации или цвета кожи, у нас есть серьезная проблема, которая бросает тень на всю команду, болельщиков и целую страну.
Мы очень гостеприимная страна, которая принимает людей со всего мира. Винисиус или любой другой игрок, подвергшийся какому-либо оскорблению, пользуется моей поддержкой и поддержкой федерации. Есть те, кто говорит о поведении [игрока] на поле, но для этого нужны судьи.
Цель, которую мы поставили перед собой, состоит в том, чтобы как можно скорее те, кто пострадал от [оскорблений], могли сказать, что в Испании больше нет этой проблемы. Мы будем работать не покладая рук», – сказал президент Королевской испанской футбольной федерации.
Знаменитая игра теперь про футбол. Прыгайте, забивайте голы и избегайте опасностей!
Неймар тоже так играл, тоже был высокомерен, но такого потока расизма не было, не было призывов к убийству и прочей жести. Это уже откровенный перебор.
Кого он провоцировал перед матчем? Расскажи ка мне)) очень интересно послушать эту выдуманную историю. Между тем фанаты «Валенсии» перед матчем против хором скандировали: «Винисиус – ты обезьяна» («Vinícius, eres un mono»). Этому тоже есть какое-то оправдание? Он уже в автобусе успел спровоцировать всех?